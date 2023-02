Parodier på Sophie Elise-bildet tar av i sosiale medier

På sosiale medier florerer det av innlegg som kommer med stikk til det mye omtalte bildet av Sophie Elise Isachsen (28) og en annen influenser.

Det originale bildet ble lagt ut i en bildekarusell på Isachsens Instagram. Bildet ble raskt slettet, men flere fanget det likevel opp. På bildet holder venninnen til Isachsen en pose med noe som ser ut som et hvitt pulver i.

Bildet satte fyr på internett. Nå bruker flere store aktører oppmerksomheten rundt det kontroversielle bildet til sin egen markedsføring.

Utnytter snakkisen

Blant dem finner vi festivalen Slottsfjell.

Jentene etterligner influenserne på det originale bildet.

I følgeteksten står det at «Livet blir cirka en milliard ganger morsommere når man har pass til Slottsfjell», etterfulgt av en link der man kan kjøpe billetter.

De håper at posten kan engasjere følgerne deres.

– En festival er ingenting uten å være aktuell, skriver de til TV 2.

De sier også at posten ikke er ment som reklame, men en regulær post i deres kontinuerlige dialog med publikum.

FESTIVALPASS: Slottsfjellfestivalen er en av flere som bruker kontroversen som et markedsførings-grep. Foto: Skjermdump Instagram

Også Sund folkehøgskole har tullet med bilde. De har som ønske å få flere til å søke seg til skolen sin. Lærerne har funnet frem parykk og dameklær for å ligne på influenserne.

UTKLEDD: Sund folkehøgskole med humoristisk vri på influenser-bildet. Foto: Skjermdump Instagram

– Tanken bak bildet er at vi synes det finnes viktigere ting å vie energien sin til enn influencere som benytter plattformen sin til fokus på utseende og dop, skriver Sund folkehøgskole til TV 2.

De sier at folkehøyskolen deres er et sted der man får anledningen til å koble av fra denne type ekstern input.

– Det er det vi ønsker å fremheve, skriver de.

–Tulle litt

Norges største bank, DNB, er også blant de som har «tatt en Sophie Elise». I følge den siste SoMe-posten deres blir «Livet cirka en milliard ganger morsommere når man endelig kommer inn på boligmarkedet».

– Det vi har gjort er å tulle litt med det som raskt ble et internettfenomen, sier kommunikasdirektør i DNB Vibeke Hansen Lewin til TV 2.

MARKEDSFØRING PÅ FACEBOOK: I markedsføringen for DNB sin nye låneløsning for unge, kommer de med en tydelig referanse til det kontroversielle bildet. Foto: Skjermdump Facebook

Lewin sier det ser ut som at folk ser humoren i det. Men legger ikke skjul på at det også er noen som ikke synes det er noe morsomt.

Mottar kritikk: «Glad jeg ikke er kunde her»

«Trist at Norges største bank tuller med dette», «Er det mulig å være så hueløs? Møkkabank!» og «Hvem forsøker DnB å nå her? Glad jeg ikke er kunde her #lettåbyttebank» er noen av de negative kommentarene under reklamen til DNB.

– Det tenker jeg er greit. Når man bruker humor som virkemiddel så er det klart at ikke alle har den samme humoren. Vi må tåle at noen opplever det annerledes og ta det med oss videre.

MÅ TÅLE KRITIKK: Vibeke Hansen Levin skjønner at noen reagerer negativt på innlegget til DNB. Foto: Stig B. Fiksdal / DNB

Posten er ment som en kreativ inngang for å markedsføre bankens nyeste løsningen for unge som vil inn på boligmarkedet, forteller Lewin.

– Det sammenfalt i tid med at dette bildet til Sophie Elise har blitt en stor snakkis. Vi tenkte det kunne være en morsom inngang. Vi har tulla litt med det.

Et internettfenomen

Komiker Jon Niklas Rønning bruker TikTok til å legge ut videoer der han spiller gitar og synger egenskrevede sanger med humoristiske tekster.

Sammen med Trond Hanssen har han nå skrevet en ny en, med navn «Influencerkrise-vise». I følge følgeteksten på TikTok er det en vise «om om hendelsen, mediesirkuset og hva som egentlig var på det berømte bildet. »

@jonniklasronning NY LÅT: Det blåser rundt Sophie Elise som slettet et omdiskutert festbilde. Her en dagsfersk «Influenserkrise-vise» om hendelsen, mediesirkuset og hva som egentlig var på det berømte bildet. Skrevet av Trond Hanssen og meg. ♬ original sound - Jon Niklas Rønning

Turner og TikTok-er Niklas Marton Syverhuset har også gjort sin egen vri på internettfenomet. Her er han dekket til i magnesium, som vanligvis brukes for å få bedre grep i turnapparatene.

LIK BILDETEKST: Landslagsturner Niklas Marton Syverhuset la ut et bilde med samme bildetekst som Sophie Elise Isachsen hadde på sitt instagram-innlegg. Foto: Skjermdump Instagram

Syverhuset er kjent for å ha gjort den litt spesielle treningsøvelsen «aktiv planke» kjent.

Her kommer Syverhuset med en utfordring til God kveld Norge -programlederne:

En av de siste som har spunnet videre på kontroversen, er artist Daniel Kvammen.

VESTLAND: Daniel Kvammen kommer med stikk til influenseren i sitt nyeste Instagraminnlegg. Foto: Skjermdump Instagram

Mye omtalt

Bildet har fått og får mye oppmerksomhet. Det har blitt diskutert om publiseringen av det originale bildet var tilfeldig eller ei.

Tidligere denne uken sa Dag Inge Fjeld, som er omdømmeekspert og høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania, at dette var et kjent mønster.

– Det er helt åpenbart at hun er PR-kompetent og veldig dyktig mediedramaturgisk. Et kjent mønster er at hun gjør ting, trekker det tilbake, men vet at folk spinner videre på det, sa han.

IMPONERT: Dag Inge Fjeld er enig i at Sophie Elise Isachsen er et dårlig forbilde for unge, men lar seg imponere av hennes PR-strategi. Foto: Erik Edland / TV 2

TV 2 har siden søndag gjort en rekke forsøk på å komme i kontakt med Sophie Elise, men hun har ikke besvart våre henvendelser.