På den helt spesielle flyvningen åpner de to pilotene døren til cockpit

Et SAS-fly står parkert på den islagte rullebanen på den militære flyplassen på Gardermoen, grytidlig om morgenen.

Akkurat denne dagen skal det imidlertid ikke fraktes nordmenn til Gran Canaria, eller pendlere mellom Oslo og Trondheim.

De skal nemlig ut på et helt spesielt oppdrag.

KLART FOR TAKE-OFF: Flyet blir beskyttet av soldater fra Forsvaret. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Før avgang samles mannskapet og personell fra Forsvaret i avgangshallen.

– Jeg blir rørt over at jeg får avslutte karrieren min på denne måten, sier kaptein Arve Thomassen til besetningen.

ERFARNE: De erfarne SAS-pilotene Arve Thomassen og Odd Sørli ønsker helseminister Ingvild Kjerkol velkommen om bord på det som er en helt annerledes dag på jobb for dem. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Et annerledes fly

På vei inn i flyet blir vi som vanlig møtt av et smilende personell. Likevel er det en eim av alvor i luften.

Flyvertinnene vet at dette ikke kommer til å være en vanlig dag på jobb.

Det innser man også når man beveger seg videre inn i flyet. To tredjedeler av setene er nemlig erstattet med sykesenger.

I tillegg til to flyvertinner og to flyverter, går det grønnkledde militærpersonell frem og tilbake i flyet.

Før flyet skal lette, må de sjekke at alt av utstyr er med, slik at de klarer å gi den nødvendige hjelpen til passasjerene som skal hentes.

IKKE ET VANLIG FLY: To tredjedeler av seteradene i flyet er byttet ut med sykesenger. Før avreise er det mye som må sjekkes. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– De fleste av oss som flyr disse turene, er på vei ut av arbeidslivet. Så jeg synes det er en ære å være med på dette, sier Thomassen til TV 2.

Co-pilot Odd Sørvoll nikker anerkjennende. Han har bare uker igjen bak spakene før han skal pensjonere seg etter tre tiår som pilot.

Her skulle det vært en kort videosnutt, men det ser ikke ut til at nettleseren din støtter innholdet. Prøv gjerne igjen i en annen nettleser for å se innholdet. Pilotene Arve Thomassen og Odd Sørvoll forlater Gardermoen i retning Polen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Flight nummer 38

SK7181 er på vei til den polske flyplassen Rzeszóv-Jasionka, noen mil fra den ukrainske grensen. På bakken venter tre skadde ukrainske soldater og ti alvorlig syke kreftpasienter.

De ble hentet ut av krigsherjede Ukraina dagen i forveien, og skal nå fraktes til ulike sykehus i Norge.

Dette er flyvning nummer 38 for den norske besetningen, som er en del av at samarbeid mellom en rekke europeiske land.

– Jeg har vært med på dette fem ganger, og jeg er veldig imponert. Men det er besetningen som skal ha all æren, vi er bare ambulansesjåfører, sier Arve Thomassen.

– Unikt samarbeid

Per 11. januar er det hentet ut 631 ukrainske pasienter. Over 150 av disse er transportert til sykehus i Norge, resten er fraktet til land som Danmark, Tyskland, Finland, Belgia, Nederland og Frankrike, som alle samarbeider om evakueringen.

Avtalen strekker seg foreløpig til slutten av april i år. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier til TV 2 at det foreløpig ikke er besluttet hvorvidt denne skal forlenges.

IMPONERT: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol er den første statsråden som er med på det norske evakueringsflyet. Hun ble svært imponert over det hun fikk se. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Men Kjerkol, som også var med på tirsdagens flytur til Polen, understreker at hun ble imponert over det hun så.

– Jeg vil fremheve at dette er et unikt samarbeid mellom flyselskapet SAS, det norske forsvaret og medisinsk personell fra sykehusene våre. At dette utgjør en forskjell i den europeiske innsatsen for Ukraina, det er i hvert fall sikkert, sier statsråden.

