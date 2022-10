Over Atlanterhavet i en 8,6 meter lang robåt

I 30-40 dager skal de fire guttene bak «Enginoars» gå på do i en bøtte, sove kun to timer av gangen og spise 5000 kalorier daglig.

– Det begynte som en vill idé. Plutselig gikk det opp for oss hvor sinnssykt mye som skulle gjøres og skaffes, forteller Thor-Martin Sandtorv.

TV 2 møter ham og fetteren Simen Sandtorv Hansen i Sandviken i Bergen. De skal i gang med dagens treningsøkt.

FETRE: Simen Sandtorv Hansen og Thor-Martin Sandtorv er både fettere og gode venner. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Nå skal vi ut i vakre Bergensfjorden. Vi skal ro litt med denne flotte trebåten vi har fått låne her på Fiskerimuseet, smiler Thor-Martin.

VÅGEN: Guttene rodde til Vågen i Bergen. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

12. desember skal nemlig bergensguttene i gang med sitt livs eventyr. Sammen med to andre kompiser skal de ro over Atlanterhavet.

De skal være med på kappløpet «Talisker Whiskey Atlantic Challange».

Om Talisker Whiskey Atlantic Challange Deltakerne skal ro over Atlanterhavet i team på 1-5 personer.

Total distanse: 4800 km.

Starter på Kanariøyene, og slutter i Antigua og Barbuda.

Opptil 30 lag deltar fra hele verden.

Løpet starter 12. desember 2022.

– Hva tror dere blir det mest utfordrende med reisen?

– Jeg tror det blir søvnmangel rett og slett. Det er lite å sove under to timer i strekk av gangen, sier Thor-Martin.

SOVEPLASS: Her skal de sove på skift under turen.

Taktikken med roturen over Atlanterhavet er nemlig å ro to timer på og to timer av. Dette skal de gjøre hver dag i 30-40 dager. De to timene man ikke er på ro-vakt skal man spise, sove, gå på do og gjøre nødvendig vedlikehold på båten.

Toalettet er en bøtte

Forholdene på båten er ganske enkle. Båten har et rom foran og et rom bak, hvor guttene sover når de ikke er på vakt. Dersom man skal på do bruker man en bøtte.

– Vi blir veldig godt kjent med hverandre, på godt og vondt, ler Thor-Martin.

LITE GLAMORØST: Laget blir kjent med hverandre på godt og vondt. Foto: Enginoars

– Lite glamorøst, men vi er utrolig bra utstyrt ellers, fortsetter Simen.

Han forteller at de har solpaneler på båten, som skal drive pumper til å destillere sjøvann om til drikkevann.

– Men det viktigste av alt er at båten er selvopprettende, slår Simen fast.

Det betyr at dersom båten går rundt i uvær, vil den rette seg opp igjen. De er også til en hver tid klipset fast til båten med en klatresele.

5000 kalorier hver dag

Guttene er ganske sikker på at de kommer til å rase ned i vekt på veien over Atlanterhavet. De forventer å gå ned minst 10 kilo. Etter planen skal de forsøke å få i seg minst 5000 kalorier hver dag.

STORE MENGDER: Guttene må få i seg store mengder med mat på turen. Foto: Enginoars

– Det handler om å bare få i seg så mye du greier å spise tror jeg, sier Simen.

De har med seg 600 poser med real turmat, i tillegg til masse snacks som nøtter og sjokolade.

TRENING: Før båten var på plass, brukte de romaskin til opptreningen.

– Har dere trent mye styrke?

– Ja, det går mest i styrketrening og rett og slett bare ro lenge. Vi har hatt mange totimers-økter på romaskinen. Det er to lange timer! Det er mye finere å ro med en båt. Det er noe helt annet.

I mai i år fikk de endelig båten, som ble døpt Valkyrien.

VALKYRIEN: Guttene har testet båten på flere treningsturer i løpet av sommeren. Foto: Enginoars

– Vi har hatt noen turer i Sogenfjorden og Nordfjord i sommer nå, og det gikk overraskende bra, forteller de.

Nå er båten sendt av gårde, så den siste tiden før løpet må de igjen ta i bruk romaskin, eller låne en båt slik de gjorde på dagens treningsøkt.

Enginoars

Guttene har planlagt dette eventyret i to og et halvt år.

– Det er ekstrajobb rett og slett. En fulltidsjobb, konstaterer de.

Det første og viktigste steget var å skaffe seg båt. Enginoars var avhengig av sponsorer for å få den finansiert.

– Det er ingen av oss som hadde penger til å bare sette av gårde. Så vi var jo helt avhengige av å få hjelp for å få det til, forteller fetrene.

De fire guttene går under navnet Enginoars, som er sammensatt av de engelske ordene engineer (ingeniør) og oars (årer). Alle medlemmene er nemlig ingeniører av yrke.

ENGINOARS: Laget består av mekanisk ingeniør Simen Sandtorv Hansen, bioingeniør Rufus Mitchell-Heggs, marineingeniør Thor-Martin Sandtorv og dataingeniør Sindre Toft-Nordal. Foto: Brendan Foster

Ingeniører uten grenser

Det har vært mye arbeid i forberedelsene fram mot løpet. Alt skal finansieres og planlegges ned til hver minste detalj.

– Det er det nok ikke så mange som ser heller. Man ser en robåt og folk som ror. Men det krever ganske mye. Rett og slett det å komme seg til startstreken er kanskje det hardeste med hele løpet, forklarer Thor-Martin.

4800 KM: Dette er strekningen Enginoars skal ro.

– Tjener dere penger på dette prosjektet?

– Vi går vel egentlig ganske mye i minus på det, sier Simen.

– Det er vel sånn at vi får betalt i opplevelser, sier de seg enig i.

Når turen er gjennomført, og Atlanterhavet krysset, har guttene planer om å selge båten. Inntekten fra salget skal gå til Ingeniører uten grenser, en organisasjon som bidrar med teknologi og ingeniørkompetanse i humanitært arbeid verden over.

VELDEDIGHET: Overskuddet fra opplevelsen går til Ingeniører uten grenser. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Julaften til sjøs

Målet til Enginoars er å bruke 30-40 dager på reisen, dermed er de midt utpå Atlanterhavet på julaften. Jeg spør derfor om de har noen spesielle planer for helligdagene.

– Det blir jo en ekstra «treat» rundt jul og nyttår, da tenker vi å ha med oss en brus eller noe sånt. Nisselue og brus.

Thor-Martin snur seg til Sindre og spør:

– Har du kjøpt julegave til meg?

– Eh, nei. Ikke enda.

De er enige om at alle på laget må ha med en liten overraskelse til turen. Det er et viktig tiltak for å holde seg underholdt i opp mot 40 dager.

EVENTYR: Målet med reisen er et bra eventyr. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Går dere for seier?

– Der er mange som sier at de har lyst å vinne, men jeg tenker vår ambisjon er å komme over som venner, sier Thor-Martin, etterfulgt av latter fra fetter Simen.

– De sier det da, når man bor fire stykker på en 8,6 meter lang robåt blir det konfrontasjoner. Men det viktigste er at vi kommer over og har en fin tid i prosessen.

Se videoen om Enginoars her: