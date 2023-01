Regjeringen blir part i en bred Nato-koalisjon, i det de sier ja til å bistå Ukraina med stridsvogner.

– Vi er nå i tett dialog med allierte og Ukraina om hvordan Norge kan bidra på en best mulig måte.

Det bekrefter Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til TV 2.

VÅPENSTØTTE: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) vil gi stridsvogner til Ukraina. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi jobber så raskt vi kan for å stille opp for Ukraina. Norge har bidratt tungt gjennom 2022 og vil fortsette å støtte Ukraina i 2023, sier han.

Men hvor mange stridsvogner av typen Leopard-2 Norge donerer bort, eller når de er på plass i Ukraina, er Gram mer ordknapp om.

Les også: – Burde sendt dem for lenge siden

– Velfortjent skryt

– Det er på sin plass med velfortjent skryt til regjeringen i dag, så ser jeg fram til vi får vite hvor stort Norges bidrag er, sier Venstre-leder Guri Melby som svar på nyhetene.

Hun mener dette signaliserer at Norge vil bidra i støtten til Ukrainas frihetskamp.

– Nå håper jeg disse stridsvognene raskt kan brukes til en ukrainsk motoffensiv på bakken før Russland får sendt nye styrker til fronten.

– Leopard-stridsvognene har stått høyt på Ukrainas ønskeliste lenge. At USA skal sende sine Abrams-stridsvogner i tillegg viser at samholdet i NATO og blant de allierte er sterkere enn aldri før, og at vi alltid kommer til å stå opp for fred, frihet og sikkerhet i Europa.

RØDT: Partileder Bjørnar Moxnes i Rødt må nok belage seg på å se Norge gi både flere og tyngre våpen til Ukraina – mot sin vilje. Foto: Heiko Junge / NTB

Rødts røde linje

Rødt støtter Ukraina politisk, økonomisk og humanitært, men «holder fast ved norsk politikk gjennom 60 år om å ikke sende våpen til land i krig», sier partileder Bjørnar Moxnes til TV 2.

Uttalelsen står i stil med Uttalelseskomiteen til Rødt tidligere utspill om at det ikke er riktig at Norge sender våpen til Ukraina.

– Ved å bidra med våpen og slik bli en del av konflikten, kan vi miste vår mulighet til å bruke diplomatiske arenaer til å påvirke fredsarbeidet, het det i uttalelseskomiteen sin innstilling.

Innstillingen er tydelig på at den fordømmer Russlands angrep på Ukraina.

– Vi støtter Ukrainas selvstendighet og forsvarskamp.

Dette sender Nato-allierte

USA sender 31 stykk Abrams-stridsvogner. Britene vil bistå med 14 Challenger 2, og Tyskland sender 16 tyskproduserte stridsvogner av typen Leopard 2.

ABRAMS: USAs flaggskip Abrams er nå en del av våpen-buffeten ukrainerne får tilgang på. Foto: AP Photo/ Adam Butler

Ifølge talsperson Steffen Hebestreit for den tyske regjeringen er målet å opprette to bataljoner med Leopard 2-stridsvogner i Ukraina.

En slik bataljon består vanligvis av 56 stridsvogner, samt mye annet materiell og et betydelig antall soldater i støttefunksjoner.

Tyskland åpner også for at andre land kan be om tillatelse til å sende Leopard-stridsvogner, noe blant annet Polen, Nederland, Spania og Portugal har gjort.