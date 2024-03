Pacemakerens «far» har norske røtter

Historien startet med at Earl Bakken utdannet seg som ingeniør i elektrisk energi ved universitetet i Minnesota i USA. I en periode jobbet han med å reparere avansert laboratorieutstyr på Northwestern Hosipital i delstaten.



I 1949 etablerte han og svogeren Palmer L. Hermundslie firmaet Medtronic som de i starten drev fra en garasje. Her kom de etter hvert i kontakt med en lege som satte Bakken på ideen om å lage en pacemaker.

KART: Rødven er ei lita bygd i Rauma kommune.

– Earl Bakken lagde den første bærbare og batteridrevne pacemaker som ble implantert i et menneske. Det skjedde i 1960 i Minneapolis. Bakken og Hermundslie fikk enerett på oppfinnelsen, skriver lokalhistoriker Per Arne Skomsø i Årbok for Rauma i 2021.

Frankenstein

Grunnen til at denne Earl Bakken er tema for en lokal historiebok er at hans besteforeldre er fra den lille bygda Rødven i Rauma. Ifølge Skomsø utvandret hans bestefar Lars Johansen Bakken til USA i 1884 hvor han giftet seg med en dame fra Rødven som også hadde utvandret.

– Det er litt av en historie som har sitt utspring i gården Bakken i Rødven hvor det fortsatt bor slektninger av Earl, sier Arne Hunnes til TV 2.

Han har gjennom flere år dukket ned i historien og latt seg fascinere av det Bakken har fått til.



– Jeg har i mange år hatt kontakt med familien og fikk tilsendt en signert bok fra Earl. Hans søskenbarnet har også vært på besøk i Rødven, sier Hunnes som ut fra slektstreet mener han er fem eller seksmenning til oppfinneren.



Ifølge historien så den unge Earl Bakken mye film på lørdagskveldene og ble blant annet inspirert av Colin Clive sitt portrett av den gale vitenskapsmannen Frankenstein.

– Det som gjorde meg nysgjerrig var den kreative gnisten av doktor Frankenstein sin elektrisitet. Gjennom kraften av hans vilt lynende labratoriumsapparat, gjennomrettet doktoren liv til det ikke levende, fortalte Earl.



Fikk kall

Allerede som niåring fikk fascinasjonen for det elektriske Earl til å utvikle et spesielt telefonsystem til en kamerat på andre siden av gata. Han laget også en krystallradio og en robot som både kunne snakke og blinke.

Da han konfirmerte seg i 1937, skal presten ha sagt følgende til Earl:



– Bruk vitenskapen din til å tjene menneskene.



Dette skal Earl ha tatt som et åndelig kall og tatt med seg resten av livet. Bakken jobbet som øverste sjef for Medtronic i 40 år, frem til 1989. Han døde i oktober 2018. I Minneapolis kan du også besøke hans eget museum.

Selskapet Medtronic er i dag et globalt selskap med 85 000 ansatte. De er verdensledende innen medisinsk teknologi og smertelindring, og fronter at de forlenger livet til millioner av mennesker over hele verden.

Fakta: En pacemaker brukes når hjertet slår for langsomt, eller hvis det stopper. Den sender små strømstøt til hjertet og får det til å slå. Den overvåker hjertet hele tiden og trer bare i funksjon når det er nødvendig.

37 000 nordmenn lever med pacemaker. En av disse er vår egen konge som i dag fikk montert inn en fast pacemaker.