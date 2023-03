Ovnen sprakk: – Ble skremt

Småbarnsfamilien fra Lavangen i Indre Troms fikk en skremmende opplevelse i romjulen.

– Etter at julens matgleder hadde satt sine spor i ovnen, var det dags for å kjøre rengjøringsprogram på ovnen slik at den skulle være ren til videre tilbereding av jule- og nyttårsmat, sier Daniel Løkken.

Han satte på pyrolyse på ovnen, en rengjøringsprosess som bruker høy temperatur for å brenne matrester, fett og annet smuss.

KNUST: Dette bildet ble tatt rett etter hendelsen. Løkken sier han på dette tidspunktet var ganske «shaky». Foto: Privat

Glassbiter overalt

Mens de satt i stuen, hørte de et smell på kjøkkenet.

– Underveis i rengjøringsprosessen eksploderte innerste glassdør på ovnen.

Ifølge Løkken føk det glassbiter over hele kjøkkenet.

– Det var glassbiter i skuffer, på benker og gulv. Det sier litt om kreftene som var i sving. Dette til tross for at alt er gjort i henhold til medfølgende bruksanvisning, sier Løkken til TV 2.

Løkken har to barn som var til stede, og begge er under 5 år.

– Det er bare flaks at ingen av dem var til stede på kjøkkenet når det skjedde. Eldste datteren vår ble veldig skremt, sier han.

Kunde ble kasteball

Det ble ingen nyttårsmiddag. Heller ingen ovn i to måneder frem i tid.

– Nyttårskalkunen måtte dog nøye seg med å forbli i fryseren.

Ovnen fra Power var under to år gammel, og familien overtok denne da de flyttet inn.

Løkken sier at de virkelige problemene startet da han skulle reklamere på ovnen. Han opplevde å bli en kasteball mellom flere underleverandører.

– Reklamasjon ble først avvist, uten noe forklaring på hvorfor. Power henviste oss til underleverandører, og satte oss i en posisjon hvor vi fungerte som mellommann mellom totalt 4 forskjellige aktører.

Han sier at han opplevde at de måtte krangle med hver aktør for å få reparert ovnen, og sier han fikk tvetydige og ulike tilbakemeldinger fra Power.

GLASS OVERALT: Løkken sier at innerste glasset i Smeg-ovnen eksploderte underveis i pyrolyse-programmet. Foto: Privat

Beklager til Løkken

Selv om produsenten, Smeg, først nektet reklamasjon, får han tilbakemelding om at de vil dekke saken på «goodwill».

– Jeg fikk aldri vite hva som forårsaket eksplosjonen. Dette er spørsmål som forblir ubesvart all den tid skaden ikke besiktiges av fagkyndig personell.

Etter mye fram og tilbake med produsenten og reparatørfirma, ble ovnen fikset midten av februar, sier Løkken.

Reparatøren har heller ingen forklaring på hva som kan ha skjedd.

– Jeg synes det er rart at Smeg avviser reklamasjon, og Power nekter å ta noe ansvar, sier Løkken til TV 2.

Han mener forbrukere i slike tilfeller blir overlatt til seg selv.

– For meg virker det som en økende trend at større aktører gjør livet surt for kunder som ønsker å reklamere på produkter som går i stykker, til tross for at dette er noe man har krav på.

TV 2 har i over lengre tid prøvd å få et svar fra Smeg, det har vi ikke lykkes med.

Gir kompensasjon

Når TV 2 tar kontakt med Power, legger de seg langflat.

– I dette tilfellet har kunden vært dekket av garanti, og det har tatt for lang tid å få skiftet glasset, og vi beklager både på vegne av oss og leverandøren, sier kommunikasjonssjef Monica Iren Fasting i Power.

Hun sier at Power har forståelse for at dette oppleves dramatisk for kunden.

– Her burde vi vært mer behjelpelige. Vi kommer til å følge opp saken og sende dem en kompensasjon, og vi håper at vi får mulighet til å rette opp inntrykket, sier Fasting til TV 2.

Etter noen dager fikk Løkken en beklagelse.

POWER-BEKLAGELSE: Monica Iren Fasting, Nordisk PR- og kommunikasjonssjef i Power beklager overfor Løkken. Foto: Catchlight / Power

– De har også sendt meg et gavekort på 3000 kroner i kompensasjon, som «plaster på såret». Jeg er glad de tar ansvar. Men jeg skulle ønske de valgte å bytte ovnen, sier Løkken til TV 2.

– Kan skje med alle

At glass bryter sammen på denne måten kan skje med alle produkter som inneholder herdet sikkerhetsglass, sier Power.

– Heldigvis skjer det svært sjelden. Glass av samme type brukes blant annet også i hylleplater, vitrineskap og dusjkabinetter, sier Fasting.

Power forklarer at det er ulike årsaker til at glasset imploderer, og det kan skyldes en skjevhet i rammen som gjør at glasset står i spenn, en rift i glasset, eller at glasset har fått et dunk eller et støt.

– Glasset bryter gjerne sammen etter kort tids bruk etter at skaden er påført, da som følge av oppvarming og avkjøling, sier hun.

Power: – Unngå dette

På generelt grunnlag sier Power at man må ta en del forholdsregler. Det er spesielt rundt rengjøring av ovner.

– Skurekremer og skrubber, samt glasskraper kan forårsake riper som over tid vil svekke glasset. Det samme gjelder stekebrett og rister som blir dunket inn i glasset, sier Fasting og legger til:

– Over tid kan det bli så store spenninger i glasset at det sprekker, på samme måte som ved steinsprut på en bil.

Ifølge Power kan pyrolyserengjøring påvirke glasset ytterligere.

– Dette går på garantien på produktet dersom det er innenfor garantitiden, men utløser ikke rett til å heve kjøpet. Her bytter man glassruten med en ny av en autorisert tekniker.