Overraskende beskjed: Derfor er svak krone bra

Lønnen blir mindre verdt. Prisene på alt importert skyter i været. Utenlandsferien blir rådyr. Men svak krone er bra for oss, forklarer økonomitopp.

Det er slett ikke bare utenlandsferien som blir betydelig dyrere med en krone som har blitt mindre verdt sammenlignet med euro og dollar.

Prisen på importerte varer som elektronikk, klær og ikke minst mange av matvarene vi kjøper av butikken har skutt i været, mye forklart av den svake kronekursen.

Ned i lønn

Lønnen du får utbetalt av arbeidsgiver har rett og slett blitt mindre verdt.

– Det er for så vidt en flytting av penger fra arbeidstakerne til bedriftene. Enkelt sagt, så er det slik at når kronen svekkes med ti prosent, da går du ned ti prosent i lønn, sier investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss.

KLAR BESKJED: Svak krone har sine fordeler, mener Robert Næss, Investeringsdirektør i Nordea. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Næss mener likevel at en svak krone har flere fordeler enn ulemper, og at det på litt sikt vil være gunstig også for oss som vanlige arbeidstakere.

Mer lønnsom eksport

For det første er norsk økonomi mer basert på eksport enn import, og det dreier seg om langt mer enn laks og gass. Ifølge Statistisk sentralbyrå importerte Norge varer for 1027 milliarder kroner i 2022, mens vi eksporterte varer for nesten det tredobbelte, 2601 milliarder kroner.

– To tredjedeler av de børsnoterte selskapene i Norge selger sine produkter i utlandet. Når kronen er svak, får de mer betalt for det i norske kroner, sier Næss.

Og så er svak krone selvsagt mer lønnsomt for de norske bedriftene som får utlendinger til å ta med seg utenlandsk valuta til Norge, nemlig turistnæringen.

Ikke bare kommer det flere til et litt rimeligere Norge, men pengene de tar med seg er nå også verdt mer sammenlignet med kronen.

Aksjesparing mer lønnsomt

Det er nok til liten trøst for vanlige folk som opplever svekket kjøpekraft. Men toppøkonomen peker også på fordeler ved svak krone som kommer vanlige sparere til gode, og som har gjort det i mange år allerede.

– Når det gjelder sparing, så har om lag halvparten av nordmenn sparing i aksjer. Hvis du ser på internasjonale aksjer målt i norske kroner, så har de doblet avkastningen de siste ti årene nettopp på grunn av at den norske kronen har vært svak. Så der har mange fått en fin gevinst, sier han.

HÅVER INN: Norsk fiskeeksport håver inn ekstra inntekter på eksport når utenlands valuta er mer verdt enn kronen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Flere fordeler

Han vedgår at det er eierne av de store, eksporterende bedriftene, og Staten, som nå håver inn som følge av den lave kronekursen. Men Næss mener at vi alle vil tjene på dette, på litt lengre sikt.

– Det er jo ikke så bra for vanlige folk dette?

– Kanskje ikke i første runde, men i andre runde er det bra, fordi norske bedrifter blir mer attraktive og det norske arbeidsmarkedet blir mer attraktivt. Når man sammenligner lønnsnivået med USA, så tjente nordmenn for ti år siden 40 prosent mer enn amerikanerne.

– I dag tjener amerikanerne mer enn oss. Det betyr at når det gjelder nyskaping og etablering av nye bedrifter, så vil det bli mer interessant å investere i Norge enn i andre land i verden, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.