På TikTok så alt bra ut – så delte hun sin mørke hemmelighet

Det er nesten umulig å se parketten i leiligheten. Skitne klær og plastposer med søppel ligger strødd. I hyllene svever støvet. En singel tørket banan ligger i fruktskålen. Flere hvite sokker på toppen av bunken med skitne klær er så si svarte.

Sofaen i hjørnet av rommet er knapt synlig under alle plaggene, en flekkete pute, hårføneren og papposene fra Foodora.

I sentrum av kaoset forsøker en blid og beskjeden jente å få orden.

– Jeg har brukt noen uker på å rydde.

I naborommet bråker vaskemaskinen. Hybelen på Snarøya har faktisk sett mye verre ut.

MØRKT: Livet så ikke så lyst ut for Bizimana - nå er hun ærlig om hvordan hun egentlig har hatt det. Foto: Marte Christensen / TV 2

Fullt av mugg

Mutesi Bizimana har alltid bodd i Bærum. Hun jobber som avlaster og er TikTok-kjent.

Hun har levd i rotet i så mange år, at hun ble komfortabel med det.

– Det var alltid noe på gulvet. Klær, sminke og bruke tallerkener og kopper over alt. Kjøkkenet var overfylt, siden jeg aldri tok oppvasken. Det var matrester under sengen og klærne. Det hadde bygd seg opp over lang tid, sier hun.

Badet ble heller aldri vasket og kjøleskapet var fullt av mugg.

– Det var kaotisk og uhygienisk til å bo her. Det var kun sengen i soverommet som var rent, sier Bizimana.

DEPRIMERT: Bizimana sier hun ofte var ute på byen for å komme seg bort fra problemene. Foto: Marte Christensen / TV 2

Ikke alltid vært slik

23-åringen har imidlertid ikke alltid vært en rotete person.

– Jeg var veldig flink til å ha det ryddig rundt meg. Men på grunn av psyken min har ting sklidd ut.

Hun har depresjon og angst – som gikk utover boforholdene hennes.

– Psyken min gjør at alt annet rundt meg blir like rotete som det er i hodet mitt.

De siste månedene før sommeren forverret sitasjonen hennes seg. Hun sov altfor mye, eller altfor lite. Noen dager spiste hun ingenting, mens andre dager overspiste hun. Hun møtte ikke venner eller var sosial.

– Jeg hadde vondt inni meg og gråt ganske mye. Det var en voldsom uro hos meg hele tiden, og mye stress og angst.

Kunne glemme virkeligheten

Midt i den lille stuen står en «Reel light» - et must for de som lager TikTok-videoer hjemme.

Bizimana finner frem mobilen og setter den på stativet til lampen som lyser skarpt. Det er slik hun starter hver gang hun skal filme seg selv.

RØMNINGSTED: Selv om hun delte mye på TikTok, skjulte hun depresjonen for sine følgere. Foto: Marte Christensen / TV 2

På sosiale medier beskriver hun seg selv som en «tulling med tilgang til telefon».

Videoene hun legger ut er parodier eller dansevideoer. Hun gjør også såkalte «pakkevideoer», hun pakker ut det hun har handlet for følgerne sine, som er populært i sosiale medier.

Hun begynte med TikTok for to år siden, og fikk etter hvert 40 000 følgere.

– TikTok var et sted jeg kunne rømme til og glemme virkeligheten.

På videoene var hun glad og morsom – uten å gi noen hint om den mørke hemmeligheten.

– Jeg var ikke klar for å snakke om det, og følte heller ikke at det var min plikt å være åpen om mine psykiske problemer.

RYDDEPROSESS: Hun har kommet langt i prosessen for et ryddligere liv. Foto: Marte Christensen / TV 2

Bizimana sier hun flere ganger vurderte å dele, men at hun nølte.

– Jeg ville ikke dumme meg ut. Det var utrolig flaut.

TikTok-videoen som endret livet

Likevel – en natt i slutten av sommer gjorde hun det hun ikke hadde turt lenge. Hun la ut en lang video der hun viser rotet som hadde bygget seg opp over lang tid. Hun inviterte følgerne med på hennes ryddeprosess og ga dem et innblikk i hvordan hun faktisk hadde det.

