Oterkrasj på Bodø lufthavn: – Det gikk nok veldig raskt

Oteren fikk et ublidt møte med et av Widerøes fly, som skulle gå fra Bodø til Evenes og Andenes fredag kveld.

Da Widerøe sitt fly fra Bodø til Evenes og Andenes skulle ta av fredag kveld 22.30, oppstod en uheldig situasjon med en oter på rullebanen.

I møte med Widerøes Dash 8-100 hadde oteren liten sjans.

– Det gikk ikke bra for oteren, det gjorde ikke det. Men heldigvis for oteren gikk det nok veldig raskt, sier Silje Brandvoll.

Brandvoll er direktør for kommunikasjon og samfunnssikkerhet i Widerøe.

Avisa Nordland omtalte saken først.

Aldri hørt om lignende

Direktøren opplyser om at oteren trolig har kommet via sjøsiden, da det er åpent lende fra sjøen og opp mot rullebanen.

Samtidig påpeker hun at slike hendelser hører sjeldenheten til.

– Jeg skal ikke si at noe liknende aldri har skjedd i Widerøes historie; men, på mine 12 år i Widerøe er dette første gang jeg har hørt om at en oter har blitt påkjørt av et fly.

– Jeg spurte kapteinen og han har heller aldri hørt, sett eller opplevd lignende.

Forsinkelser

Flyet skal ha truffet oteren med nesehjulet, ifølge Brandvoll.

– Hadde ikke kapteinen sett det, hadde de nok ikke merket noe med sammenstøtet. Oteren er jo liten, kanskje rundt åtte kilo, mens flyet er stort.

For sikkerhets skyld valgte flyet å returnere for kontroll, før det igjen vendte snuten mot Evenes og Andenes.

– Flyet ble sjekket, og det var ikke noen skader. Flyet ble om lag én time forsinket.