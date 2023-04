Overraskende svar fra nordmenn

Strømkrise, prisvekst og økende rente til tross: Nesten to av tre sier økonomien deres er minst like god nå som for ett år siden.

Det viser en spørreundersøkelse Kantar har gjennomført for TV 2.

Tirsdag kom tall fra SSB som viser at prisene i Norge har steget med 6,5 prosent de siste tolv månedene. Samtidig har styringsrenta økt fra 0,75 prosent i april i fjor til 3,0 prosent i april i år – med kraftig økte rentekostnader som resultat for de med boliglån.

DYRT: Kraftig økte rentekostnader påvirker særlig de med boliglån. Likevel viser TV 2s undersøkelse at nordmenn flest ser lyst på egen økonomi. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Likevel viser TV 2s undersøkelse at nordmenn flest ser lyst på egen økonomi:

Av de spurte sier 22 prosent at økonomien deres er bedre i dag enn for ett år siden, mens 42 prosent sier den er uendret.

Dermed er det 64 prosent til sammen som beskriver økonomien som enten uendret eller bedre.

Hele 65 prosent av de spurte beskriver økonomien sin i dag som god.

– Folks økonomiske situasjon er stort sett den samme nå som i fjor, sier forskningsleder i Kantar, Ole Fredrik Ugland til TV 2.

Men det er en ting majoriteten av de spurte peker på.

– Utfordringen de fleste strever med nå, er å legge penger til side.

47 prosent oppgir at det er vanskeligere å spare penger nå, mot 32 prosent i fjor. Det er den mest markante endringen i undersøkelsen, sier Ugland, med en oppgang på 14 prosentpoeng.

– Mer forutsigbart

Økonom og programleder for Luksusfellen, Lene Drange, synes det er overraskende at to av tre beskriver økonomien som god.

– Men samtidig har det blitt mye mer forutsigbart. Man har fått strømstøtte som har redusert regningene kraftig, vi har hatt rentehevinger, men de blir varslet langt frem i tid.

– De fleste tåler disse rentehevingene. Nå satser man på et godt lønnsoppgjør og lever ganske normalt, sier Drange.

MINDRE SPARING: For mange har utgiftene økt like mye som pengene man satt i fond eller på sparekontoen, sier økonom Lene Drange. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Hun peker på at det lenge har vært et godt arbeidsmarked, at mange jobber i næringer som ble skjermet under koronapandemien, og har hatt oppsparte midler.

– De merker at renten går opp og at matvareprisene stiger, men har handlingsrom til å prioritere de viktigste tingene. Man har luksusforbruk som ofte kan kuttes, sier Drange.

– Vi bor fremdeles i Norge, og er bortskjemt med å bli reddet når noe er vanskelig, som for eksempel med strømstøtten.

– Større forskjeller

Til tross for at de fleste sier de takler pris- og rentestigning greit, oppgir mer enn en av tre at den økonomiske situasjonen har blitt verre siden i fjor.

– Det er stadig flere som sliter, og som ikke takler det. Mange havnet bakpå allerede under koronapandemien, sier Drange.

SPARING: Det er stadig flere som må spare på krona om dagen. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Særlig er de som går på ytelser, som eksempelvis får uføretrygd, sårbare, dersom dette ikke justeres i tråd med øvrig prisstigning. I tillegg er situasjonen krevende for minstepensjonister og aleneforsørgere, sier økonomen.

– Det er ofte de som ikke har handlingsrom i egen økonomi som merker når utgifter du absolutt må ha i hverdagen stiger, sier Drange og fortsetter:

– Det blir større forskjeller i samfunnet, og hvis det varer over tid er det problematisk.