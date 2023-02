Øystein (78) selger ei hel øy:

Hvis du søker på eksklusive eiendommer i verden, dukker plutselig idylliske Engelsøy i Ofotfjorden i Nordland opp.

Eiendommen er på 258.000 kvadratmeter, og består av kritthvite strender, skog og grønne sletter.

I salgsannonsen til det eksklusive meglerselskapet Vladi Private Island lokkes det med en fantastisk og unik naturperle i Norge.

«Her får du unik utsikt mot Narvik, Tysfjord, Hamarøy og mot Lofoten. Dette er en av de fineste eiendommene i hele Nord-Norge», står det i salgsannonsen.

SELGER ØY: – Det er ikke vemodig å selge. Det er en tid for alt, sier Øystein Josefsen. Her sammen med jaktkompis, Charly. Foto: Privat

Øya har to private sandstrender og det tar «bare» 4-5 minutter med helikopter fra Evenes lufthavn så er du midt i «paradiset».

– En tid for alt

– Men hvem er det som selger ei øy på 258 mål?

– Jo, det er meg det, sier Øystein Josefsen på telefon fra Lødingen.

For Engelsøy i Ofotfjorden har nemlig vært i eie av familien Josefsen siden 1952.

– Min far kjøpte handelsstedet Revelsøy i gamle Ballangen kommune i sin tid av en privat familie. Da fikk han med på kjøpet både Engelsøya og alt av eiendommer, holmer og skjær på hele østsiden av Ofotfjorden. Helt frem til innløpet av Efjorden for de som er lokalkjent, sier Josefsen.

– Hvorfor selger du idyllen?

– Enten jeg liker det eller ikke så nærmere jeg meg 80 år, så det er et generasjonsskifte. Min sønn har ikke samme tilknytning til øya som det jeg har, forteller 78-åringen.

Engelsøy var et produktivt egg- og dunvær i sin tid.

EKSKLUSIV EIENDOM: I Ofotfjorden ligger denne perlen med idylliske strender og flott utsikt i alle retninger. Foto: Tor Edvin Eliassen.

På 1930-tallet ble det derfor satt opp ei vakthytte på toppen av øya. Før 2. verdenskrig lå det bevæpnet vakt for å sikre egg- og dunværet mot tyveri og forstyrrelser.

Eksklusiv eiendom

Ifølge eieren tar det 2-3 timer å gå rundt hele øya.

– Er det vemodig å selge?

– Nei, det blir ikke det. Det er en tid for alt. Det er bedre at andre overtar, og jeg gjør det med lett hjerte. Jeg har gode opplevelser fra barndommen med blant annet plukking av måseegg på øya, sier Josefsen.

Øya ble for første gang lagt ut for salg i 2018.

Nå er den til salgs igjen for fem millioner euro, eller i overkant av 53 millioner kroner.

– Det høres dyrt ut?

– Sett i forhold til kvadratmeterprisene på hyttetomter i områdene rundt, er det ikke dyrt. Den er ikke overpriset. Det er en stor og eksklusiv eiendom, også må jeg ikke selge, forteller han.

Eneste øy i Norge

Gründer og eier av det eksklusive Vladi Private Island, Farhad Vladi, sier til avisen Fremover at Engelsøya er den eneste eiendommen de har for salg i Norge, og at de fleste øy-kjøpere er folk som elsker naturen og ønsker å bruke den som feriested.

EN TID FOR ALT: – Det blir ikke vemodig å selge øyen. Jeg er 80 år og det er et generasjonsskifte nå. sier Øystein Josefsen. Foto: Tor Edwin Eliassen

Men det å få bygget fritidshus på den idylliske øya er ikke helt enkelt. Øya har status som landbrukseiendom og det har aldri vært drevet jordbruk der.

Josefsen er i kontakt med Narvik kommune med tanke på å få tillatelser til å sett opp fritidsbygg eller hytter der.

– Mitt ønske er at det ikke skal bli noen hyttekoloni på øya. Man må ta hensyn til fauna- og dyrelivet der. Det jeg håper på at er at det er en person eller en liten gruppe som kjøper øya slik at det ikke blir massebebyggelse der, sier Josefsen.

Det er mulig å «prute»

Han innrømmer at det har vært noen interessenter.

– Jeg har fått henvendelse fra flere utenlandske interessenter. I tillegg har det vært en norsk gruppe som har vist interesse for å skape en form for turistvirksomhet der, sier en hemmelighetsfull øy-eier.

PRIVATE STRENDER: på øya ligger det flere private strenger. Så langt er det ikke tillat å bygge på den 258 mål store øya. Foto: Tor Edvin Eliassen

Men først må det en byggetillatelse på plass.

– Kommunen må se seg kjent med at noen kan gjøre andre ting på øya. Det er en fantastisk beliggenhet og utsikt, men jeg ønsker å få på plass en byggetillatelse før jeg selger, forteller Josefsen.

– Prisen er altså fem millioner euro, er det mulig å «prute» på prisen?

– Det er det alltid. Jeg er åpen for diskusjoner. Som sagt, jeg må ikke selge. Øya er lagt ut for at jeg ønsker å selge. Jeg er tålmodig og venter på den rette kjøperen. Jeg har sterke krav til hva som skal skje med øya fremover, forteller Øystein Josefsen.