Parodi endte i drømmesamarbeid

Henrik Torjusen (24) har alltid likt å være foran kamera. Helt siden han var liten har humor på video pirret nysgjerrigheten hans.

– Jeg har alltid hatt lyst til å drive med video og humor.

I sommer startet 24-åringen fra Fredrikstad å poste sine første TikTok-videoer.

Kort tid etterpå gikk de første videoene viralt.

KREATIV: – Jeg liker å holde på med video fordi man kan være kreativ og bruke fantasien, forteller Henrik Torjusen. Foto: Ditlev Eidsmo

Det viste seg å være reklameparodier som slo best an hos publikum.

– «Reklamer» for Coop Extra, One Call, og Kiwi ble godt tatt imot, forteller Torjusen.

Men én «reklame» falt bedre i smak enn de andre, og fikk hundretusenvis av visninger på kort tid.

Fra parodi til reklame

De fleste kjenner til de klassiske Dressmann-reklamene der menn i stramme dresser går i oppstilte selskaper og gir inntrykk av at de aldri har hatt det bedre.

Da Torjusen var i en konfirmasjon tidligere i år, og så sin egen familie ikledd dresser, satte det i gang noen tanker hos 24-åringen.

– Fetterne mine, faren min, bestefaren min og jeg gikk i dress. Da tenkte vi at det hadde vært gøy å parodiere Dressmann.

Torjusen forteller at han bruker familie og kompiser som medskuespillere i videoene sine.

– Det er veldig morsomt å regissere når hele familien blir med. Og de stiller jo alltid opp!

Særlig bestefaren og faren har utmerket seg.

DRESSMANN: Den siste videoen Torjusen la ut på TikTok var et samarbeid med Dressmann. Foto: Skjermbilde fra TikTok

– Det er alltid gøy å se bestefar med stram dress og trutmunn.

Etter at de første videoene ble lagt ut, fikk Torjusen mange kommentarer om at kleskjeden og 24-åringen burde starte et samarbeid.

Ikke lang tid etter de første parodiene tikket det inn en litt spesiell mail i innboksen.

– Jeg fikk en mail av svenske Dressmann som hadde sett videoene mine. De hadde visst ledd masse av dem, og la merke til at flere i kommentarfeltet som oppfordret til et samarbeid. Det var jo stas, forteller Torjusen.

Videre sier han at et av målene han hadde da han var liten var å bli Dressmann-modell da han ble godt voksen.

– Jeg drømte om å bli Dressmann-modell når jeg bikker 40-50 år.

I skrivende stund er åttende video i rekken av Dressmann-parodier ute på Torjusens TikTok-profil.

De tre siste videoene er sponset.

– Noe videre samarbeid kan jeg ikke uttale meg om, men de ville at jeg skulle fortsette på serien, særlig med tema inn mot julebordsesongen.

Norges svar på Logan Paul

Torjusen har flere ganger blitt kjent igjen på gata. Men ikke bare fordi folk har sett han på TikTok.

– Mange synes jeg ligner veldig på Logan Paul, forteller han.

Den amerikanske kjendisen og energidrikk-gründeren besøkte Norge tidligere i år, og med litt hjelp av en caps kom det barn løpende bort til Torjusen for å få bilde med verdensstjernen.

På TikTok er det også mange som kommenterer likheten.

To verdener

Selv om TikTok-verdenen er nokså ny for Torjusen, er ikke reklame-, video- og skuespillerbransjen helt ny for ham.

Han har spilt i både en ekte One Call-reklame og vært statist i Førstegangstjenesten på NRK. I tillegg jobber han som innholdsprodusent for Studentskipnaden i Oslo (SiO).

– Jeg ble bitt av basillen.

Nå drømmer 24-åringen om å være med i reality-programmer som «Kompani Lauritzen» og «Norges Tøffeste».

I stor kontrast til TikTok-livet, skriver 24-åringen for tiden på en mastergrad i kjemi og biokjemi.

Selv om han har vurdert å studere videoproduksjon, er planen foreløpig å fortsette med humor på TikTok.

VIDEO: Slik er det ut når Henrik Torjusen lager en typisk TikTok-video. Foto: Ditlev Eidsmo

En hyllest

– Dette er ikke første gangen Dressmann blir parodiert, men det er første gangen vi inngår et samarbeid gjennom TikTok, sier markedssjef i Dressmann Snorre Vik.

Vik forteller at Torjusens videoer ble plukket opp gjennom ansatte og folk i omgangskretsen.

– Dressmann er både elsket og hatet, og vi opplever at vi er et brand som ingen er likegyldige til. Det er gøy.

Markedssjefen legger til at ordet «dressmannkjekke» er brukt flere ganger i sitcoms. Noe han mener Dressmann ser på som en hyllest.

– Det er en stor sjanse for at dette blir et av de mest engasjerende samarbeidene vi har hatt.