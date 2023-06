Pål var gjeldsslave i 23 år: – Jeg var desperat

Flere sliter med å betale ned for fjorårets ferie, samtidig som de higer etter å bestille ny, ifølge inkassoselskap.

52 år gamle Pål Nerheim Bergene, som bor på Hønefoss, vet godt hvordan det er for dem som står midt oppi et inkasso-kaos nå.

Selv var han «gjeldsslave» i 23 år.

– Det var en lite trivelig opplevelse. Jeg var temmelig desperat, forteller Bergene til TV 2.

Frem til 2015 drev Bergene sitt eget selskap. I en årrekke har han levert og skrudd stereoanlegg i norske biler.

Men å drive for seg selv er ingen lek. Lønningene var knappe, og det var vanskelig å få endene til å møtes.

– Selv om jeg solgte greit, var fortjenesten dårlig. Jeg levde fra hånd til munn.

– Riv, ruskende galt

Til tross for en knapp lønnslipp, fikk Bergene lån for å kjøpe seg bolig.

– Banken fikk se hvor mye jeg tok ut i lønn til meg selv, og det var minimalt. At jeg fikk lån den gangen er riv, ruskende gale. Jeg burde aldri fått det lånet, forteller 52-åringen.

Bergene kjøpte seg bolig i 1997.

52-åringen fikk sin første smell året 2000. Da ble huset hans rasert. Vinduer ble knust og vegger var dekket i pulver fra brannslukningsapparater.

Banken tok pant i huset, og på grunn av manglende forsikring satt 52-åringen igjen med en gjeld på 250.000 kroner. Kassekreditten fra butikken han drev kom i tillegg til dette. Plutselig var gjelden oppe i 520.000 kroner.

Gjennom årene hadde Bergene klart å samle seg opp en gjeld på 1,6 millioner kroner. Halvparten av dette var renter og gebyrer.

Fikk drahjelp

For å forhindre at gjelden skulle vokse seg for stor, måtte Bergene gå med på å bli trukket i lønn i sin nye jobb som sveiser i 2018.

– Lønnstrekket var på 9000 kroner i måneden. Det er mye når du er industriarbeider.



Da koronaen kom, gikk han for alvor inn og forhandlet med kreditorer. Da ble gjelden minket ned til 990.000 kroner.

– Jeg har vært heldig i den forbindelse at jeg har fått redusert gjelden så mye. Det er det ikke alle som gjør.



GLAD OG FRI: I dag er Pål Nerheim Bergene kvitt den store kredittgjelden sin. Foto: Privat

Med hjelp fra kjæresten sin, fikk han betalt ned siste rest. Hadde det ikke vært for henne, ville gjelden vokst seg langt større.

Først i 2020, etter 23 år som gjeldsslave, ble Bergene kvitt gjelden sin.

– Det var en meget emosjonell dag, sier han.



Frykter for høsten

Inkassorådgiver i Remake Accounting, Geir Grindland, mener det er «et kjempeproblem» at flere sliter med å betale ned på fjorårets ferie samtidig som de vil bestille ny.

– Vi ser at flere grupper i samfunnet havner i samme felle, sier inkassorådgiver i Remake Accounting, Geir Grindland, til TV 2.

Han frykter en kraftig økning av saker til høsten.

For ferien kan fort bli dyr. Kronen er svak, euroen vokser, og det fryktes at nordmenns lommebøker vil kjenne ekstra godt på dette i sommer.

Ifølge inkassorådgiveren sliter mange nordmenn med å ta hensyn til den virkelige kostnaden ved en ferie.

ADVARER: Inkassorådgiver Geir Grindland frykter en inkasso-boom til høsten. Han advarer nordmenn mot å betale ferien med penger de ikke har. Foto: Håvard Smeland / TV 2

Reiseutgifter, overnatting, mat og aktiviteter er nemlig dyrere i år enn i fjor.

– I stedet for å spare opp til ferien over tid, tyr mange til kredittkortet for å dekke umiddelbare utgifter. Dette kan føre til en gjeldsspiral som er vanskelig å komme seg ut av, advarer Grindland.

Advarer andre



I dag jobber Bergene som mekaniker i Nordsjøen - en jobb han både lever fint på og trives i.

I tillegg tar han seg nå råd til biler, ferieturer og campingvogn. Skulle det smelle på nytt, vet han at det vil gå bra.

– Skulle vi slite nå, så har vi hvert fall en egenkapital, sier han.

Bergene advarer andre mot å havne i gjeldsspiralen.

Han oppfordrer andre i samme situasjon til å komme seg opp av sofaen og å gjøre en endring i livet sitt selv – og aldri slutte å åpne regningene sine, advarer han.

– Vær ærlig på at du har et problem. Begynner du å holde ting hemmelig, så går det aldri bra.

INKASSO: Flere betaler ned på ferien sin fra i fjor samtidig som de bestiller seg nye i år. Inkassorådgiveren frykter inkasso-boom til høsten. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Faller utenfor samfunnet

I desperasjon tyr noen til å ta opp forbrukslån for å dekke utgiftene fra ferien. Det er bekymringsfullt, mener inkassorådgiver Grindland.

Han advarer sterkt mot å bruke penger en ikke har - og i hvert fall hvis en ikke har en buffer. Får du betalingsanmerkninger, kan konsekvensene bli store.

– Du kan falle utenfor samfunnet. Det er vanskeligere å få lån, forsikringer og mobilabonnement, sier han.

Når inkassoen kommer i postkassen, har mange en tendens til å stikke hodet i sanden, mener Grindland.

De ber ikke om hjelp, og inkassoselskapene får ikke tak i dem. Da kommer namsmannen inn i bildet.

– Hvis du er ung og har livet foran deg, men får en betalingsanmerkning, kan dette ødelegge for planene om drømmejobben din, fortsetter han.

Vi reiser dyrere i år

Ferske tall fra SSB viser at nordmenn bruker mer penger på reiser i år enn i fjor. Kjøp av reiser med norske kort var hele 57 prosent høyere i første kvartal 2023 enn for ett år siden.

Beløpet på 18,3 milliarder kroner er det høyeste beløpet som er registrert siden første kvartal 2020.

FERIE: Sommerferien nærmer seg med stormskritt. Men ikke alle gleder seg like mye. Foto: NTB

Inkassorådgiver Grindland anbefaler reiseklare nordmenn til å sette opp et feriebudsjett som samsvarer med ens egen økonomiske situasjon.

Han påpeker at det å ta seg en velfortjent ferie er noe de fleste ser frem til hvert år. Imidlertid kan de økonomiske konsekvensene av å finansiere ferien med kredittkort og forbrukslån være alvorlige.

– Det er viktig å være realistisk når det gjelder økonomien.