Partileder mener nordmennene som ble drept i terrorangrep ikke kan kalles nordmenn

To norske borgere er drept i et terrorangrep i Somalia. Mens venner og familien sørger, reagerer partiet Demokratene på at ofrene kalles nordmenn.

Natt til lørdag ble 21 mennesker drept i et terrorangrep i Mogadishu. To av dem var norske borgere.

Det tok ikke lang tid før den tragiske hendelsen nådde Norge. «Nordmenn drept i Somalia» ble overskriften i en rekke medier.

Dette provoserte Geir Ugland Jakobsen. Han er leder av det politiske partiet Demokratene. Partiet reagerer på pressens bruk av ordet «nordmenn».

På Facebook publiserte de et innlegg det det står følgende:

«Somaliere blir ikke nordmenn bare fordi de flytter til Norge og får utdelt norsk statsborgerskap i cornflakes pakker. Det finnes ikke fnugg av nordmann verken mentalt eller genetisk i somaliere».

Kultur og folkeslag

TV 2 har bedt lederen fra Demokratene utdype hva han egentlig mener.

– Vi la ut et innlegg om at vi misliker at hvem som helst kaller seg nordmann eller blir kalt nordmann. Nordmenn er en kultur og et folkeslag som krever beskyttelse. Da står vi opp for det, sier Ugland Jacobsen.

– Dere skriver at det finnes ikke fnugg av nordmann, verken mentalt eller genetisk hos somaliere. Hva mener dere med det?

– Vi mener at hvis en voksen somalier kommer fra Somalia i voksen alder som flyktning og reiser tilbake til Somalia, og antakelig går i sin opprinnelige nasjonaldrakt, og kanskje ikke snakker spesielt godt norsk, så kan man ikke kalle dem nordmenn.

– Men du kjenner jo ikke de to som er drept?

– Nei, det gjør jeg ikke.

– Hvordan kan du si noe sånt da?

– Det er på generelt grunnlag.

– Er ikke det ufint? Det er to familier som har mistet sine kjære her?

– Ja, du kan godt spille det kortet, men det er ikke det som er poenget her.

– Det er ikke et kort. Det er to stykker som er drept i et terrorangrep.

– Ja, vi er klar over det.

– Hvorfor skriver dere ikke noe om det?

– Ja, men hva gjorde de i Somalia?

– Er det det du bryr deg om nå? Er det det viktigste?

– Det er et tegn på at de kanskje ikke kom på riktige premisser, sier Ugland Jakobsen.

Brutalt terrorangrep

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) kommenterte onsdag terrorangrepet.

– Mange i Somalia og her i Norge har mistet noen de er glade i. Mine kondolanser og tanker går til alle som er berørt av dette brutale terrorangrepet. Dette er et angrep som også rammer det norsk-somaliske miljøet hardt, sier Huitfeldt.

Ugland Jakobsen i Demokratene sier at de ikke angrer på innlegget de publiserte på Facebook.

– Hadde det ikke vært mer riktig i denne sammenheng å fordømme Al-Shabab og det islamistiske terrorangrepet?

– Jo, og det gjør vi. Men det er ikke tema og poenget i akkurat dette innlegget.

– Går dette på hudfarge?

– Nei, det gjør det ikke. Jeg er fargeblind og har vært gift med en som ikke har min hudfarge i ti år.

– To mennesker har mistet livet. De er drept og dere blander inn genetikk?

– Det er et faktum at vi ikke har samme genetiske bakgrunn. Nordmenn har med gener å gjøre, med felles kulturbakgrunn, med felles avstamning og med felles språk. Det er veldig mye som er felles som gjør at vi blir nordmenn, sier Ugland Jacobsen.

Stiller spørsmål ved Obamas agenda

– Barack Obama, er han en amerikaner?

– Det er et godt spørsmål.

– Hva mener du?

– Jeg er veldig usikker på Obamas agenda og hvem han egentlig jobber for.

– Altså er han en amerikaner? Han var jo president.

– Amerika er jo et multikulturelt samfunn. De særegne kulturene er mer eller mindre utvisket. Jeg kan godt gå med på at han er en amerikaner, selv om det har vært spørsmål om hvor han er født. Det er fremdeles ikke klarlagt.



– Er Trump amerikaner?

– Ja.

– Men har ikke han utenlandske røtter?

– Jo, men nå gikk jeg jo med på at Obama var amerikaner.

– Det tok litt tid?

– Ja, men det er fordi opphavslandet hans ikke er klarlagt, hevder Ugland Jacobsen.

– Hederlig formål

Innlegget til Demokratene har skapt høy temperatur i mange kommentarfelt. Der får de både støtte og massiv kritikk.

– Kritikere skriver at dere er rasister, at dette er grums, til og med nazistisk raseideologi. Hva er din kommentar til det?

– Det biter overhodet ikke fordi vi vet hva vi er og vi er definitivt ikke rasister. Rase handler om etnisk opphav og vi nedvurderer ingen. Vi vil ta vare på de forskjellige folkegruppene og deres kultur. Det er et hederlig formål, avslutter Ugland Jacobsen.