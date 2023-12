Parterapeut advarer om kranglefelle i julen

Det er ikke uvanlig at det oppstår konflikt, stress eller krangel i julen. Mye skal planlegges, kjøpes og ordnes i forkant, og alt skal være på stell på årets helligste kveld: julaften.

I år berøres mange av en ekstra utfordring.

Flere har trangere økonomi enn vanlig. Sammen med kombinasjonen av stress og alkohol kan denne utfordringen føre til sure miner i jula.

Ikke løs problemene på julekvelden

Stine Ferd er parterapeut i Aleris. Hun sier at julen er en ekstra krevende tid for mange par og familier.



Derfor har hun konkrete tips til hvordan man på best mulig måte kan håndtere den, både i forkant og på selve dagen.

Se tipsene oppsummert nederst i saken.

– Noe av det aller viktigste du bør tenke på, er å ikke ta de største bekymringene på julaften. Mye kan løses i forkant og i etterkant. Men stress og bekymringstanker på julekvelden løser svært lite. De fører bare til at du ikke er til stede, sier parterapeuten.

PARTERAPEUT: Stine Ferd er parterapeut ved Aleris. Hun får ofte par til veiledning etter ferier. Foto: Tuva Schøyen Grue / TV 2

Hun peker på at man tar bort gleden ved julaften ved å la bekymringer om for eksempel økonomi få for mye plass.

– Ofte stresser vi mye i ukene før jul for at julaften skal være perfekt. Da er det viktig at vi ikke tar med stresset inn på selve feiringen, men faktisk klarer å nyte og være til stede i det vi har fått til, sier hun.

Snakk om pinnekjøttet

De fleste har personlige forventninger til julaften. For noen er det viktig å videreføre tradisjoner fra barndommen, mens andre synes feiringen med fordel kan være mindre.

Når man skal feire med en partner eller familie, er det viktig å huske på at det er flere som skal bli fornøyde. Da er det viktig å gi og ta.

– Det er kjempeviktig å snakke om forventninger i god tid på forhånd, sier Ferd.

– Dere må bli enige om hvordan dere skal spille på lag i julen for at dere – og barna – skal bli fornøyde.

Hun understreker at det i en slik samtale er viktig å snakke ut ifra følelser.

– Si heller: «For meg betyr det mye å spise pinnekjøtt» enn «Du bryr deg ikke om at jeg vil ha pinnekjøtt». Det er lettere å bli møtt med forståelse om du forklarer hvorfor det er viktig, enn hvis du kommer med beskyldninger, forklarer hun.

Gavene er ikke viktigst

I tillegg bør man snakke om hva som er viktig, og hva som gir julestemning.

– Mange fokuserer mye på gavene, og at de må være flotte og dyre. Men likevel er det ikke sikkert at det er det som gir mest julestemning, sier Ferd.

Hun poengterer at filmer, lukter, musikk og fellesaktiviteter kan ha vel så stor verdi som en flott presang.

– Barna er ikke nødvendigvis opptatt av at det er den dyreste bilbanen som ligger under treet. De er opptatt av magien ved at de kommer til et tre med gaver under, sier hun.

DYRE GAVER: For mange barn er ideen om gaver under treet det viktigste, ikke prislappen på gavene, ifølge Stine Ferd. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Vel så viktig er stemningen mellom familiemedlemmene.

– Det har ikke noe å si hvor dyr bilbanen er hvis foreldrene ikke snakker sammen. Det er viktig for barna at mamma og pappa er blide og fornøyde, at de har tid, og at de gjør noe koselig med barna.

Ferd legger til at dersom man kjøper litt billigere gaver, kan man betale regningene både i desember og januar. Da får barna foreldre som er blide og avslappet i to måneder.

– Å gi en dyr gave gir en god følelse der og da. Men følelsen er ikke god i lengden, når det kniper økonomisk i januar. I oppvekst og videre i livet har stemningen, relasjonene og gode assosiasjoner til jul mer å si enn en gave.