– Ikke lenger bare et bilde

Tilbake i cockpiten er de to pilotene opptatt av å være åpne og tilgjengelige for passasjerene. Derfor har de valgt å fly med døra til kabinen åpen.

Det har ført til flere sterke møter.

– Vi hadde en pasient på 25 år. Han var forbrent på 50 prosent av kroppen og lå på båre. Med seg hadde han et barn på ni måneder, og kona på 22 år, sier Odd Sørvoll og fortsetter:

STERKE MØTER: For Arve Thomassen og Odd Sørli har det vært mange sterke møter inne i cockpiten. De har valgt å fly med døren åpne. Det er et bevisst valg. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Vi leser jo om det i avisen, men når du holder på som vi gjør, så får du det veldig tett. Det er ikke lenger bare et bilde, vi får det live.

Det er leger og sykepleiere fra Forsvarets sanitet som er ansvarlige for den medisinske oppfølgingen av pasientene om bord.

– Det er vanskelig å ta innover seg, at vi i 2022 og 2023 står overfor en slik situasjon, sier Håkon Asak.

Han er oberstløytnant og medisinsk ansvarlig i Forsvarets sanitet.

Men da TV-bildene av utbombede hjem rullet over TV-skjermene, tok det ikke lang tid før alvoret gikk inn over den erfarne soldaten.

– Da er det bare å brette opp ermene og tenke: «Her må vi gjøre en innsats for å gjøre det bedre for andre».

UTBOMBET: Syn som dette har blitt hverdagskost for ukrainerne det siste drøye året. Foto: Roman Hrytsyna / AP / NTB

– Helt ubeskrivelig

Asak har vært med på en stor andel av de til så langt 38 turene.

– Jeg vil ikke si at jeg er redd på dette oppdraget. Vi flyr jo på trygge steder. Men vi får jo krigen ganske tett på. Ikke minst når man møter de menneskene man gjør. Man kan se det på øynene deres hva de har gått gjennom.

VIKTIG: Håkon Asak og resten av hans kollegaer gjør en svært viktig jobb når de bistår Ukraina med evakuering av skadde. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Pasientene om bord er en blanding av krigsskadde, både sivile og soldater, men også kreftpasienter. På dagens flyvning er det ti av disse.

Sjefssersjant for luftevakueringsgruppen i Forsvaret, Bjørn Eidissen, lar seg imponere over innsatsen til det ukrainske helsevesenet.

– Det er helt ubeskrivelig hva de får til, gitt den situasjonen de er i. De gjennomfører store inngrep og gjør en enorm innsats for å holde disse pasientene i live, sier Eidissen til TV 2.

– De ofrer livet

Sersjanten og resten av hans mannskap møter utallige skjebner om bord. Det er barn som har mistet foreldrene sine, soldater som har mistet armer og ben, og mennesker som har fått huset ihjelbombet.

– Det er klart det er vanskelig. Vi er mennesker, og ikke maskiner. Så vi får sterke følelser for enkeltpasienter og landet Ukraina. Det er det ingen tvil om, sier Eidissen.

UMULIG: Selv om mannskapet er erfarne, sier Eidissen at det er omtrent umulig å forberede seg på skadene de møter. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Er det én ting Eidissen og Asak har lært etter å ha evakuert ukrainerne fra krigen, så er det at de er en tøff og stolt befolkning.

– De ofrer bokstavelig talt livet, for å sørge for et fritt Ukraina. Alle de vi henter ut, har også et sterkt ønske om å komme tilbake og de skulle aller helst vært der de var. Samtidig forstår de at dette er en del av det å bli frisk og rehabilitert.

Etter to timer i lufta lander SAS-flyet på flyplassen i Rzeszóv. Og da er det bare å gjøre nettopp det Asak tenkte da han så de første bildene fra krigen rullet over TV-skjermene:

Brette opp ermene og begynne å jobbe.