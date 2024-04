Overrasker: – Nordmenn er kjent for dette

PÅ JAKT: Møter du Maria Dammyr på gata, skal du ikke bli overrasket om hun tar kontakt med deg. Foto: Lage Ask / TV 2

Studenten bestemte seg for å gjennomføre et helt spesielt eksperiment. Responsen har vært overveldende.

Hun blir litt nervøs i forkant. Flere ganger har hun vært nær ved å droppe prosjektet - men gjennomfører likevel.

25 år gamle Maria Dammyr ga seg selv et helt spesielt mål for mars: å gi en fremmed person et kompliment, hver eneste dag.

Stuntene har hun filmet og lagt ut på sosiale medier-plattformen TikTok. Responsen har ikke latt vente på seg.

– Det har vært litt overveldende. Jeg trodde ikke det skulle bli så stort engasjement, sier hun og legger til:

MASSIV RESPONS: Hundrevis har latt seg sjarmere av 25-åringens stunt. Foto: Lage Ask / TV 2

– Fy søren, for en følelse det gir!

– You made my day!

Dammyr har vært opptatt av at komplimentene hun gir er genuine, og tilpasset mottakeren.

En episode som skiller seg ut er da hun fortalte en eldre kvinne at hun så flott ut.

Kvinnen responderte omtrent slik, forteller Dammyr:

– Det var da forferdelig hyggelig, nå ble jeg veldig oppmuntret! Hvordan kunne du komme på å si noe sånt?

Til en bussjåfør kommenterte hun at det var behagelig å sitte på med ham.

– Tusen hjertelig takk, you made my day, svarte bussjåføren.



Episoden med bussjåføren husker hun særlig godt.

– Jeg vurderte å droppe det, men jeg tenkte «nei, jeg må bare gjøre det».

Øyeblikket ble selvfølgelig filmet, og det var nettopp dette klippet som førte til at stuntet gikk viralt. Se videoen med bussjåføren her:

Hylles av eksperten

«You made my day», sier altså bussjåføren. Skal vi tro eksperten, kan den effekten vare langt lengre enn en dag.

Gunvor Marie Dyrdal er førsteamanuensis i mindfulness og positiv psykologi ved NTNU. Hun har selv erfart hvordan slike komplimenter kan prege humøret på lang sikt.

– For 25 år siden var det en kollega av meg som fortalte at hun hadde en skikkelig kjip dag, men at smilet mitt løftet humøret hennes. Det har jeg nå tenkt på i 25 år. Det setter spor. De små tingene kan være veldig viktig.



Dyrdal poengterer at det har en positiv effekt også for den som gir komplimentene.

POSITIV: Gunvor Marie Dyrdal mener slike komplimenter skaper en vinn-vinn-situasjon. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

– Når hun er på leting etter å se fine ting i andre, vil hun se mer av nettopp det.



Dyrdal beskriver det som en vinn-vinn-situasjon.



– Det vil lyse opp dagen til mottakerne av komplimentene, og Maria Dammyr vil få positive følelser av å gi dem.

Og smitteeffekten får større ringvirkninger. Psykologen bekrefter at mange kan la seg inspirere:

– Mange blir nok klar over en mulighet de ikke har tenkt på, forteller Dyrdal.

Typisk norsk?

Dammyrs komplimentstunt hadde også en effekt i sosiale medier. På tolv dager økte følgerskaren hennes fra 200 til nesten 4000 følgere. Videoene har ført til at hun mottar hundrevis av kommentarer og meldinger.

– Flere sier at det er inspirerende og sykt bra jobba, ler ungjenta.

Mange har fortalt Dammyr at de selv har lyst til å gi komplimenter til fremmede, men stopper fordi de er bekymret for hvordan reaksjonen vil bli.

«Typisk norsk», mener Tom Bratrud, postdoktor ved sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

– Nordmenn er kjent for å være varsomme med grensene rundt eget privatliv, med mindre vi kjenner hverandre godt og er trygge på hverandre.

Det betyr at en første reaksjon på et slikt stunt, ofte kan være overraskelse.

– Man forventer ikke en henvendelse fra en fremmed på gata, med mindre en har spesielle hensikter som å selge noe, sier Bratrud.

Privatlivets grenser

De private grensene gjør at nordmenn tenker at vi ikke vil forstyrre, bry noen eller oppleves som pågående av andre.



VARSOMME: Nordmenn er kjent for å ha tydelige grenser for privatlivet sitt. Foto: Universitetet i Oslo

– En konsekvens av å la andre være i fred, kan være at begge parter holder seg på en avstand som er større enn noen av dem egentlig ønsker.

Sosialantropologen mistenker at vi både snakker mer og mindre med hverandre nå enn for ti til førti år siden.

– Mindre fordi mange er travlere og beveger seg raskere gjennom gatene for å få tid til alt. Mer fordi flere har bodd og reist steder hvor man snakker med med andre, sier han.

Dammyr kjenner seg igjen.

– Når jeg går på gata i min egen verden, ser jeg sikkert ut som en bitch, men hvis noen prater til meg, blir jeg helt annerledes, sier Dammyr.

Klar oppfordring

– Det er så lett å komme i prat og lyse opp dagen til noen! Om du hadde fått et kompliment, hadde du jo ikke tenkt at det var kleint. Du hadde jo bare blitt glad, sier hun.

Etter å ha sett mottakelsen på eksperimentet, kommer hun nå med en klar oppfordring.

– Bare gjør det! Det er litt skummelt i starten, men det er så enkelt. Det trenger ikke ta mer enn fem sekunder, sier Dammyr.



Noe som dog tar litt mer tid, er å ta imot alle tilbakemeldingene hun får på komplimentstuntet.

– Jeg har mange timer skjermtid på TikTok nå for å svare alle!