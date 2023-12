Overraskende detalj på Støres julekort

Denne uka kan det hende du får et julekort av statsministeren. Da bør du legge merke til en helt spesiell detalj.

På kontoret i Inkognitogata 18 sitter statsminister Jonas Gahr Støre og skriver julekort. På pulten hans ligger det en bunke kort.

– Jeg skriver nok flere hundre julekort. Det bør være en personlig håndskrevet hilsen, sier statsministeren til TV 2.

Han sender kort til politiske motstandere, medspillere, partifeller, ordførere, internasjonale kollegaer og mange andre som har betydd noe gjennom det siste året.

– Jeg sender nok flere julekort enn jeg får selv, sier Støre.

105-åring får julekort

I dag har han skrevet kort til bonden Oskar Renslo fra Nesbyen som han besøkte etter uværet Hans i høst.

– Han fortjener en god hilsen etter det han har vært gjennom. Oskar satser videre og bygger opp igjen.

Solveig på 105 år i Grue kommune kan også vente seg et kort fra statsministeren.

Julekort til presidenten

Internasjonale kollegaer får også en julehilsen fra Norge.

Jonas Gahr Støre begynner å skrive på et nytt kort.

Dear Mr. president!

– Dette julekortet er til den amerikanske presidenten.

JULEKORT: President Joe Biden fikk julekort og invitasjon til Norge. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI/ AFP

Han fortsetter å skrive.

Ditt lederskap og vennskap verdsettes høyt i krevende tider.

Jeg vil understreke at du er hjertelig velkommen til Norge når det måtte passe.

– Da jeg møtte Joe Biden i New York i september fortalte han meg at hvis det er et land han kunne tenke seg å leve i, så er det Norge, forteller Støre.

Han signerer kortet.

– Derfor er ekstra hyggelig å skrive at han er velkommen til Norge når det måtte passe.

Mobilfotograf

Noen dager senere møter TV 2 statsministeren på Sognsvann i Oslo.

Han ankommer parkeringsplassen i en svart regjeringsbil. Han har på seg ullgenser og en lue det står Gamvik på.

KLAR FOR SKITUR: Jonas Gahr Støre. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

– Hvordan er føret?

Spør han en som akkurat er ferdig med skituren, og som står og skifter ved bilen.

– Veldig bra!

Statsministeren og livvaktene legger i vei mot Ullevålseter.

Underveis tar Støre opp mobilen for å ta et bilde.

For én detalj på det offisielle statsministerjulekortet overrasker.

Bak på kortet står det:

Fotografen er statsminister Jonas Gahr Støre.

– Jeg har tatt bildet selv. Mobilkameraet gir ganske fine bilder. Det er tatt på Fjellset i Nore og Uvdal kommune i Viken.

Bildet viser et skispor. Sollyset faller inn mellom trærne.

– Jeg synes lyset i bildet gir både håp og retning. Også blir julekortet ekstra personlig siden jeg har tatt bildet selv, sier Støre.