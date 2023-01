På inkasso-toppen: – Mer opptatt av økonomisk status

PRISVEKST: Bildet viser et boligområde ved Tøyen i Oslo. Økte renter og priser gjør at stadig flere sliter med gjeld. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Menn står for flertallet av inkasso-saker i Norge. Det viser tall fra inkassoselskapet Fair Group, og bekreftes av flere andre Inkasso-selskap TV 2 har vært i kontakt med.

– Historisk har menn dominert inkassostatistikken. Det er grunn til å tro at mange menn fortsatt inngår avtaler på vegne av husholdningene, men man blir fristet til å spekulere på om kvinner har bedre orden på sakene sine, sier Christian Aandalen, administrerende direktør i Fair Group.

ØKNING: Stadig flere opplever å få et inkassobrev i posten. Foto: Frode Hoff / TV 2

Stort sprik

Menns andel av inkassosakene hos Fair Group i 2022 var på 67,8 prosent, mens kvinnene sto for 32,2 prosent av sakene.

Økningen har vært størst for menn under 30 år og over 60 år. Dette bekymrer Aandalen, og det er særlig en av gruppene han er ekstra bekymret for.

FAIR: Administrerende direktør i Fair Group, Christian Aandalen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Vi frykter at de unge blir taperne. Denne gruppen har blitt sterkt påvirket av galopperende strømpriser og rentehevingene. Mange er i etableringsfasen og har allerede høye utgifter, sier Aandalen.

Han mener 2023 blir året der det blir ekstra viktig å få kontroll på husholdningenes økonomi, med økte renter og prisvekst.

Den største økningen av inkasso-saker ser Fair Goup i kategoriene distansehandel, bompenger og strøm.

– Lever farligere

Arne Holte, professor i helsepsykologi, har forsket mye på sammenhengen med psykisk helse og gjeld. For Holte er det ikke overraskende at menn dominerer inkassostatistikken.

– På generelt grunnlag er menn større risikotakere enn kvinner. De lever kanskje litt farligere, og er i flere tilfeller mer opptatt av økonomisk status, sier Holte.

PSYKOLOG: Professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo, Arne Holte. Han er også tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Ifølge psykologiprofessoren er det menn som sitter med størst usikret gjeld, selv om det er flere kvinner som tar opp usikret gjeld, altså forbrukslån eller kredittgjeld.

– Usikret gjeld er den største gjeldspåkjenningen når det kommer til psykisk helse. Selv om flere kvinner tar opp forbrukslån eller kredittgjeld, er beløpene ofte mye lavere hos kvinner enn menn, sier han.

Det er særlig én grunn til at mennene sitter med overvekten av inkassosakene, ifølge Holte.

– I samfunnet vårt i dag er det nok fremendes mennene som har ansvar for økonomien. Selv om det ikke er slik i alle tilfeller, tror jeg dette er en av de fremste faktorene til at menn får flest saker til inkasso, sier han.

– Be om hjelp

Inkasso-ekspert Geir Grindland har mange år bak seg i inkassobransjen.

Han sier de alltid har sett menn overrepresentert i inkasso-statistikkene, og at det er menn som har flest saker hos namsmannen.

Han er enig med Holte i en av årsakene.

EKSPERT: Geir Grindland har jobbet i inkasso-bransjen i en årrekke. Foto: Håvard Smeland / TV 2

– Mye av det handler nok nettopp om dette med at det er menn som er økonomi-sjefen i hjemmet, sier han.

Han tror også menn kan ha vanskeligere for å ta kontakt og be om hjelp.

– Det er ofte kvinner som tar kontakt på vegne av menn. Om man ser at man har problemer tidlig, bør man ta kontakt med de man skylder penger. Hvis man kan få en avdragsordning før den går til inkasso, så er det aller best, sier Gridland.

Også forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank er tydelig på at det er viktig å be om hjelp – og at det er hjelp å få.

– Det er en vond følelse å stå alene i situasjoner som dette. Dessverre er det mange som ber om hjelp for sent. Jo tidligere du får hjelp til å håndtere de økonomiske problemene, desto enklere er det å komme ut av dem, sier hun.

Fakta: Her kan du få hjelp NAV – har gratis telefontjeneste

Kommunene – alle kommuner skal ha tilbud om økonomisk rådgivning for sine innbyggere

Søknad om gjeldsordning – er du ute av stand til å betale for deg, og du er rammet av alvorlige gjeldsproblemer, kan du søke om gjeldsordning fra det offentlige

Kontakt banken din – banken din vil alltid kunne veilede deg og komme med gode råd på veien. Det vil også kunne være mulig å forhandle deg frem til en bedre rente på lånet, eller i noen tilfeller få til en midlertidig avdragsutsettelse.

FORBRUKERØKONOM: Thea Olsen i Danske Bank. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Hun er tydelig på at kvinner og menn bør ha forutsetninger for å ha like god kontroll på økonomien. Likevel deler hun Holtes syn på at menn ofte er mer villige til å ta risiko.

– Det ser vi blant annet på investeringer, hvor menn ofte har en større andel enn kvinner, for eksempel eierandeler i bolig og de store tingene. Samtidig ser vi at kvinnene ofte har ansvaret for den hverdagslige familieøkonomien, som innkjøp av mat, klær og sko, sier hun.

Olsen er tydelig på at de som får store økonomiske problemer, ofte sitter med store og mange lån.

Hun har en klar anbefaling til alle som føler utgiftene løper fra dem.

– Dersom du har store gjeldsproblemer, må du tørre å stupe i realiteten, selv om det føles vondt. På gjeldsregisteret.no kan du få oversikt. Budsjett er et godt verktøy for å minimere risikoen for inkassokrav, sier hun.