Overrasket over funn: – Ikke sett det før

– Bare én gang tidligere er det tatt opp mer garn fra havet siden toktene våre startet for snart 40 år siden, forteller Kristian Landmark Skaar.

Han er seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratets opprenskingstokt på fiskefeltene langs kysten er en årlig tradisjon.

Denne gangen har man dekket kysten og nære havområder på strekningen mellom Ålesund og Kirkenes. I tillegg har man dekket deler av Svalbardsonen.

– Norge er unike i verden når det gjelder å rydde opp i havet på denne måten, forteller Landmark Skaar.

REKORD: Også under dette årlige toktet ble det hentet opp store mengder med maritimt søppel fra havet. Foto: Kristian Landmark Skaar, Fiskeridirektoratet

Totalt ble det tatt opp og fjernet 1128 garn av ulike typer. 28 tusen meter med line og over 26 tusen meter tauverk.

204 teiner og mengder av fiskeredskap og anker er hentet opp fra havet.

Aldri sett før

FORNØYD: – Fiskerne har gjort en god jobb med å registrere tapt bruk, sier Kristian Landmark Skaar i Fiskeridirektoratet. Foto: Privat

På toktet ble det også fjernet over 41 tusen meter med forlatte eller dumpede snurrevadtau. Dette blir brukt i forbindelse med notfiske på forholdsvis grunt vann.

Mengdene var så store at det til slutt ikke var mer dekksplass igjen på det 64 meter lange opprenskingsfartøyet «Vikingbank».

Båten måtte faktisk en ekstra tur til land for å losse deler av fangsten.

– Slike mengder med snurrevadtau har vi ikke sett før, og det var overraskende, forteller seniorrådgiveren.

Totalt er det også tatt opp åtte- og et halvt tusen meter med dumpet trålvaier.

Dette skal ikke i havet.

MYE GARN: Det er en omfattende jobb med å få alt utstyret opp fra havet. Foto: Kristian Landmark Skaar, Fiskeridirektoratet

– Denne gangen har vi sett mye av det. Dette er rene feller for fisk og sjødyr. Dette er ikke bærekraftig, sier Landmark Skaar.

Underveis i årets tokt har noe av «fangsten» også bestått av ei skipsmast og et skipsanker.

– Sjelden har vi sett så store mengder med fiskeredskap eller komponenter fra fiskeredskap som er dumpet (snurrevadtau og trålvaier) eller ikke meldt tapt, sier Gjermund Langedal, toktleder i Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Skryt til fiskerne

– Det viser at det gjenstår mye godt arbeid i fiskeriorganisasjonene med holdningsskapende arbeid. Et slikt resultat viser også at det fremtvinges behov for en mer spesifikk redskapsmerking, sier Langedal.

Som vanlig finner man også en del søppel som oljeklær, hansker, plastsekker og annen plast som var hektet fast i fiskeredskapene.

– De store funnene er en blanding av tilfeldigheter og informasjon fra fiskere som har anvist områder hvor disse tauene har ligget over tid. Dette har vært til frustrasjon og plager for andre fiskere, sier toktlederen.

Høye bunkerspriser og redusert tokttid har medfører at tapte garn, teiner og liner fortsatt står igjen i havet og vil ikke bli fulgt opp før neste tokt i 2023.

Til tross for nedslående resultater er Fiskeridirektoratet fornøyde.

De berømmer alle de fiskerne og organisasjonene som gjør en god jobb med å rapportere redskap de har mistet på havet.

TATT VARE PÅ: Fiskerne får ofte tilbake utstyret som de har meldt tapt. Resten bli deponert eller gjenvunnet. Foto: Kristian Landmark Skaar, Fiskeridepartementet

– I Norge har vi et godt system og et lovverk der fiskere er pliktige til å melde fra når de mister bruk og redskap på havet, sier Kristian Landmark Skaar, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet.

Dyrt utstyr

– Uten de hadde vi ikke klart å ta opp så mye utstyr. Å kaste redskap på havet bevisst er straffbart, men samtidig er det uunngåelig å miste bruk på havet, forteller han.

Mye av redskapen som mistes er dyrt å anskaffe.

Noe av det som er ryddet opp fra havet skal leveres tilbake til eierne. En del skal til gjenvinning i gjennom selskapet Nofir i Ålesund, eller på deponi.

Bortsett fra fem niser og én sel, så er det ikke registrert sjøfugl eller andre sjøpattedyr i redskapene som er fjernet fra havbunnen.

– Andre land har prøvd å gjøre det samme som Norge, men har ikke så gode data som det vi har oppnådd, sier Landmark Skaar i Fiskeridirektoratet.