Parterapeutens oppfordring er kanskje ekstra viktig i år.

Snakk om økonomien

– I år er et tøft år for veldig mange. Det gjør at man må tenke seg godt om før man gjør et kjøp. Man må være økonomisk i julen og huske på at januar er rett rundt hjørnet, og at man må ha penger da også.

Det sier forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun. Hun anerkjenner at det kan være ubehagelig for mange å ta opp økonomi med en partner. Hun peker på at mye handler om når og hvordan man velger å ta det opp.

– Det kan lønne seg å si: «Nå er vi i en tid hvor renta er høy og ting koster mer. Skal vi sette oss ned sammen og planlegge julen? Vi kan bli enige om hvor mye vi skal bruke på ulike ting».

Forbrukerøkonomen understreker at det er spesielt viktig for par med fellesøkonomi å ta praten.

FORBRUKERØKONOM: Derya Incedursun understreker viktigheten av å snakke om økonomi med partneren din. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Du kan foreslå å lage noe kosemat, kanskje ta et glass med noe godt i, og ta en prat om hvordan dere skal løse det, sier hun.

Incedursun vektlegger at uansett hvor ubehagelig det er å ta det opp, er det bedre å ha samtalen enn å ikke gjøre det, og la det gå skeis med økonomien.



– Dersom du er den som vil diskutere økonomien, bør du først sette deg ned og kartlegge økonomien. Tegn et bilde for deg selv og få oversikt over situasjonen, sier hun.

– Da kan du peke på konkrete ting når du tar det opp, og du har også fakta som støtter det du sier, så ikke motparten opplever det som tomme beskyldninger.

Pågang etter ferien

Terapeut Ferd forteller at hun hvert år merker stor pågang etter jul.

Forklaringen er at mange kan ha utfordringer, men likevel forvente at julaften skal bli perfekt.

Slik bevarer du julefreden Snakk med hverandre om forventninger og behov i god tid før jul. Vær konkret om hva som er viktig så den andre forstår. Husk at de færreste av oss er synske. Snakk med fokus på følelsene. Hvis du er bekymret for at du ikke skal få nok hjelp i julen og vet at du blir sliten og sur, formidle akkurat det. Ikke la frustrasjonen komme ut som et angrep. «Jeg er lei av at du aldri hjelper meg!» Kommunikasjon som begynner med angrep, kan ofte møtes med angrep. Da kan stemningen bli slik du var bekymret for. Hvis kommunikasjonen uttrykker følelser og sårbarhet, blir man møtt med medfølelse. Husk at det ikke nødvendigvis er gavene som gir mest julestemning. Bruk blikk og øyekontakt som et tegn på at dere forstår hverandres frustrasjon eller bekymring under feiringen, slik at dere husker på at dere er et team. Gjør juleærender sammen. Sett av en dag, skaff barnepass og gjør julehandelen til en date. Sett av tid til å spise noe godt sammen underveis. Ikke løs utfordringer på julaften. Si til deg selv at du ikke vil gi stressende tanker oppmerksomhet akkurat på julaften. «Tankene mine gir meg ingen løsning i dag, de gjør meg bare urolig. Jeg skal tenke på dem i morgen kveld og være til stede her og nå». Kjenner du at stresset kommer over deg, stopp og pust rolig. Rolig pust gir rolig hjerne.

– Når det ikke blir sånn, tenker vi: «Klarte vi ikke dette engang? Kan vi ikke ha det hyggelig på julaften?» Sårbarheten blir mye større når man opplever å ikke mestre sånt.

Hun forklarer at det er viktig å huske at det ikke er personen som er problemet, men atferden eller reaksjonen. Derfor må man først finne ut hvorfor personen reagerer som den gjør.

Parterapeuten har en viktig oppfordring til de som vil unngå konflikt.

– Løs utfordringene i god tid, for de kan løses. Men de løses veldig dårlig i hetens stund.