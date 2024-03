– På sin plass at politiet etterforsker

Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon sier Per-Willy Amundsens Facebook-innlegg bidrar til hatefull stemning. Tidligere partifelle Per Sandberg mener etterforskningen er «tøvete».

Tirsdag ble det kjent at Oslo politidistrikt oppretter etterforskning av Per-Willy Amundsen, etter fire anmeldelser av Frp-politikeren.

Amundsen publiserte i forrige uke flere kritiske innlegg mot både islam og kvinnedagen.

Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon støtter politiets avgjørelse om å etterforske kommentarene. Han viser til at politikere har et særlig ansvar for å bidra til saklige og gode debatter.

– Politikere er rollemodeller, og disse ytringene som Amundsen har kommet bidrar til det motsatte, skriver Thon i en epost til TV 2.

INNLEGG: Amundsen kritiserte blant annet kvinnedagen på sin Facebook-profil forrige uke. Foto: Skjermdump / X

– De gir næring til en mer hatefull stemning i innvandrings- og kjønnsdebatten – debattemaer som allerede er preget av polarisering og hets. Jeg mener det er på sin plass at politiet har opprettet etterforskning.

I etterkant av kommentarene trakk Amundsen seg som leder for justiskomiteen på Stortinget, en avgjørelse som støttes av ombudet.

– Jeg synes det var en riktig avgjørelse. Man må kunne forvente at en leder av justiskomiteen ikke sprer fordommer og hatytringer mot muslimer og kvinner.

– Ikke formildende

Oslo politidistrikt etterforsker om Amundsens kommentarer var ulovlige etter straffelovens § 185, som tar for seg hatefulle ytringer.

ANMELDT: Oslo-politiet har startet etterforskning av Per-Willy Amundsen (Frp). Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Amundsen har selv påpekt at han kom med kommentarene i beruset tilstand, uten at likestillingsombudet mener dette er formildende.

– Loven krever at den som har ytret seg hatefullt, må ha utvist forsett eller grov uaktsomhet, påpeker Thon.

– Grov uaktsomhet innebærer at skyldvurderingen knytter seg mer til selve handlingen, og mindre til hva ytreren faktisk har tenkt i øyeblikket. At man var full da man ytret seg er neppe en formildende omstendighet.

– Tøvete

I et Facebook-innlegg tirsdag skriver Amundsens tidligere Frp-kollega Per Sandberg at det ikke er noe i Amundsens uttalelser som «bør misbruke politiets ressurser»

TØVETE: Tidligere stortingsrepresentant Per Sandberg mener etterforskningen av Amundsen er misbruk av politiets ressurser. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Rett og slett tøvete, og misbruk av viktige ressurser i kampen mot kriminalitet og reelt hat og trusler, skriver han om etterforskningen.

– Venstresiden i norsk politikk lykkes gang på gang med sin strategi, true med anmeldelse for å kvele ytringer som ikke passer inn i deres ødeleggelse av samfunnet.

TV 2 har spurt Sandberg om en kommentar tirsdag. Han viser til innlegget på Facebook.

– Ikke gjort noe ulovlig

Per-Willy Amundsen har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser tirsdag.

I en kommentar til TV 2 søndag, sendte Amundsen denne uttalelsen og ba om at den ble gjengitt i sin helhet:

– Jeg har skrevet ting på Facebook i beruset tilstand, med et språkbruk som stortingsrepresentanter bør avstå fra. Det gjenspeiler ikke meg som person.

– Det har vært nok av politiske skandaler om aksjekjøp, habilitet, vennetjenester, pendlerboliger og reiseregninger som er eller kan være straffbare handlinger. Jeg har ikke gjort noe ulovlig, men det jeg har gjort har belastet partiet.

– Fokuset bør være på politikk og ikke saker som dette. I samråd med ledelsen av partiet har jeg derfor valgt å trekke meg som leder av justiskomiteen.