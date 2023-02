Pakke forsvant sporløst:

– Jeg trodde jeg kunne stole på Posten. Men nå angrer jeg.

Det sier Sunna Holm som bor i Kristiansand.

Like før jul flyttet søsteren hennes til Nord-Carolina i USA sammen med mannen og datteren.

Familien i Norge ønsket å overraske den lille familien med julegaver.

– I pakken lå det også kaffe, masse melkesjokolade og julegodteri, noe de savnet mest fra Norge, sier Holm til TV 2.

JULEGAVER: Holm sier det er dyrt å sende pakker til USA. Derfor tok hun ansvar for å samle alle gavene fra familien i Norge, slik at søsteren i USA kunne få alt samlet. Foto: Privat

Ingen spor etter Oslo

I tillegg sendte Holm en del familiebilder og passet til niesen.

– Ifølge Posten kunne jeg trygt sende passet.

Holm sier at pakken veide ti kilo.

– Det var julegaver og mat til en verdi av rundt 2500 kroner eller mer. Frakten kostet 906 kroner, sier hun.

Holm sendte pakken i god tid før jul.

– Den ble registeret 28. november. To dager senere fikk jeg melding om at den hadde kommet frem til Oslo. Etter dette er det ingen spor etter pakken, sier hun til TV 2.

Da hun tok kontakt med Posten, fikk hun ingen god forklaring.

– De har hele tiden sagt at de leter etter pakken. Jeg har informert dem om at det er et pass til en liten jente i esken, men det virker ikke som de er så bekymret for det.

Ifølge Holm var Posten raske med å tilby erstatning.

– De tok imot saken i midten av desember og allerede for et par dager senere var de villige til å betale erstatning. Jeg vil ikke ha erstatning, jeg vil ha pakken. Hvordan i all verden kan en så stor pakke bare forsvinne i løse luften?

Har krav på erstatning

– Når du leverer inn en pakke til Posten, er det selskapet som har ansvaret for pakken frem til den blir utlevert.

Det sier forbrukerjurist Nora Wennberg Gløersen i Forbrukerrådet til TV 2.

– Det er alltid kjedelig når pakker med verdifullt innhold, enten målt i penger eller affeksjonsverdi, blir borte i posten.

Dersom pakken blir ødelagt eller borte, kan du ha krav på erstatning for pakkens verdi og portokostnadene.

KAN KREVE ERSTATNING: Forbrukerjuristen Nora Wennberg Gløersen sier Posten sine vilkår, postloven og postforskriften avgjør hvor mye man kan få i erstatning. Foto: Forbrukerrådet

– Hvorvidt du har krav på erstatning, og eventuelt hvor mye, blir en konkret vurdering i den enkelte sak, sier Gløersen.

Posten har fortsatt håp

– Vi leter fortsatt. Jeg forstår at kunden gjerne vil ha pakken, derfor gjør vi alt vi kan, sier pressekontakt Matilda Adelborg når TV 2 tar kontakt.

Adelborg sier at de har gjort grundige søk. Likevel har de ikke funnet pakken.

– Vi vet ikke hva som har skjedd. Nå utvider vi søket, slik at vi sjekker flere avdelinger hos oss. De som nå leter etter pakken, har fått en detaljert beskrivelse av pakken og flere bilder.

Posten sier at det ikke er noen spor etter at pakken ble registeret i Oslo 30. november.

– Dere har gjort forsøk på å finne pakken i nesten tre måneder. Er det fortsatt håp om å finne den?

– Grunnen til at det har tatt tid, er at vi har gjort grundige søk etter pakken. Vi vet ikke hvor den er. Men vi har fortsatt håp om å finne pakken, sier hun til TV 2.

PAKKET INN: Holm sier at hun pakket inn boksen godt. Alt av innhold lå i individuelle poser i boksen, slik at det ikke skulle bli vått. Foto: Privat

Ber folk ta forholdsregler

Sunna Holm har derimot mistet håpet.

– Jeg synes det er mystisk. Gjør de en god nok jobb når de søker etter pakker? spør Holm.

Forbrukerrådet sier at det alltid en risiko for at pakker kan forsvinne, særlig når pakken skal reise rundt halve jordkloden.

– Vi anbefaler derfor at man ikke bør sende noe man ikke tåler å miste, som for eksempel smykker som betyr noe spesielt eller sjeldent arvegods, sier Gløersen.

Oppdatering: Etter at TV 2 kontakt med Posten fikk Sunna Holm beskjed om at Posten ikke har klart å finne pakken. De sier sendingen kan for eksempel være feilsendt, feilsortert, skadet eller noe annet uforutsett kan ha skjedd. Derfor tilbyr de henne erstatning for tapt sending. Holm blir refundert fraktkostnader og får 2324 kroner i erstatning.