På tur i høstferien? Her er én hyggelig kronemelding

La det være sagt - krona er fortsatt tilnærmet historisk svak, og lommeboka er mer slunken i dyrtiden sammenlignet med pandemiperioden.

Likevel fins det noen lyspunkt å ta med seg inn i høstferien, særlig for de som skal utenlands.

Man må nemlig hele sju uker tilbake for å finne sist gang krona var så sterk mot euro som nå.

10. august kostet en euro 11,32 kroner. Etter å ha stanget opp mot tolvtallet siste to månedene, var den nede på 11,26 kroner i helgen.

– Det er jo hyggelig at kronen styrker seg. For de som skal utenlands så kan turen bli noen hundrelapper billigere, og så har man jo den psykologiske effekten av at man slipper å handle på rekorddyre nivåer, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

KURS: Vi må syv uker tilbake - helt til 10. august - for å finne sist gang en euro var så billig i kroner. Foto: Torleif Hamre / TV 2

Flere grunner

Årsaken til kronestyrkingen er todelt, ifølge Næss.

– For det første har renten vært høyere over lengre tid enn man først trodde. I tillegg får vi kanskje en renteøkning til. Det gjør at investorer får bedre betalt for å putte penger i den norske kronen.

– I tillegg blir vi påvirket av den svenske kronen, som har styrket seg den siste tiden. Det smitter nok over på vår valuta, sier investeringsdirektøren.

Mens TV 2 er på besøk hos Nordea, viser Næss topplisten over de 150 sterkeste valutaene i verden.

Der ligger den norske krona helt oppe på tiendeplass, rett under maldiviske rufiyah.

– Dette skyldes nok rentehevingene, mens det ikke har skjedd så mye av dette i resten av verden.

FØLGER MARKEDET: Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea følger tett med på bevegelsene til de fleste valutaer. Foto: Kåre Breivik / TV2

– Bunnsolid økonomi

Så er spørsmålet - er det sannsynlig at krona fortsetter ferden og styrker seg ytterligere mot euro?

I overført betydning - vil det bli billigere for nordmenn som ønsker å dra til utlandet?

– Det kan godt tenkes, for vi er i et scenario der renten øker stadig i Norge, samtidig som økningen virker å være ferdig i Europa, sier Næss.

I tillegg nevner han sterk oljepris, som kan bidra til ytterligere styrking.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank sier de anslår at krona ytterligere kan styrke seg med opptil én krone det kommende året.

– Norge er et land med bunnsolid økonomi, stort oljefond, et velfungerende demokrati og gode investeringsmuligheter. Vi tror krona kan styrke seg litt fremover, sier Knudsen.

AVKLARING: Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank sier avklaring rundt energikildene blir en av nøklene for Norge og valutaen de kommende årene. Foto: Jan Inge Haga / SpareBank 1 SR-Bank

Samtidig tror han ikke på store bevegelser for krona før energisituasjonen i Norge avklares.

– Vi er fortsatt store på olje og gass, men investorene er nok usikre på hva som skjer med disse om fem, ti og tjue år. Den dagen Norge viser at landet klarer overgangen til å bli en fremtidsrettet energinasjon, tror jeg vi vil få se kraftige bevegelser for krona, sier han.

Skal utenlands

På gata i Bergen møter TV 2 to som skal på høstferie til Italia. De erkjenner at det er dyrt, men gleder seg i det minste over litt billigere tur enn først trodd.

– Ja, det er kjempebra. Vi trenger at kronen fortsetter å styrke seg nå. Vi var i Kroatia i sommer, og det er en helt annen virkelighet enn før, sier den ene.

GLADE: To av dem TV 2 traff på gata i Bergen gleder seg over hvert eneste øre krona styrker seg mot euro. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Bedre for flere

Selv om det høres bra ut med sterkere krone, svekker det inntjeningene til en rekke næringslivsaktører som eksporterer til utlandet.

– Olje, gass og energisektoren har gjort det kjempebra med svak kronekurs, men de tåler styrking. Den eneste forskjellen er at de går fra å tjene enormt mye penger, til å fortsatt tjene mye penger, sier Knudsen.

Aktører innen bygg- anlegg og varehandel vil derimot få det bedre med sterkere krone, ettersom det blir billigere å importere råvarer.

– Jeg tror vi skal ønske dette velkommen. Det blir bedre for flere hvis valutaen får styrket seg.