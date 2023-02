Overvektige fortviler: – Jeg er livredd

28 KILO: På et halvt år har Gro gått ned 28 kilo. Det er takket være slankemedisinen Saxenda. Foto: Privat

Siden Gro Sjuve Christoffersen, Silje Pedersen, Elin Aaslie og Christell Fløisbonn begynte på slankemedisinen Saxenda har de til sammen gått ned 84 kilo.

Nå er de livredde for at all jobben de har lagt ned, skal være forgjeves.

TV 2 har de siste dagene blitt kontaktet av en rekke fortvilte overvektige pasienter.

For etter å ha kjempet mot vekta i årevis, fant de endelig en medisin som funket og som har gjort hverdagen lettere.

Fra 1. februar mister de imidlertid retten til å få Saxenda på blå resept, og de må dermed stå for kostnaden selv.

GOD EFFEKT: De har alle opplevd svært god effekt av å gå på slankemedisinen Saxenda. Men nå kan slankedrømmen bli knust. Foto: Privat / TV 2

Gro, Silje, Elin og Christell er langt ifra alene. I fjor fikk over 30.000 overvektige nordmenn skrevet ut Saxenda på blå resept, ifølge tall Dagens Medisin har hentet inn.

– Livredd

Felles for pasientene TV 2 har vært i kontakt med er at de ikke har råd til å betale over 3000 kroner i måneden.

Blant dem er Gro Sjuve Christoffersen.

– Jeg hadde egentlig fått beskjed av fastlegen min om at jeg kanskje måtte ta medisinen resten av livet, forteller hun.

Sjokket var derfor stort da hun skjønte at vedtaket som tilsier at hun får Saxenda dekket, ikke blir mulig å forlenge når det går ut i juni.

FORSØKT MYE: Gro Sjuve Christoffersen fra Vestfossen har prøvd mye i sin reise mot vektnedgang. Saxenda ble løsningen. Foto: Privat

– Jeg er livredd for at de ikke snur dette. Jeg har ikke sjans til å betale.

Christoffersen startet på Saxenda i juni i fjor, og har siden det gått ned 28 kilo.

På grunn av vektnedgangen har andre helseplager blitt betydelig redusert, og fremtiden så lys ut.

Christoffersen går på arbeidsavklaringspenger og har en liten stilling på et hotell ved siden av. Håpet var å kunne øke stillingsprosenten i takt med vektnedgangen.

– Nå er jeg redd for at smertene i ledd vil komme tilbake igjen. Jeg hadde jo fått et helt nytt liv av medisinen, sier hun.

– Hvordan skal jeg ha råd?

I likhet med Christoffersen, har også Silje Pedersen hatt stor nytte av Saxenda. 37-åringen fra Hole har vært overvektig mesteparten av livet.

Virkemiddelet i Saxenda har ført til en metthetsfølelse, og dermed holdt både spiseforstyrrelser og blodtrykket i sjakk, forteller hun.

– For første gang i livet har jeg fått et normalt forhold til mat.

Pedersen har gått ned 17 kilo på ett år, men frykter at hun vil falle tilbake til dårlige vaner uten medisinen.

– Jeg er alenemor, og med alle prisøkningene som er nå – hvordan skal jeg ha råd til det? spør hun.

– Ikke kostnadseffektiv

De siste årene har det kommet stadig flere slankemedikamenter på markedet. Sist ut i rekken var Wegovy, som av flere eksperter omtales som en revolusjon.

SLANKEMEDISIN: Medisinen Saxenda kommer i form av denne sprøyten. Virkemiddelet skal øke metthetsfølelsen og begrense sult. Foto: Gro Sjuve Christoffersen

Men Statens legemiddelverk har konkludert med at prisen på denne medisinen var altfor høy, i forhold til effekten.

Denne avgjørelsen fikk en direkte konsekvens for Saxenda, som altså er en tilsvarende medisin.

