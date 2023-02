Overgrepssiktet lege var tilgjengelig for pasienter

Den overgrepssiktede fastlegen Arne Bye (53) har i flere måneder vært tilgjengelig for pasienter som ønsker å bytte fastlege. – En feil fra kommunen, påpeker Helsedirektoratet.

Fastlegebytte via Helsenorge:

SIKTET: Tidligere kommuneoverlege i Frosta kommune, Arne Bye, er siktet for å ha misbrukt sin stilling til å oppnå seksuell omgang. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Flere måneder etter at at han ble siktet og fikk tilbakekalt legeautorisasjonen har overgrepssiktede Arne Bye vært oppført som tilgjengelig for pasienter som ønsker å bytte fastlege.

– Kunne en pasient fått Bye som pasient i denne perioden?

– Man kunne fått Bye som lege så lenge han står tilgjengelig. Derfor er det viktig at kommunen melder umiddelbart ifra til Helfo når leger skal fjernes fra fastlegelisten, sier avdelingsdirektør Steinar Mathisen i Helsedirektoratet til TV 2.

Ble raskt fjernet

Etter TV 2 nylig gjorde Helsedirektoratet oppmerksom på at pasienter via Helsenorge kunne søke om å få den overgrepssiktede legen Arne Bye som fastlege, ble han raskt fjernet fra listen.

Arne Bye (53) er siktet for overgrep mot 61 kvinner og fikk trukket tilbake sin legeautorisasjon sist sommer.

Han har siden da og frem til i dag figurert i legelistene til Helsenorge.

PÅ FASTLEGELISTE: Arne Bye (53) var inntil i dag tilgjengelig via HelseNorge for pasienter som vil bytte fastlege. Han ble fjernet fra listen i ettertmiddag. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

– En feil

– Var det feil at Arne Bye lå ute så lenge som han gjorde på Helsenorge?

– Ja. Og Frosta kommune må svare på hvorfor han ikke er slettet, sier Mathisen til TV 2.

– Hvem hadde ansvaret for dette – hvem skulle ryddet opp tidligere?

– Kommunen har ansvaret for å rapportere inn til Helfo alle endringer når det gjelder fastleger. Det ville vært naturlig at kommunen meldte i fra til Helfo som forvalter fastlegeordningen på vegne av kommunene, sier Mathisen.

FEIL: Avdelingsdirektør Steinar Mathisen i Helsedirektoratet peker på Frosta kommune som burde sørget for å varsle Helfo om at den suspenderte legen skulle fjernes fra bytteordningen for fastleger på Helsenorge. Foto: Helsedirektoratet

Helfo kan ikke ta fjerne fastleger fra systemet uten at kommunen godkjenner det. Helfo er Helsedirektoratets «ytre etat» og forvalter årlig om lag 42 milliarder kroner.

– I den aktuelle saken sendte Helfo en forespørsel allerede 13. september til kommunen, forteller Mathisen.

Frosta kommune fikk spørsmål om hvilke tiltak kommunen ønsket at Helfo satte i verk.

– Denne henvendelsen ble ikke besvart frem til i dag etter at vi på ny tok kontakt, sier Mathisen til TV 2.

LEGEKONTOR: På dette legekontoret i Frosta kommune har Bye praktisert sitt virke. Foto: Frode Sunde / TV 2

Overgrep mot 61 kvinner

Legen som er siktet for overgrep mot 61 kvinner, har siden august i fjor hatt status som siktet for å ha misbrukt sin stilling for å oppnå seksuell omgang.

Derfor identifiserer TV 2 den siktede: Arne Bye har hatt en betrodd stilling som kommuneoverlege i Frosta kommune i en årrekke.

Den alvorlige siktelsen omhandler forhold som skal ha skjedd i kraft av hans stilling.

Det er på generelt grunnlag et overmaktsforhold mellom lege og pasient, og derfor stilles det særlige krav til hvordan man skjøtter en slik rolle.

Bye har, som følge av varslene mot ham, mistet jobben og fått legeautorisasjonen sin suspendert av Helsetilsynet.

Etterforskningen er på et tidlig stadium, men TV 2 vurderer at sakens omfang og alvorlighetsgrad likevel tilsier at offentligheten har krav på å få vite hvem Bye er.

Kommuneoverlegen ble suspendert i fjor sommer, men har frem til i dag vært tilgjengelig for pasienter som har ønsket å bytte lege via Helsenorge.

Det er Helfo som har ansvaret for å følge opp listene i fastlegeordningen.

I dag, etter at TV 2 kontaktet Helsedirektoratet, henvendte Helfo seg på nytt til kommunen om saken.

– Kommunen meldte da at fastlegeavtalen er sagt opp tidligere i høst og ba om at fastlegen fjernes fra Helsenorge med øyeblikkelig virkning. Det har Helfo nå gjort, bekrefter Mathisen overfor TV 2.

– Ser rart ut...

TV 2 har bedt kommunedirektør Endre Skjervø i Frosta kommune forklare hvorfor kommunen ikke har reagert tidligere og sørget for at legen ble fjernet.

– Det ser rart ut...

– Ja, enig i det, sier Skjervø som ikke går lengre i å ta selvkritikk for at kommunen har valgt å la Bye stå tilgjengelig som fastlege inntil i dag.

FROSTA: Syv mil nordøst for Trondheim ligger kommunen der Arne Bye har hatt sitt virke. Foto: Stein Roar Leite / TV2

– Må få vikar på plass

Det viktigste er å hindre at innbyggere kan bytte til fastlegen eller sette seg på venteliste, presiserer Mathisen i Helsedirektoratet.

Og når en lege forsvinner ut av systemet, så må det raskest mulig settes inn en vikar for de pasientene som da plutselig står uten lege.

– Men alt dette forutsetter at kommunen fatter en beslutning som meldes til Helfo, påpeker Mathisen.

Han vet ikke hvordan kommunen frem til i dag har løst problemet med pasienter som nå står uten sin fastlege.

Døde leger på «byttelisten»

– Overgrepssaken i Frosta er trist og tragisk for de som er berørt. Vi synes det er sjokkerende og bekymringsfullt at den overgrepssiktede personen, som nå ikke lenger har autorisasjon som lege, fremdeles oppgis som en fastlege det er mulig å velge på Helsenorge sine sider, sier Lars Haakon Søraas, daglig leder for Legelisten.no

Søraas har sett flere tilsvarende tilfeller.

– Vi har tidligere observert at fastleger som har gått bort ikke har blitt fjernet fra listene til Helsenorge. Pasienter kan da risikere å stå på venteliste hos fastleger som har gått bort.

– Eller, slik situasjonen nå er i Frosta, de kan risikere å sette seg på venteliste hos en person som ikke lenger har legeautorisasjon og er overgrepssiktet, avslutter Søraas.

Erkjenner ikke straffskyld

– Siktede har ikke erkjent straffskyld i henhold til siktelsen. Han er ikke avhørt om enkeltsaker og er under enhver omstendighet underlagt lovbestemt taushetsplikt. Ytterligere kommentarer gis av den grunn ikke, skriver Byes forsvarer, advokat Erlend Hjulstad Nilsen, i en e-post til TV 2.