Slik så det ut da Mutesi åpnet opp for følgerne sine:

Hun slo av telefonen, og la seg.

Dagen etter våknet hun til enorm respons og mange flere tusen nye følgere.

– Jeg var først redd for å se kommentarene. Da jeg så de, fikk jeg en enorm mestringsfølelse. Det var så mye støtte fra ukjente mennesker.

Den første videoen fra ryddeprossen gikk viralt. Hun fikk over 20.000 nye følgere på kort tid.

– Det var tydelig at mange ville følge denne prosessen, og ville vite hvordan det gikk med meg. Jeg fikk også mange gode råd og tips.

Ifølge Bizimana tok flere kontakt for å si at de kjente seg igjen i det hun snakket om.

– Hver gang jeg får slike meldinger blir jeg så rørt.

– Rå ærlighet

Mental Helse Ungdom skryter av Bizimana.

– Det er kjempetøft av henne å legge ut disse videoene. Det er jo dette som er åpenhet, sier kommunikasjonssjef Adrian Lorentsson i Mental Helse Ungdom.

ÅPENHET: Adrian Lorentsson i Mental Helse Ungdom heier på åpenhet rundt mental helse. Foto: Marte Christensen / TV 2

Han sier at Bizimana viser den brutale virkeligheten.

– Dette er en type rå ærlighet om hvordan det er å leve med en psykisk lidelse som veldig få har sett før. Jeg tror mange kjenner seg igjen i dette.

Lorentsson har selv vært gjennom tøffe perioder i livet sitt.

– Jeg har selv vært i en situasjon hvor leiligheten min har sett like jævlig ut, som hennes. Jeg vet at det finnes andre der ute i samme situasjon.

Han legger til:

– Personlig hygiene, det å holde orden og ryddig hjemme og det å klare å få i seg sunn mat er noe av rutiner som forsvinner helt når en psykisk lidelse overtar livet.

Men han sier at folk skal være forsiktig med å konkludere.

– Det at man har det rotete hjemme betyr ikke nødvendigvis at du har en psykisk lidelse. Men det å ha en psykisk lidelse kan føre til at man har det rotete hjemme, sier Lorentsson.

HJELPER ANDRE: Mental Helse Ungdom sier åpenhet som Bizimana viser hjelper andre. Foto: Marte Christensen / TV 2

Hun ble innlagt

Bizimana sier at det er flere som misforsto hva hun ønsket å fortelle.

– Det kom flere negative kommenterer som «æsj» og «hvordan kan du bo sånt» «det er ikke bra for noen». Det gjorde vondt. De som skriver dette, vet ikke så mye om psykisk helse. Derfor vil jeg lære dem om det.

Selv om ukjente personer tok vare på henne gjennom støtteerklæringer var hun midt opp i krise.

VILLE SLUTTE: Flere ganger midt under ryddeprosessen vurderte hun å slutte. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Underveis i ryddeprosessen hadde jeg alkohol tilgjengelig. Det er ikke så lurt når man er nede. Det påvirket meg enda mer.

Til slutt ble det så tøft at hun måtte be om hjelp. I to uker ble hun lagt inn på et psykiatrisk sykehus. Hun fikk hun ro og hjelp til å få livet i orden.

– Nå føler jeg meg mye bedre. De ukene hjalp meg masse. Der fikk jeg snakke med fagfolk og fikk gode rutiner.

Hun er snart ferdig med ryddeprosessen. Men hun føler på en liten frykt for at hun skal havne i samme situasjon igjen.

– Jeg har tenkt mye på det, så jeg har bedt familie og venner hjelpe meg. Jeg skal flytte til mindre leilighet, der blir det enklere å ha kontroll på ting.

Nå ser hun fremover og vil fortsette å gi følgerne sine morsomt innhold.

GLAD: Nå ser hun lyst på livet. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Jeg har så mange ideer. Det gleder jeg meg til.