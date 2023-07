Over 30 flomfaste campinggjester

STERKE KREFTER: Som følge av vannmassene er det fare for å bli skylt ut på Mjøsa. Foto: Harald Jacobsen / TV 2

Over 30 personer er flomfaste på Biri i Innlandet, som følge av enormt kraftig regn tirsdag. Det førte til at flere våknet til at det gikk en «elv» gjennom campingplassen.

Morten Strand og Merete Sofie Schøn Akslen er blant de som er berørt av flommen.

VÅTT: Morten Strand forsøker å kjempe i mot vannet som renner inn på campingplassen hans. Foto: Harald Jacobsen / TV 2

– Elven gikk over sine bredder og begynte å renne nedover campingplassen, sier Strand.

Strand hadde blitt vekket av naboen på campingplassen som banket på døren hans de dramatiske morgentimene.

– Vi fikk vann ti-femten centimeter oppover døren. Det er helt forferdelig, men vi får ikke gjort noe med det.

Våknet til elver foran, bak og på siden

KAOS: Merete Sofie Schøn Akslen hadde en svært dramatisk start på dagen. Foto: Harald Jacobsen / TV 2

Akslen forteller at hun hadde litt av en morgen å våkne opp til. Hun gikk ut i bare nattkjolen da hun oppdaget at det strømmet rundt hele huset.

– Det var elver både foran, bak og på siden, forteller Akselsen.

Regnet fortsetter å øse ned

DEMNING RAST: Kommunen førsøkte å bygge en demning, men den raste kort tid etter den ble bygget. Foto: Harald Jacobsen / TV 2

Kommunen gjør det de kan for å hjelpe ofrene av flommen.



Kommunen bygde en demning med gravemaskin for å hindre at flommen skulle strømme gjennom campingplassen, men den raste kort tid etter den var klar. Dette førte til at de ble flomfast på ny.



De oppfordrer alle til å være svært forsiktige.

Strand forteller at han nå må vurdere å pakke sammen og reise hjem.



– Men først må veien åpne igjen. Naturkreftene rår vi ikke med.