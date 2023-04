Overraskende funn på golfbane: – Veldig spesielt

Da Lars Petter Grødtvedt skulle sjekke golfbanen, var det et uvanlig syn som møtte ham.

Ved Hvaler Golfbane er det siste innspurt med vårforberedelser før banen åpner for spill 6. april. Lars Petter Grødtvedt jobber på golfbanen og var på en befaring tidlig i påskeuken da han fant et ganske så uvanlig dyr liggende ved ett av hullene.

– Jeg lurte på hva det var for noe og sendte bildet til broren min, men han visste heller ikke hva det var, sier Grødvedt.

Han ville ikke ta på dyret, men knipset et bilde.

– Det så jo litt snodig ut. Det så ut som noe du kunne sett i en film, en blanding av det ene og det andre.

– Veldig spesielt

Det er ikke så rart at det var vanskelig å finne ut av hva slags dyr det Grødtvedt hadde kommet over. Dyret mangler nemlig en vesentlig del.

– Det er uten tvil en skate, sier marinbiolog Fredrik Myhre. Han jobber som leder for havteamet i WWF Verdens naturfond.

Skater, eller rokker, er en samlebetegnelse på en type bruskfisker. De har en flattrykt kropp fra oversiden. Munnen sitter på undersiden av hodet.

SKATE: Slik ser en piggrokk ut, en del av skate-familien. Foto: AFP

– Funnet på golfbanen er en skate som har fått kappet av vingene sine, og det som ligger igjen er et dødt kadaver. En golfbane er selvsagt et veldig spesielt sted for en skate.

Nøyaktig hva slags skate det er snakk om, er vanskelig å slå fast, forklarer Myhrer. Det finnes 14 arter i Norge.

– Flere av artene er dessverre utrydningstruet.

MARINBIOLOG: Fredrik Myhre jobber som leder for havteamet i WWF. Foto: Geir Barstein / WWF Verdens naturfond

Hvorfor vingene er fjernet, har en ganske naturlig forklaring.

– Det er i hovedsak vingene som har en kommersiell verdi. Skatevinger er en typisk matrett, spesielt vanlig i Danmark. Det er grunnen til at man kapper av selve vingene, sier Myhrer og legger til:

– Dessverre kappes noen ganger vingene av mens fisken fremdeles er levende, noe som er alvorlig dyreplageri.

Sjeldent syn

Da Grødvedt kom over skaten, var han først i tvil om det var en fisk eller ikke.

– Det så jo ut som et fiskehode og en hale, men det så ut som den hadde bein. Men det er enden på vingene, forteller han.

Det er første gang han har sett noe lignende på golfbanen,

– Det er mye levende dyr der, men det er sjelden du finner noe sånt.

Hvordan skaten havnet på golfbanen er usikkert. Skaten har mest sannsynlig blitt fanget av fiskere, før vingene har blitt kappet av.

– Skatekroppen kan ha blitt funnet i fjæra av et dyr som har dratt det med seg opp på land, forteller marinbiolog Myhre.