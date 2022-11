Over to år siden «grottefesten» – i dag skal de tilbake

To menn i 20-årene er tiltalt for forgiftning av allmennheten etter skandalefesten på St. Hanshaugen i august 2020. To av de som var på «grottefesten» må leve resten av livet med en hjerneskade.

Tirsdag morgen inntar to menn på 27 og 26 år tiltalebenken i Oslo tingrett.

Påtalemyndigheten mener at det var de som stod for planleggingen av den hemmelige rave-festen på St. Hanshaugen under pandemien.

Den mest alvorlige posten i tiltalen handler om uaktsom forgiftning av allmennheten.

– Saken vil belyse planleggingen og gjennomføringen av grottefesten og hvilken fare det var for liv og helse den kvelden, sier statsadvokat Daniel Sollie.

– Lei seg

Tirsdag ettermiddag skal aktørene i retten reise opp til St. Hanshaugen for å gjennomføre en såkalt åstedsbefaring i bunkeren.

De to tiltalte er etter det TV 2 forstår fortvilte over hele saken og det utfallet den har fått.

Begge to nekter straffskyld og mener at de ikke kan straffes for å ha fremkalt allmenn fare for liv og helse.

COLLETS GATE: Store ressurser fra alle nødetatene ble sendt til åstedet den aktuelle kvelden. Foto: Geir Olsen / NTB

Advokat Marit Lomundal Sæther forsvarer den tiltalte 27-åringen.

– Han var ikke kjent med at aggregatet kunne føre til kullosforgiftning slik som det var satt opp i bunkeren med utlufting og forsegling, sier Lomundal Sæther til TV 2.

Da politiet ankom grottefesten klokken 03.46 natt til søndag 30. august, lå det syv bevisstløse personer mellom Uelands gate og Collets gate på St. Hanshaugen i Oslo.

– Han reddet flere ut av bunkeren da han ble klar over situasjonen, og er lei seg for at andre som deltok på festen har blitt skadet, sier Lomundal Sæther.

54 personer oppsøkte legevakten i etterkant av festen og 25 personer ble innlagt på sykehus.

To av dem har fått varige hjerneskader.

Sliter med hukommelsen

De to, også de menn i 20-årene, er de eneste som er fornærmet i straffesaken. Av tiltalen kommer det frem at begge to, som følge av kullosforgiftning, fortsatt sliter med blant annet svekket hukommelse.

En av dem var innlagt på Ullevål sykehus i nesten en måned etter festen. Deretter hadde han et to måneders opphold på Sunnaas.

Ifølge tiltalen sliter han fortsatt med å tolke visuell informasjon. Han skal også ha nedsatt visuell hukommelse og såkalt psykomotorisk tempo.

Den andre av de fornærmede var innlagt i totalt en måned før han ble skrevet ut. Også han skal ha utfordringer med å tilegne seg ny informasjon, både visuelt og verbalt.

– De har fått det som etter loven defineres som betydelig skade, og vi vil gjennom hovedforhandlingen belyse hvordan dette påvirker dem i dag, sier statsadvokat Daniel Sollie.

Dette er typiske senskader etter alvorlig karbonmonoksidforgiftning.

De to bistandsadvokatene i saken ønsker ikke å kommentere saken før hovedforhandlingen.

TV 2 har ikke lyktes i få kontakt med forsvareren til den andre av de to tiltalte, advokat Ida Andenæs. Også hennes klient nekter straffskyld for forgiftning.

Vil belyse alternative scenarier

I norsk rettshistorie finnes det ingen rettsavgjørelser å direkte sammenligne denne saken med.

Statsadvokaten ønsker ikke å spekulere i hva han kommer til å legge ned av påstand, dersom tingretten finner at de to tiltalte er skyldige.

Et uaktsomt brudd på straffelovens § 239, uaktsom forgiftning av allmennheten, som de to er tiltalt for, har en strafferamme på inntil seks år i fengsel.

– Strafferammen sier ikke nødvendigvis noe om hvilken straff som vil bli utmålt, men den sier noe om forholdets alvor, sier statsadvokat Sollie og legger til:

AKTOR: Statsadvokat Daniel Sollie fører saken for påtalemyndigheten. Foto: Tore Meek / NTB

– Tiltalen reflekterer den risikoen for skade og i verste fall død som minst 100 personer ble utsatt for, sier statsadvokaten.

De to er også tiltalt for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven, grov uaktsom kroppsskade og for å ha brutt seg inn i den aktuelle bunkeren, som eies av Diakonissehuset Lovisenberg.

– Vi vil også belyse alternative scenarier under hovedforhandlingen. En ting er hvordan det gikk, men det er også relevant å se på hvordan det kunne gått, sier Sollie.

Et tjuetalls vitner er kalt inn til hovedforhandlingen, som skal pågå over ti dager. Blant dem er en rekke festdeltakere, samt politi- og branntjenestemenn som var på åstedet den aktuelle kvelden.