– Ettersom Saxenda har dårligere effekt enn Wegovy, men like høy pris, blir det derfor tydelig at behandling med Saxenda heller ikke er kostnadseffektiv, opplyser Helfo.

– Vet ikke hva de skal gjøre

Gro, Silje, Elin og Christell står igjen uten svar på hva som vil skje med slankeprosessen deres videre.

TV 2 har i tillegg vært i kontakt med tre andre pasienter. Alle de syv forteller at:

Alle har prøvd andre metoder for slanking tidligere, uten hell. De forteller at de føler å ha endelig funnet noe som funker.

Alle har fått informasjonen via media og opplever at fastlegene ikke vet hva de skal gjøre. Ingen har fått tilbud om andre alternativer.

Alle er i en vanskelig økonomisk situasjon og har hatt stor nytte av refusjonsordningen for å kunne utføre slankebehandlingen.

Blir en utfordring

De fortvilte pasientene får støtte fra flere fagfolk.

– Jeg tenkte at dette blir en utfordring for mange pasienter, for de mister en viktig medisin.

Det sier Bård Eirik Kulseng, overlege og leder av Senter for Fedmeforskning og Innovasjon ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Han understreker at flere av hans Saxenda-pasienter har gått ned 15 til 20 prosent av vekta si, og at man ser mindre komplikasjoner som diabetes, hjerteflimmer og inkontinens.

– Konsekvensen er at de aller fleste vil gå opp igjen i vekt. Og da vil de få tilbake komplikasjonene knyttet til fedmen, sier Kulseng.

– Merkelig

Morten Munkvik er fastlege og jobber ved Stavanger Medisinske Senter.

Han stusser over reverseringen.

– Det er merkelig å la noen snuse på en god medisin, også trekke den tilbake, sier Munkvik til TV 2.

Fastlegen håper derfor at myndighetene vil snu og gjøre slankemedisinene tilgjengelig på blå resept.

TATT AV: Fastlege Morten Munkvik har merket at etterspørselen etter slankemedisin har økt kraftig de siste årene. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Jeg håper at vi får en ordning på dette innen ikke alt for lang tid, slik at pasienter slipper å betale dyrt eller eventuelt slutte på det.

Munkvik mener imidlertid at det var nødvendig for myndighetene å ta en fot i bakken, da etterspørselen etter slankemedisin har økt kraftig i Norge de siste årene.

– Dette har tatt litt av, og det ble en «hype» av en annen verden.

– Uheldig

Det er legemiddelprodusenten Novo Nordisk som står bak både Wegovy og Saxenda.

Kommunikasjonssjef Tor Egil Frostelid sier til TV 2 at situasjonen man nå har havnet i, er uheldig.

UHELDIG: Kommunikasjonssjef i Novo Nordisk, Tor Egil Frostelid mener situasjonen man har havnet i nå, er uheldig. Foto: Novo Nordisk

– Særlig er det uheldig for de pasientene som allerede står på behandling og kan dokumentere god effekt. Mange av pasientene er i en sårbar situasjon med vektrelaterte tilleggssykdommer, sier Frostelid.

Novo Nordisk mener Statens legemiddelverk underestimerer effekten av vektnedgang som følger av behandling med Saxenda og Wegovy.

– Vil bli krevende

De mottok en rapport om avslaget i forrige uke, og skal nå gå gjennom denne.

– Med de forutsetningene Statens legemiddelverk har lagt til grunn, ser vi at det vil bli krevende å finne en løsning på kort sikt. Vårt hovedfokus fremover vil være å sikre refusjon for Wegovy til pasienter med sykelig overvekt, sier Frostelid.

EN MILLION: Over en million nordmenn sliter med fedme. Det siste året har det kommet flere medisiner som har hatt god effekt på vektreduksjon. Men det koster. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Felles for alle Saxenda-pasientene TV 2 har snakket med, er at de håper myndighetene nå snur.

– Folk er fortvilet og oppgitt. Hva skal man gjøre liksom?, sier Gro Sjuve Christoffersen.