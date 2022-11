Pakket og sendt i all hemmelighet

GARDERMOEN: Utenfor luftforsvarets hangar blir et av verdens største transportfly lastet opp med utstyr fra Norge til Ukraina. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Det er i utgangspunktet en stille og rolig kveld på Gardermoen, men denne lørdagen er det full aktivitet på den militære delen av flyplassen.

Bevæpnede soldater er i beredskap og følger nøye med.

Det er et fåtall i Norge som er informert om det som skjer de neste timene.

TV 2 har fått tillatelse til å bli med når Forsvaret skal pakke og sende en ny donasjon til Ukraina.

VÆR MODIG: Under det ene vinduet står det skrevet: «Be brave like Bucha». Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Siden krigen startet har Norge prioritert å gi våpenstøtte, materiell og ammunisjon.

Hyller byen Bucha

– Det som skal sendes nå er feltrasjoner og medisinsk utstyr. I tillegg sender også Norge vinterklær og reservedeler i forbindelse med tidligere donasjoner, sier Aleksander Engborg Hage, talsmann fra Forsvaret.

Foran den militære hangaren på Gardermoen har et av verdens største transportfly ankommet.

Både flyselskapet og mannskapet er fra Ukraina.

Under det ene vinduet står det skrevet, «Be brave like Bucha».

Dette er en hyllest til de modige innbyggerne i Bucha.

Byen og befolkningen her var de første som ble angrepet da Putin og Russland startet invasjonen av Ukraina i april i år.

Nærmere fem hundre sivile ble drept.

VIKTIG LAST: Bevæpnende vakter sørger for at ingen uvedkommende tar seg inn på området når utstyret pakkes. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Bildene av døde mennesker i gatene, gjorde et sterkt inntrykk på en hel verden.

Mat og vinterklær

Siden massakren i Bucha har mange nasjoner bidratt med donasjoner.

Denne gangen skal det store Antonov-flyet fylles opp med mer enn bare krigsmateriell.

For snø og bitende kulde er i vente. Vinteren i Ukraina blir tøff og mange er uten strøm.

GIGANTISK: Dette er et av verdens største serieproduserte transportfly og som har god plass til å sende mange ti-talls tonn med utstyr. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Derfor er det viktig å sende mat og klær fra Norge nå.

– Ukrainerne har absolutt spurt om vinterbekledning. Det er en rekke land, blant annet våre nordiske venner, som nå går sammen om å donere klær. Dette er det stort behov for nå, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Trucker på rekke og rad kjører inn i snuten på det gigantiske flyet.

I lasten er det rundt 55.000 bandasjer og enkeltmannspakker. I tillegg sendes 30.000 feltrasjoner og 55.000 artikler med vinterklær.

Klærne er enten blitt faset ut av Forsvaret, eller kjøpt nye.

Klær for 250 millioner

– Til sammen donerer vi vinterbekledning for 250 millioner kroner. Vi prøver å få dette frem så raskt som mulig. Den kalde årstiden kommer raskt, sier Gram.

UKRAINSK FLAGG: Det er viktig å få fram donasjonene så raskt som mulig, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Med på denne turen til Ukraina er også en artillerivogn av typen M109.

Så langt har Norge donert 22 slike til bruk i krigen mot Russland.

Også 20.000 unike reservedeler til M109 pakkes og sendes på denne donasjonen.

– Ukraina har fått en økt kampkraft ved disse donasjonene. Det er helt utvilsomt. De har nå et våpen som gir dem mulighet til å bruke Natos standard ammunisjon, sier Oberst Kristian Lien, fagsjef artilleri- og kampluftvern på Rena.

TOMMEL OPP: Det ukrainske mannskapet er blitt vant med å besøke nasjoner fra hele verden som vil bidra med utstyr og støtte i krigen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Hemmelig base

Regjeringen har foreslått at det skal bevilges tre milliarder kroner til militær støtte i Ukraina i år.

Det er tidligere blitt sendt utstyr som blant annet hjelmer, splintvester, ammunisjon, og M72 panservernvåpen.

– Er det en fare for at Forsvaret nå tømmer lagrene sine for å kunne hjelpe Ukraina?

– Selv om vi tar fra egne lagre, så er det grenser for hvor mye vi kan sende. Derfor må vi kjøpe inn mer utstyr, forteller Gram.

KRIGSMATERIELL: Norge har også tidligere sendt slike artillerivogner av typen M109 til Ukraina. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

På Gardermoen fylles det ukrainske transportflyet fort opp. Allerede dagen etter er det klart for avreise.

Utstyret fra Norge skal til en base i nærheten av Ukraina.

Flere donasjoner

TV 2 vet at det norske bidraget blir samlet opp på basen og lagret sammen med andre lands donasjoner, før det sendes over grensen til Ukraina.

Når neste donasjon blir sendt er hemmelig, men utstyr til Ukraina blir prioritert, bekrefter Gram.

– De er jo helt avhengig av vestlig hjelp. De trenger våpen, ammunisjon og utstyr for å kunne fortsette sin forsvarskamp. Vi skal støtte opp om Ukraina så lenge det er behov. Nå går denne donasjonen, og vi planlegger ytterligere støtte fremover, sier Gram.