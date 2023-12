Overrasket: – Interessant at han er så klar på det

Kongen tok for seg hva som preget året i sin nyttårstale. TV 2s kongehusekspert bet seg merke i én spesiell del.

Søndag kveld holdt kong Harald sin tradisjonelle nyttårstale.

Han begynte med å sitere fra diktet «Usynlege hender leier oss», skrevet av årets nobelprisvinner i litteratur, Jon Fosse.

– Disse usynlige hendene kan være så mye forskjellig: Kjærlighet, vennskap, en gudstro, vilje, håp, innledet kongen talen sin.

Kongens nyttårstale er forhåndsinnspilt og dermed spilt inn før nyheten om Dronning Margrethes abdikasjon.



NOBELVINNER: Dikter og forfatter Jon Fosse vant nobelprisen i litteratur i 2023. Han ble fremhevet i Kongens nyttårstale. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen er historiker og kongehusekspert i TV 2.



Han mener talen var inkluderende og nokså typisk for det vi er vant med fra kongen.

– Det er jo på en måte den røde tråden hele veien gjennom talen. De usynlige hendene skal være alle oss i Norge som mennesker. Dette «vi»-et er viktig i kong Haralds taler.

FULGTE: Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen, historiker og TV 2s kongehusekspert, fulgte kongens nyttårstale nøye. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Tok opp viktige tema

Kongen dro også frem Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport om fornorskingspolitikken mot samer, kvener og skogfinner.

Her snakket han om hvordan mennesker ble fratatt språket, kulturen, selvtilliten og identiteten sin.

– Alt dette ble gjort i nasjonsbyggingens navn – i et Norge som den gang selv trengte å bygge selvtillit som nasjon etter 400 år med dansk styre. Fornorskningen ble et tap for oss alle.

Schulsrud-Hansen mener dette var en viktig del av kongens budskap, å tale til dem som ikke føler seg sett eller hørt.

– Det er en tale som brer seg om mye med innholdet sitt. Fokuset er på alle oss, og ikke et «dem».

VIKTIG BUDSKAP: Kong Harald tok opp flere temaer i nyttårstalen sin. Her ble kongen og dronning Sonja tatt imot av prest Line Lindholm Eiborg før julegudstjeneste første juledag. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Formulering skiller seg ut

Mot slutten av talen tok kongen opp hvor mange unge som skriver til ham om mangelen på handling for miljøet.

– Jeg deler de unges bekymring, og deres utålmodighet. Håpet er at de nye målene verdens ledere har satt, må bli fulgt av handling. Vi trenger nå alles utålmodighet før tiden renner ut for oss. Dette kan jeg ikke få uttrykt sterkt nok.

TV 2s kongehusekspert bet seg merke i kongens sterke ordvalg.

– Det er interessant at kongen er så klar på det i talen. Global oppvarming og menneskeskapte klimaendringer har tidvis vært et politisk stridsspørsmål, som er noe kongefamilien ikke velger å ta del i.

– Her er det så mange som mener dette er en kamp å kjempe for, og det mener kongen også.

ENGASJERT: Kong Harald har lenge hatt et engasjement for naturen. Her fra kongens besøk i regnskogen i Amazonas i 2013. Foto: Isa Brazil / Regnskogfondet / Det Kongelige Slott

Schulsrud-Hansen påpeker at kong Harald var president i Verdens naturfond i 20 år som kronprins, og at naturen alltid har vært viktig for ham.



Nevnte ikke Durek

I nyttårstalen unnlot kongen å nevne de pågående konfliktene i verden direkte. Likevel mener Schulsrud-Hansen at han er inne på tematikken i talen.

– Jeg tror ikke noen reagerer på det. Det er konflikter overalt i verden, og noen preger norske medier mer enn andre. Lytter man til talen, er han inne på temaet.

Kongen adresserte heller ikke prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett, uten at det overrasker TV 2s kongehusekspert.

IKKE NEVNT: Prinsesse Märtha Louise og Durek er ikke lenger en offisiell del av kongehuset, etter at Märtha Louise i 2022 sluttet å representere kongehuset. Foto: Carina Johansen

Verrett har skapt kontroverser med en rekke uttalelser gjennom året.

– Prinsesse Märtha Louise og Durek er ikke en offisiell del av kongehuset, og er derfor ikke en del av kongens tale. De får stå for sin egen regning.

– Men det er jo dumt når det kommer uttalelser som gjenspeiles på den norske monarken da, påpeker Schulsrud-Hansen.