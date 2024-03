Overlege: – Det er ganske mørke skyer på himmelen

Tidligere i mars ble det kjent at Oslo og Østfold var rammet av et utbrudd med vankomycinresistente enterokokker (VRE). En bakterie som svært få blir syke av – men som helsemyndighetene er urolige for på grunn av hvor motstandsdyktig den er mot antibiotika.

De fleste av oss har på et tidspunkt gått på en antibiotikakur, være seg mot klamydia, streptokokker, urinveisinfeksjon eller noe annet.

Men selv om utviklingen av antibiotika har vært blant våre største medisinske fremskritt, har den også ført med seg en dyster og farlig utvikling.

For ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er det estimert at bakteriell antibiotikaresistens i 2019 var involvert i 4,9 millioner dødsfall i verden, og at det var direkte årsak til 1,2 millioner dødsfall. Rundt 70-100 av disse dødsfallene er knyttet til Norge.

Ufarlige infeksjoner kan bli farlige igjen

Men hva er antibiotikaresistens? Kortversjonen er at antibiotikaen ikke virker mot de bakteriene vi ønsker å behandle.

– Den litt lengre versjonen er at man da får bakterier som blir motstandsdyktige mot de ulike typene antibiotika, forteller Kristian Tonby. Han er overlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus.

Da kan man i teorien kunne dø av helt «vanlige» infeksjoner som antibiotika ellers ville tatt knekken på.

Hos Store medisinske leksikon kan man lese at overforbruk av legemiddelet hos mennesker og dyr er den viktigste årsaken til antibiotikaresistens.

Resistente bakterier kan overføres fra menneske til menneske, fra dyr til mennesker og fra mat, drikke og miljøet. Spesielt reising over lange avstander gjør bakterier i stand til å spre seg i mye større grad enn før, skriver Store medisinske leksikon.

Øker i Norge

Overlegen forklarer at det finnes mange ulike former for resistens, og at én bakterie kan være resistent for enten én type antibiotika eller mange ulike typer antibiotika. Og det er da vi begynner å snakke om multiresistens, sier Tonby.

– Bakteriene vil prøve å overleve, så det har vi begynt å se i Norge også: en økende forekomst av multiresistente bakterier. Dette vet vi er et kjempeproblem på internasjonalt nivå.

Skrekkscenariet er at en lege ikke får behandlet pasienten med antibiotika, fordi det er totalresistente bakterier inne i bildet.

Tonby sier at vi i Norge har vært flinke til å holde antibiotikabruken på et fornuftig nivå, men at multiresistensen også er økende her til lands.

Da han startet som lege på begynnelsen av 2000-tallet, var det et uvanlig problem. Nå ser han pasienter med problemer knyttet til resistens nærmest på daglig basis.

Om 25 år regner man med at opptil ti millioner mennesker i verden vil dø årlig på grunn av multiresistente infeksjoner, fortsetter han. Et tall som FN også henviser til.



– Og det er veldig, veldig alvorlig.

– Kjenner ingen landegrenser

En nokså ny problemstilling knytter seg til folk som blir syke eller krigsskadet i utlandet, og som deretter kommer til Norge. Det har vi fått erfaringer med nå etter at ukrainske krigsflyktninger har blitt evakuert fra sykehus i Ukraina – og til Norge.

– Da har vi sett resistensforhold som vi ikke har sett i Norge før. Dette vil vi trolig se mer av. Bakterier kjenner ingen landegrenser, sier overlegen.

En utvikling som Verdens helseorganisasjon (WHO) mener er blant klodens største helsetrusler akkurat nå.

– Men hvem er det som er skurken i denne historien? Er det fastlegene?

– Dette er ikke en skurkehistorie. Det er mange leger og land i verden. Og mange steder kan du gå på apoteket og kjøpe antibiotika uten resept. Så det er et veldig komplisert bilde.

Han forklarer at også landbruket og maritim sektor er blant de største «synderne» innen storforbruk av antibiotika.

Overlegen mener vi ofte bruker antibiotika med rette – men at det også er veldig ofte vi bruker det uten å egentlig trenge det.

– Og det er den samlede summen av den ikke-riktige bruken av antibiotikaen som gjør at vi får selektert frem resistente bakterier. For det som skjer er at vi tar knekken på alle de vanlige snille bakteriene, som vi er helt avhengige av, og som vi har i kroppen vår.

Menneskeheten har imidlertid overlevd også i tider uten antibiotika, sier han.

– Men hvis resistensutviklingen fortsetter og vi mer eller mindre mister effekten av den, så blir vi satt mange, mange tiår tilbake.

– Man skal være forsiktig med å krisemaksimere, men det er ganske mørke skyer på himmelen, sier overlegen.

BRUK MED MÅTE: Er antibiotika eneste vei ut av en halsinfeksjon? Nja, sier overlege Kristian Tonby. Foto: Getty Images (illustrasjon)

Vurder egen bruk

Som kjent fungerer ikke antibiotika mot virusinfeksjoner. Tonby er derfor klokkeklar på at man ikke skal presse fastlegen til å skrive ut antibiotika i disse tilfellene.

Men hva om man har streptokokker, en bakterieinfeksjon man gjerne vil bli frisk fra fortest mulig? Kan man bli frisk uten antibiotika?

Ja, det kan du, om infeksjonen er relativt mild, sier overlegen.

– De fleste infeksjoner går over av seg selv. Og du blir egentlig ikke noe fortere frisk selv om du får antibiotika.

Er man svært plaget og alvorlig syk, skal man selvsagt ha antibiotika, sier han.

– Så her kan man snakke litt med fastlege om man har fått påvist en halsinfeksjon. Da kan man kanskje få en sånn «vente og se»-resept der man kan gå og hente ut den resepten på apoteket dersom man blir verre.