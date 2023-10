Påfunn på natta: – Hyggelig at det blir lagt merke til

Natt til mandag var Hurtigruteskipet MS «Trollfjord» og kaptein Maryann Bendiksen på vei inn til Alta.

På grunn av dårlig vær hadde skipet reist tidligere enn planlagt fra Honningsvåg, og var dermed et stykke foran skjemaet da det nærmet seg Alta.

– Da tenkte vi at vi kunne gjøre en liten gest, sier Bendiksen til TV 2.

Saken ble først omtalt av Altaposten.

Mye elendighet

I en tid med kriger, inflasjon og et til tider dystert nyhetsbilde, syntes Bendiksen det var hyggelig å seile i en hjerteformasjon.

– Det viser omtenksomhet og medmenneskelighet, sier hun.

LYSGLIMT: Maryann Bendiksen sier «stuntet» var ment som et lysglimt i en litt dyster tid. Foto: Privat

– Vi tenkte ikke at det skulle bli noe oppstyr på grunn av at vi gjorde det, men det er hyggelig at det blir lagt merke til. Vi vet at folk følger med på AIS-en, sier Bendiksen.

AIS står for automatisk identifikasjonssystem, og gjør at man kan følge med på skipets posisjon, blant annet på Marine Traffic.

– Kjempegøy

Bendiksen har fem år bak seg som kaptein på Hurtigruten.

Det hører likevel til sjeldenhetene at det blir tid til påfunn som dette.

– Vi har ganske tett skjema, forteller hun.

Runden for å lage hjerteformasjonen tok litt over en time.

Pressekontakt Tarjei Kramviken i Hurtigruten Norway roser både påfunnet og resultatet.

– Det her synes vi selvfølgelig er kjempegøy, og det ble veldig fint, sier Kramviken til TV 2.

– Når man først har litt ekstra tid så er dette artigere enn å bare seile i sirkler.