Partiledelsen om solbrilletyveriet: – Klønete håndtert av Moxnes

STJAL SOLBRILLER: Bjørnar Moxnes gikk lørdag ut og beklaget tyveriet av et par solbriller på Oslo lufthavn Gardermoen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Et flertall i sentralstyret har tillit til Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Gjennom helgen ytret flere partitopper sin tillit til Bjørnar Moxnes, som ble tatt i å stjele Hugo Boss-solbriller på Oslo lufthavn.



Nesten samtlige av Rødts 16 fylkesledere sa at de fortsatt har tillit til partielderen etter solbrilletyveriet på Gardermoen.

Mandag opplyser et flertall i Rødts sentralstyre til TV 2 at de fortsatt har tillit til Moxnes.



Rødt-veteran Viktor Stein sier mandag at partiet bryter egne vedtekter ved å beholde støtten til Moxnes etter solbrillesaken.

– Etter min mening burde Moxnes selv raskt trukket konklusjonen at han burde trekke seg som partileder, og at saken burde behandles skikkelig i landsstyret. Gjennom sin handlemåte har Moxnes tapt mye tillit, sier Stein til TV 2.

Søndag sa partisekretær Reidar Strisland til NTB at samtlige av landsstyrerepresentantene som han hadde hørt fra, uttrykte tillit til Moxnes som partileder.

Det er sentralstyret, partiets høyeste organ, som eventuelt skal innkalle landsstyret til et internt hastemøte.



– Håndtert klønete

Også i partiets sentralstyre har Moxnes tillit, selv om flere mener at saken ikke har vært optimalt håndtert av partilederen.

– Jeg synes saken er håndtert klønete fra Bjørnar sin side. Det han har gjort er galt, og det er bra at han har fått sin straff. I etterpåklokskap så er det lett å si at han burde vært tydelig om hendelsesforløpet og beklaget seg offentlig før dette ble en mediesak, sier sentralstyremedlem Hannah Berg til TV 2.

Alexander Utgård Hopland-Wøien sier at saken bærer preg av «klønete og dårlig håndtering».

– I ettertid er det klart at det skulle vært håndtert på en annen måte, men i en slik situasjon har jeg forståelse for at man kan ta irrasjonelle beslutninger. Selve tyveriet er en sak mellom Bjørnar og politiet, som han har tatt konsekvensene av, sier Hopland-Wøien til TV 2.



Vil ikke ha «Moxit»

Per Anton Nesjan mener at saken er «hausset opp over alle proporsjoner».

– Men jeg mener selvfølgelig at det ikke var rett det han gjorde. Bjørnar Moxnes har vist seg tilliten verdig gjennom det siste tiåret, med å bygge opp partiet til en maktfaktor i norsk politikk. Dette står det respekt av, og denne brillesaken rokker derfor ikke ved min tillit til ham, sier sentralstyremedlem Nesjan.

Sentralstyremedlem Roald Arentz sier at saken i utgangspunktet var en bagatell, som ble forverret av partilederens «panikk og irrasjonelle handlingsmønster». Slik svarer han på om håndteringen er forenlig med at Moxnes fortsetter som partileder:

– Åpenbart ja. Vi skal ikke ha noen Moxit. Han var Norges dyktigste partileder i går, og kommer til å være det i morgen, sier Arentz til TV 2.

Saken oppdateres.