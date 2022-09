– På mange måter har disse kvinnene blitt sviktet

– Jeg har stor respekt for den modigheten hun viser. Det er også et viktig bidrag til at vi kan ha en offentlig diskusjon og samtaler rundt viktige tema som tvangsekteskap og æresrelatert vold.

Det sier arbeids- og inkluderingsminister, Marte Mjøs Persen, om Abida Raja og boken hennes som ble sluppet denne uken.

– Samfunnet skal stille opp

Mjøs Persen mener det er viktig at Raja har utgitt boken, og understreker at det er et kontinuerlig arbeid som kreves for å avdekke og avverge tvangsekteskap.

I boken «Abida Raja. Frihetens øyeblikk», som ble sluppet tirsdag morgen, åpner hun opp om en mørk og vond oppvekst i samme familie som sin høyt profilerte bror, Abid Raja.

I boken kommer det frem at hun ble tvangsgiftet. For noen år siden søkte hun hjelp på krisesenter og klarte til slutt å flykte med de fire barna sine.

Mjøs Persen sier at kvinner som forlater tvangsekteskap, og dermed risikerer alvorlige konsekvenser, skal få beskyttelse.

– Er du trygg på at disse kvinnene får tilstrekkelig beskyttelse i en sånn situasjon?

– Det er ofte vanskelig å komme seg ut av den type forhold. Politiet skal være der for deg, samfunnet skal stille opp for mennesker som er utsatt for det, sier statsråden.

Tvangsgiftet bort

Arbeids- og inkluderingsministeren tror mange kan kjenne seg igjen i deler av historien til Abida.

Abida Raja ble født i Norge og vokste opp i Oslo sentrum på 80-tallet. Hun gikk på norsk skole og var norsk statsborger. Da Abida var 6 år ble hun sendt til Pakistan, og der var hun til hun ble hentet tilbake til Norge som 13 åring.

Som 19-åring ble hun tatt med til Pakistan og tvangsgiftet bort, etter at familien fant ut at hun hadde fått en kjæreste.

– Har Abida, og andre kvinner utsatt for tvangsekteskap og vold, blitt sviktet av det norske samfunnet? Og vil du be om unnskyldning til de?

– Det jobbers veldig kontinuerlig med dette arbeidet …

– Men har de blitt sviktet?

– Det synes jeg er et vanskelig spørsmål, fordi ja, på mange måter har disse kvinnene blitt sviktet av så mange forskjellige instanser. Alt ifra egen familie, til alle som ikke har sett at de var i den situasjonen, sier Mjøs Persen.

Onsdag svarte Abida Rajas eksmann på anklagene i en pressemelding sendt ut av hans advokat. Han tilbakeviser en rekke av påstandene.