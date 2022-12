«Pandemi-Lone» advarer etter FHI-kutt

SYND: Lone Simonsen er direktør for forskningssenteret PandemiX ved universitetet i Roskilde. Hun mener det er synd dersom norske og danske myndigheter kutter for mye i beredskapen. Foto: Linda Kastrup / Ritzau

De tillitsvalgte i FHI beskriver stemningen som dyster, og direktør Camilla Stoltenberg sier dette er en situasjon som ikke ligner noe de har sett tidligere.

Hun legger ikke skjul på at konsekvensene av regjeringens massive kutt i støtte til FHI kan bli store.

– Vi, og Norge, vil ha en smittevernberedskap på nivå med det vi hadde i 2019 og muligens lavere, og vi vil levere færre tjenester innen de fleste av våre fagområder, uttalte Stoltenberg til TV 2 tirsdag.

Direktøren sier at hun og de ansatte skal gjøre så godt de kan, men understreker at de håper det ikke skjer noe uforutsett.

MÅ KUTTE: FHI-direktør Camilla Stoltenberg er nødt til å kvitte seg med hundrevis av ansatte. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Advarer

Lone Simonsen er en av Danmarks fremste eksperter på smittevern, og har siden 2020 vært direktør for forskningssenteret PandemiX ved universitetet i Roskilde.

Simonsen sier det gir mening å nedjustere beredskapen, ettersom covid-19 ikke lengre kan anses som en samfunnstruende sykdom.

Men hun advarer mot for store kutt.

– Det er synd om man i Norge og Danmark raskt reduserer beredskapen til slik det var før pandemien. Da vil det trolig verken være midler eller personell til viktige pandemistudier, sier «pandemi-Lone» til TV 2.

Danskene har i høst gått til valg, og det er dermed ikke besluttet hvor store kutt det eventuelt blir i beredskapen.

– Hvis det ikke settes av midler, vil vi ikke være godt forberedt på en fremtidig pandemi, sier Simonsen.

– Nå som vi har sett at det kan bli svært alvorlig, hadde jeg håpet at vi ville vært bedre forberedt neste gang med verneutstyr og testkapasitet.

SVEKKET BEREDSKAP: Regjeringens kutt i støtte til FHI vil få konsekvenser for beredskapen, mener flere. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Simonsen blir av danske medier omtalt som «Pandemi-Lone». Hun understreker viktigheten av å ha en god beredskap.

– En god plan vil også være å ha beredskap slik at man kan reagere på en fremtidig ukjent trussel. Det kan godt være koronaviruset eller influensa type A igjen, men det kan også være noe helt annet, sier Simonsen.



– Brutalt

Steinar Westin er professor emeritus i sosialmedisin ved NTNU. Han deler Camilla Stoltenbergs bekymring.

– Kuttet på inntil 300 årsverk er brutalt, og overraskende høyt, sier Westin til TV 2.

Han understreker at pandemien langt i fra er over.

– Selv om mange nå tydeligvis tror det, så er det en ønsketenkning. Vi har hatt langt flere covid-dødsfall nå i 2022 enn under den tidlige fasen av pandemien. Men vi vil altså helst ikke vite om det, sier professoren.

– Alvorlig utfordring

Masseoppsigelsene i FHI blir også mottatt negativt hos flere stemmer innen smittevern og beredskap som TV 2 har snakket med.

– Vi er i en pandemi, som det er konkludert med at vi ikke var forberedt på. Pandemien er ikke ferdig, og arbeidet med å øke vår beredskap er ikke ferdig. I tillegg står vi overfor en alvorlig utfordring med antibiotikaresistens, sier smittevernoverlege i Tromsø Trond Brattland.

Han viser til at et av de viktigste tiltakene som kan ruste oss mot dette, er å bedre smittevernet i Norge.

– Da er det synd om man går ned på FHI til et nivå som jeg skjønner i beste fall er som før pandemien. Mye kompetanse vil nok gå tapt, og viktig arbeid blir ikke fullført, mener han.

IKKE GODT NOK: Smittevernoverlege i Tromsø kommune, Trond Brattland, mener ikke den norske beredskapen er god nok. Foto: Daniel Fosseng / TV 2

– Dårligere rustet

Brattland mener vi rent kunnskapsmessig nok er bedre rustet for en ny pandemi, men at det fortsatt er store mangler.

– Vi har ikke gode nok nasjonale avtaler om vaksine, og man er avhengig av velvilje fra EU. Dermed er det vel riktig å si at vi er dårligere rustet enn det som er akseptabelt, sier smittevernoverlegen.

Så langt i pandemien har Norge lent seg på et vaksinesamarbeid gjennom EU. Giverviljen fra europeiske land har vært stor, og Norge har vært godt hjulpet av den svenske vaksinekoordinatoren Richard Bergstrøm.

Men dersom det skulle komme en enda mer alvorlig og dødeligere pandemi, er frykten at den europeiske giverviljen ikke er like stor – og at Norge kan risikere å havne utenfor et slikt vaksinesamarbeid.

– Det gikk bra denne gangen, men det er viktig at Norge formelt er med på et samarbeid neste gang det smeller, sa Bergstrøm til TV 2 tirsdag.