Overlege fortviler: – Tiden det tar, er skummelt lang

Hver eneste dag møter overlege og onkolog ved Radiumhospitalet Alexander Fosså fortvilte og ofte svært syke kreftpasienter.

Han prøver etter beste evne å gi dem riktig behandling, men oftere enn han ønsker, er overlegen nødt til å gi et svar han ikke vil gi.

Medisinene finnes og brukes i andre land, men Norge sier nei. Ofte fordi prisen er for høy.

– Jeg var en blodfan av prinsippene til Beslutningsforum, og jeg synes det var fint at man vurderte ting likt på tvers av pasientgrupper, sier overlegen til TV 2.

VANSKELIG: Overlegen beskriver det som vanskelig å vite at det fins medisiner de ikke kan tilby. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Nesten på bunn

Men Fosså har nå gått fra å være blodfan, til å bli kritisk.

– Tiden det tar å godkjenne medisiner er skummelt lang, sier han.

TV 2 har i flere saker omtalt at Norge er nesten på bunn i Europa, når det kommer til tiden det tar å godkjenne nye kreftlegemidler.

I 2021 måtte norske kreftpasienter vente i gjennomsnitt 473 dager på å få tilgang til ny behandling. Året etter økte det til 542 dager i gjennomsnitt.

Medianen ligger på 528 dager.

– Blir nedprioritert



Dette gjør at Norge havner på en 25. plass av totalt 37 europeiske land. Danmark og Sverige er på henholdsvis andre- og tiendeplass. Tyskland troner øverst på listen.

Hovedårsaken til at Fosså nå er kritisk, er at han ser hvor hardt rammet små pasientgrupper blir.

– Deres liv og helse blir nedprioritert, fordi datagrunnlaget er dårligere.

NYE BEHANDLINGER: Beslutningsforum består av de fire administrerende direktørene i helseforetakene i Norge. Det er de som bestemmer hvorvidt Norge skal ta i bruk nye behandlinger. Foto: Frode Sunde / TV 2

Når Beslutningsforum sier nei til å innføre nye behandlinger, er årsaken ofte at dokumentasjonen på at medisinen faktisk funker, er for dårlig.

– Vi har penger

Det er også en kjensgjerning at medisiner for pasientgrupper med sjeldne sykdommer har en svært høy prislapp.

– Jeg skjønner at de må forvalte pengene våre klokt. Men sånn som det er nå, synes jeg ikke de forvalter pengene rettferdig overfor grupper av pasienter med sjeldne sykdommer.

Fosså skulle ønske at man fant en rundere og mer liberal måte å fordele disse midlene på.

På spørsmål om hvorfor han tror Norge havner så langt nede på lista, svarer overlegen at han mener det handler om konservatisme.

– Jeg tror grunnen er at vi liker å fremstå som litt sparsommelige, selv om vi har penger. Jeg tror også det handler om at man ikke tør å se etter nye løsninger. Man er litt for opphengt i at «sånn har vi alltid gjort det.»

– Vanskelig

Fagdirektør i Helse Vest RHF og medlem i Bestillerforum i Nye metoder, Bjørn Egil Vikse, sier til TV 2 at de har stor forståelse for at dette er vanskelig.

– Også for fagfolkene som har den daglige kontakten med pasienten. Vi ønsker ikke at pasienter, deres pårørende og fagfolkene rundt blir stående i en slik situasjon på grunn av prisforhandlinger med legemiddelfirma, sier Vikse.

Han er ikke enig i at måten de er rigget på, særlig går utover små pasientgrupper.

– For små pasientgrupper aksepteres både lavere krav til dokumentasjon, og betydelig høyere ressursbruk for enkelte tiltak sammenliknet med andre tiltak.

Ber om endring

Fosså mener at man kan tillate seg å ta i bruk nye medisiner på et litt rausere grunnlag.

– En løsning er at man kunne observert hvordan bruken fungerer i Norge over tid, og se hvilke ekte erfaringer man gjør seg og sammenligne med hvordan det var før man fikk medisinen.

Han håper nå på en endring. Men om han har troa på at det faktisk vil skje, er et annet spørsmål.

– Eeeh, jeg er moderat optimistisk.