Over 200 hunder reddet fra slaktehuset

Sent lørdag kveld ble en lastebil stoppet i politikontroll i byen Semarang, som ligger på den indonesiske øya Java.

På innsiden av lastebilen fant politiet 226 hunder innesperret i poser og med bånd rundt potene, skriver AFP.

Den lokale politisjefen Irwan Anwar forteller at lastebilen trolig var på vei til et slaktehus i nabobyen Surakartet, og at kjøttet skulle selges på vestsiden av øya.

Økende motstand

Indonesia er et av få land i verden der det er lovlig å spise hundekjøtt – i tillegg til blant annet Kina, Vietnam og Canada (!).



Aktivistorganisasjonen Humane Society International hevder at opptil 30 millioner hunder blir drept hvert år for å bli gjort om til menneskemat, og at mange av disse hundene blir stjålet fra eierne sine.

På den andre siden har hundekjøtt-industrien blitt møtt med økende skepsis i Indonesia de siste årene.

Senest i fjor besluttet lokale myndigheter å forby salg av hund og katt på det notoriske kjøttmarkedet i byen Tomohon, etter at videoer av dyremisbruk vakte harme fra resten av omverdenen.

HUND PÅ MENYEN: Markedet i Tomohon var lenge en turistattraksjon på grunn av salg av spesielle kjøttprodukter, blant annet fra hunder og katter. Foto: Muhammad Taufan / AP

Byen Semarang, der lastebilen med de 226 hundene ble funnet lørdag, innførte også et lokalt forbud mot hundekjøtt-handelen i fjor, i likhet med flere andre indonesiske byer.



Mannskapet i lastebilen risikerer dermed å få opptil fem år i fengsel, skriver AFP.

Stopp i Korea

I Sør-Korea, på den andre siden av Kinahavet, har det også vært en tradisjon å spise hunder i hundrevis av år.

Det skal det imidlertid bli slutt på nå.

Tirsdag vedtok parlamentet i landet å forby både avl, slakt, distribusjon og spising av hundekjøtt, ifølge nyhetsbyrået Yonhap.

Loven ble vedtatt med 208 mot 0 stemmer. Det er likevel ikke alle som er like fornøyde.

I november møtte tusenvis av frustrerte hundebønder opp utenfor det koreanske presidentpalasset for å demonstrere mot lovforslaget, og flere av dem havnet i basketak med politiet.

BARKET SAMMEN: Demonstranter havnet i klammeri med politiet utenfor det sørkoreanske presidentpalasset i november, etter regjeringen foreslo å forby hundekjøtt. Foto: Anthony Wallace / AFP / NTB

Per dags dato finnes det om lag 1150 hundekjøttfarmer i landet, skriver Yonhap.

De som slakter hunder, risikerer fremover å få opptil tre år i fengsel eller bøter på opptil 30 millioner won – om lag 237.000 kroner.

Hundekjøtt har blitt vesentlig mindre populært i Sør-Korea i nyere tid. En meningsmåling fra organisasjonen Animal Welfare Awareness viser at kun én av ti sørkoreanere vil fortsette å spise hundekjøtt.