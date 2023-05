Overraskende tall for årets russefeiring

Meldingene om antatt neddoping på russetreffet i Halden i april bidro neppe til å roe nervene til russeforeldre før årets feiring.



Nå kan politiet over hele landet fortelle at årets russefeiring har gått langt bedre enn ryktet på forhånd skulle tilsi.

– Vårt hovedinntrykk er at russefeiringen har gått bra i år, så vi ønsker å skryte av årets russ, sier Morten Ørn i Vest politidistrikt.

Han er enhetsleder for politiet i Bergen, Askøy og Øygarden. Når han summerer opp årets russefeiring, sitter han igjen med 93 russerelaterte oppdrag.

Og ingen alvorlige skader eller alvorlige lovbrudd.

VEST: Politiet i Vestland er fornøyd med russetiden i år. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Det er under snittet for de fem siste årene. I all hovedsak handler oppdragene om klager på russebussene og høy musikk. I de tilfellene har russen vært lydhøre for politiet sine pålegg, forklarer Ørn.

I tillegg melder Bergen legevakt om mindre utfordringer med russen i år enn tidligere år.



Takket nei til millionfest

På forhånd var det ikke gitt at russefeiringen i Norges nest største by skulle ende med skryt fra politiet. Det ble mye støy da russebussene i Bergen takket nei til to millioner fra fylkeskommunen for å feire russetiden.

Pengene skulle legge til rette for at russen fikk feire i fred på inngjerdet område med vakter og toalett i Hordnesskogen i Bergen, men russen takket altså nei.

Årsaken var blant annet at russebussene ikke fikk ha med seg venner som ikke var fra årets russekull.

Men saken tok en ny vending da flere russebusser fra fanaområdet i Bergen valgte å ta «enerett» på Hordnesskogen - og ekskludere andre russebusser fra feiringen.

Da bestemte Vestland fylkeskommune seg for å stenge Hordnesskogen helt for russefeiringen i 2023.

BERGENSRUSSEN: I et forum på Jodel har russetiden blitt diskutert flittig. Foto: Sara Rykke Mandelid / TV 2

– Russebusskulturen slutter ikke å overraske, sa opplæringssjef Bjørn Lyngedal i Vestland fylkeskommune til TV 2.

Halvparten av oppdragene forsvant

Det er ikke bare vestlandsrussen som får skryt av politiet i år. TV 2 har spurt politidistriktene om hvordan de vil oppsummere russefeiringen 2023.

– Russetiden har vært stille og rolig og vi har ikke hatt store rapporterte hendelser. Det virker som de har vært sitt ansvar bevisst, sier seksjonsleder Geir Oustorp på forebyggende avdeling i Sør-Øst politidistrikt.

Her hadde de 606 russerelaterte meldinger under feiringen i 2022. I 2023 hadde de til sammenligning bare 295 meldinger på russen.

– Tilbakemeldingene er utelukkende positive, skryter politikontakt Arne Wiggo Rognås i Innlandet politidistrikt.

Også her har de hatt betydelig færre oppdrag knyttet til russen enn tidligere år.



HALDEN: I år har russen og foreldrene vært bekymret etter den antatte neddopingen i Halden. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Vi har forsøkt å ha en god dialog med russen på forhånd, noe som har resultert i godt samarbeid når patruljene har oppsøkt russen for å dempe lydstøy. Dette er svært positivt.



For Møre og Romsdal har utfordringene med grov vold og sedelighet gått noe ned, samt antall skadet i trafikken. Orden og uro har omtrent vært som årene før.

Oslo politidistrikt har foreløpig ikke tatt noen oppsummering av russetiden, men inntrykket fra Allmennlegevakten er at det har vært mindre pågang fra russ i år enn tidligere i år.

Dette er det største problemet

Det gjelder kollegene i Stavanger og omegn også. I hele Sør-Vest politidistrikt rykket de ut på 172 oppdrag, mot 258 året før.

– I all hovedsak har det vært knyttet til utfordringer med russebusser og i hovedsak støy, forklarer Håvard Høyland, spesialist i barne- og ungdomskriminalitet i Sør-Vest politidistrikt.

– Men nedgangen i oppdrag er en ønsket utvikling. Det er grunn til å tro at fokus på utfordringer med russetiden, tverrfaglig samarbeid og forebyggende tiltak gjennom hele året, begynner å gi resultater.

UTSETTER: Tromsørussen har valgt å utsette sin russetid til etter eksamen. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

For Trøndelag har politiet hatt en liten økning i antall oppdrag, men det skyldes for det meste at russen selv har meldt eller søkt om arrangementer.



Agder politidistrikt sitt generelle inntrykk er at russefeiringen har ikke hatt anledning til å hente fram tall, men sier det har gått greit for seg.

– Rådet til neste års russ er å ta vare på hverandre og ha en god dialog med politiet og kommunen de bor i, sier seksjonsleder Cathrine Fossnes for forebyggende i Agder politidistrikt.



Det er foreløpig for tidlig å oppsummere russefeiringen i Troms ettersom tromsørussen har valgt å utsette sin russetid til etter eksamen.