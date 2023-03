Paprika-kaos i Norge: – Vil vare en stund

Det har blitt færre paprikaer i butikkene over hele landet den siste måneden på grunn av klimautfordringer i Spania. Dette har også gitt varierende kilopris på folkefavoritten.

– Først var det mye regn, deretter hetebølge, og inntil nylig nattefrost. Det har ført til en krevende periode med noe mindre tilgang på tomat og paprika, uttaler Pia Gulbrandsen, kommunikasjonsdirektør i Bama Gruppen, til TV 2.

Bama Gruppen leverer frukt og grønt til Norgesgruppen, som blant annet består av dagligvarekjedene Meny, Kiwi, Joker og Spar.

Sensitiv plante

Gulbrandsen opplyser til TV 2 at prisen på paprika kan variere mye, da paprikaplantene er ekstremt sensitive for svingninger i lys og temperatur. Hun forteller imidlertid videre at Bama har klart å dekke rundt 90 prosent av behovet gjennom nye opprinnelser som Marokko, Portugal og Hellas.

KLIMAUTFORDNINGER: Pia Gulbrandsen i Bama opplyser til TV 2 at klima og vær har ført til mindre tilgang på blant annet paprika og tomater den siste tiden. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Klimaet har rammet paprikaen mest. Men det har også skapt leveringsutfordringer for tomat, forskjellige salater, brokkoli og blomkål.

Store prisforskjeller

Paprikaprisen vil variere fra butikk til butikk, men lavprismerkene er helt klart billigst.

Lavprismerket First Price, som er finne hos blant andre Meny, kan tilby rød paprika for to kroner kiloen og 29,90 per kilo for løsvektvarianten. Om du vil ha grønn eller gul paprika er kiloprisen på hele 99 kroner hos Meny.

Det betyr altså at en paprikatype i en butikk koster flere titalls ganger mer enn en annen paprikatype i en annen butikk.

PRISFORSKJELLER: Store variasjoner i paprikapriser. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Maks tre!

Coop opplyser til TV 2 at de også har vært rammet av krevende værforhold i Spania, både når det gjelder kvantitet og kvalitet.

– Dette vil nok vedvare en tid fremover, til vi får produkter fra flere land og bedre tilgang på varer, uttaler Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop.

BEGRENSNINGER: Noen av Coops butikker har valgt å innføre et maksantall på paprika per kunde, opplyser Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop. Foto: Espen Solli / TV 2

Noen av Coops butikker, blant annet deres lavpriskjede Extra, har flere steder valgt å sette et maksantall på tre paprikaer per kunde, slik at alle skal få paprika.

– Hvor lenge det kan vare, er umulig å svare presist på, men vi gjør dette for å sikre nok til alle kunder, opplyser Kristiansen.

Gulbrandsen er mer optimistisk rundt leveransen fremover, men påpeker at både tilgang og pris kan fortsette å variere noe.

Generell økning

Prisen på mat har økt merkbart det siste året. Fra februar i fjor til februar i år har totalindeksen på matvarer og alkoholfrie drikkevarer økt med 8,8 prosent.

Inflasjon, klima og krig er alle faktorer som har påvirket de økende matvareprisene.