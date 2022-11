Pakkesesong: Slik vil Posten unngå kaos

Posten gjør en rekke grep for å møte nok høysesong med enorm pågang. Likevel er de spente på hvor mange pakker som kommer.

Posten har hentet inn 800 ekstra medarbeidere for å kunne levere store mengder pakker.

De nyansatte skal styrke postgangen i konsernet, og bidra til at årets julegaver kommer fram i tide.

– Dette er den tiden på året vi gleder oss mest til. Det er mye pakker som skal håndteres og leveres, og vi stiller på jobb med mye glede og energi, sier pressesjef i Posten, Kenneth Tjønndal Pettersen.

Posten tar også i bruk 540 nye elektriske kjøretøy, opplyser de.

POSTMANN: Pressesjef i Posten, Kenneth Tjønndal Pettersen. Foto: Posten.

– Spent

Postnord gjør også grep når de nå går inn i julehandelssesongen. Takket være nye terminaler har selskapet bedre kapasitet fram mot jul, ifølge pressesjef Haakon Nikolai Olsen.

– Vi øker kapasiteten med 30 prosent. Det resulterer i at vi er bedre rustet for høyere volum, sier han.

Olsen tror likevel ikke årets pakkenivå blir like høyt som under pandemien.

– Vi forventer ikke samme trykk som de to forgående årene, sier han.

Nettopp dette er det knyttet stor spenning rundt, ifølge Pettersen i Posten.

– Vi har lagt bak oss to spesielle år hvor vi har levert rekordstore mengder med pakker. Nå er det mer urolige tider og mange strammer inn på forbruket. Vi går en spennende tid i møte, sier han.

Postnord forbereder seg på at økende priser og synkende kjøpekraft vil påvirke i hvilken grad folk bestiller og sender pakker.

– Vi er spent på hva som er den nye normalen. Vi går en spennende høysesong i vente, sier Olsen.

ARKIV: Det er allerede mange pakker på Posten og Brings logistikksenter i Oslo Foto: Posten

– Nye handlevaner

Postens oppbemanning skal også styrke konsertert under årets «Black Friday», som går av stabelen 25. november.

Flere tror folk vil være særlig ute etter «Black Friday»-tilbud i år, nå som økonomien er trangere.

Pettersen forteller at mange allerede er godt i gang med å bestille pakker.

– Vi merker nå at pakkevolumene tar seg opp og at novemberhandelen med Black Friday-tilbud er i full gang, sier han.

Under pandemien skjøt netthandelen og antall postsendinger i været. Og trenden ser altså ikke ut til å ha gitt seg.

– Det ble etablert mange nye handlevaner under pandemien, og vi ser at det har festet seg. Pakkevolumet ligger på et høyere nivå nå enn det det gjorde før pandemien, sier Pettersen.

– Vær tidlig ute

Postselskapene minner folk være tidlig ute for å sikre at pakkene når fram i tide.

– Planlegger du å kjøpe gaver på nett, kan du påberegne 1-2 dager ekstra leveringstid nå før jul, sier Olsen i Postnord.

I POSTEN: Julegavene må frem. Det krever litt planlegging. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Postens velkjente sendefrist for julepost er 16. desember.

– Men du være på den sikre siden, send pakken en uke før, sier Pettersen.

Han legger til at det er viktig ikke å vente med å hente pakker og post på leveringsstedene.