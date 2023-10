Over én million utsatt for svindel: – Veldig belastende

Kjenner du noen som har blitt svindlet digitalt, eller utsatt for id-tyveri? En ny undersøkelse fra Nkom viser et enormt omfang.

Smishing, pishing og spoofing - det høres ut som tøyseord, men står for ramme alvor.

Via telefon, meldingsapper og innbokser på alle sosiale plattformer ramler det inn mistenkelige lenker som ofte fører til id-tyveri eller kriminelle som vil lure fra deg penger.

Nå viser en ny undersøkelse at dette skjer i enda større omfang enn først trodd.

I Ipsos-undersøkelsen til Nkom, som TV 2 har fått innsyn i, fremgår det at over én million nordmenn har vært utsatt for digital svindel eller id-tyveri. Det utgjør én av fire innbyggere.

– Det er veldig alvorlig at så mange rapporterer å ha blitt utsatt for digital svindel eller id-tyveri. Vi vet at det er veldig belastende for den enkelte, men det er også alvorlig for samfunnet som helhet, sier seniorrådgiver Johannes Vallesverd i Nkom.

ADVARER: Seniorrådgiver Johannes Myhre Vallesverd i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) forteller om de aller vanligste svindelmetodene. Foto: Nkom

Gjengangere

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har medansvar for trygg nett- og telekommunikasjon i Norge.



For kort tid siden, opplyste de til TV 2 at myndighetene nå stopper 100 millioner årlige svindeltelefoner.

Gjengangerne er særlig spoofing, der kriminelle aktører utgir seg for å være redelige folk med norske nummer, som prøver å lure penger ut av ofrene.

Smishing og pishing er den samme utsendingen av suspekte lenker, bare på ulike plattformer som sms og e-post.

– Det er avgjørende at myndigheter og andre jobber på tvers av sektorer nasjonalt og internasjonalt i sitt antisvindel-arbeid. Manglende tillit til digitale tjenester vil kunne gjøre digitaliseringen av samfunnet vanskeligere, samtidig som det også gjør noe med hvor mye vi stoler på andre mennesker, sier Vallesverd.

LURERI: Politiets innbyggerundersøkelse fra 2022 viste at identitetstyveri og bedrageri på internett er blant de hendelsene som norske borgere er mest bekymret for å bli rammet av. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

«Skjer ikke meg»

Undersøkelsen viser også at nær 50 prosent flere menn enn kvinner rapporterer å ha blitt utsatt for svindel eller id-tyveri.

Direktør for IT-sikkerhet i Tietoevry, Sigrun Hansen Bock, sier det ikke er overraskende at menn oftere blir lurt.



– Det er nok mange som tenker at «dette skjer ikke med meg». Det er kanskje den vanligste tanken for de som er på nett, sier Bock.

Det utsagnet støtter også sikkerhetsekspert Chris Dale i River Security.

– Det kan være at damer ikke er like raske som menn med å hoppe på alle tilbudene om raske penger på nett. Et av de store problemene i dag, er at for mange tenker «hvorfor skal de gidde å hacke meg?», sier Dale.

ADVARER: Datasikkerhetsekspert Chris Dale i River Security sier digital svindel bare vil øke i omfang, fordi det er så lønnsomt. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Han er krystallklar på at hver enkelt har et ansvar for å unngå å bli hacket.

– Plutselig brukes kontoen din til å sende melding til nære bekjente, der «du» ber om penger fordi du trenger det. Da kan uskyldige bli rammet, fordi de tror de får melding fra personer de stoler på. Dette kan få store konsekvenser, sier han.

De yngste lures mest

Undersøkelsen viser også at det er de yngste som blir mest utsatt for svindel.

Dale sier mange kriminelle går direkte på unge, som blir lurt til å utgi informasjon om seg selv eller enda verre - bilder som ikke tåler dagens lys.

– Det er «big money» for kriminelle å lure barn til å kle av seg foran kamera. Når aktørene har det de trenger, truer de med å publisere bildene hvis de ikke får penger.

Dale sier læring om svindel og datasikkerhet må inn i grunnskolen.

– Og det bør skje nå, ikke i morgen.

Bock i Tietoevry sier også at voksne må lære barn å passe på dataene sine.

AI: Svindelmetodene blir stadig mer utspekulerte. Nkom advarer om at kunstig intelligens vil gjøre det enda vanskeligere å avsløre svindel. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Konkrete tips

Ingen av ekspertene tror den digitale svindel-situasjonen vil bli bedre.

– Det blir verre, fordi det er så lønnsomt. Samtidig er det veldig mye hver enkelt kan gjøre for å passe på sine egne data, sier Bock.

Hun oppfordrer folk til å ha flere nivåer av pålogging - også kalt tofaktorautentisering, der man må godkjenne innloggingen to steder før man får adgang.

I tillegg ber hun folk unngå åpne nettverk hvis mulig, og være forsiktig med hvilken informasjon man ytrer om seg selv på nett.

Dale hyller de som står fram i media med sine svindel-historier.

– Da ser man konsekvensene. Internett er et skittent sted. Selv om det kan se ut som en blå himmel, så er man i det farligste nabolaget man noensinne kan tenke seg. Da kan man ikke være naiv, sier han.