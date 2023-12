– På grensen til det kyniske

I en pressemelding 12. desember uttalte justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) følgende om hvorfor regjeringen endrer på ukrainernes mulighet til å reise til hjemlandet:

– Dersom ukrainere med midlertidig kollektiv beskyttelse reiser frem og tilbake mellom Norge og Ukraina, kan dette tyde på at de ikke lenger har behov for beskyttelse i Norge. Jeg ønsker nå å likebehandle ukrainere og andre nasjonaliteter når det gjelder konsekvensen av slike reiser.



På spørsmål fra TV 2 om saken, svarer statssekretær Even Eriksen (Ap).

Hva har endret seg siden instruksen «GI-07/2022 – Anvendelse av instruks GI-03/2020 overfor fordrevne fra Ukraina som har fått midlertidig kollektiv beskyttelse» fra 4. april 2022, hvor det ble presisert at ukrainere skulle få reise til hjemlandet?

«Det har nå gått nesten to år siden Russlands angrep på Ukraina i februar 2022, og selv om situasjonen er uforutsigbar ser den dessverre ut til å vedvare. Da blir det et spørsmål om hvor lenge vi skal opprettholde særordninger for ukrainske flyktninger. Departementet har gjort en ny vurdering av dette unntaket og vi har kommet til at den vanlige praksisen også bør gjelde for ukrainere med midlertidig kollektiv beskyttelse. Det betyr at UDI på vanlig måte må vurdere om en reise til Ukraina i den enkelte sak tilsier et brudd på forutsetningene for den midlertidige kollektive beskyttelsen i Norge, og om dette bruddet i så fall skal medføre tilbakekall av oppholdstillatelsen.»

Har regjeringen vurdert andre, mindre inngripende løsninger?

«Regjeringen har helt siden krigen brøt ut gjort justeringer i regelverket for ukrainske flyktninger. En av de siste vurderingene er at vi mener den vanlige praksisen for alle flyktninger i dagens situasjon bør få anvendelse overfor fordrevne fra Ukraina med midlertidig kollektiv beskyttelse.»

Er det virkelig slik at instruksen er ment for å forhindre selv korte møter med familien, som de ellers ikke får møtes i et trygt tredjeland?

«Vi mener at den vanlige praksisen for reiser til et land man har søkt beskyttelse fra også bør gjelde for ukrainere. Det er utlendingsmyndighetene som må vurdere hvilke reiser som er legitime eller ikke. Jeg kan ikke gjøre det.»