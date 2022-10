Oslokvinne vant 82,8 millioner – storvinneren funnet

TOK TID: Norsk Tipping brukte nesten et helt døgn for å komme i kontakt med vinneren. Foto: Gorm Kallestad

Onsdag kveld vant en nordmann 82,8 millioner kroner i Vikinglotto.

Norsk Tipping gjorde utallige forsøk på å formidle den gledelige nyheten til kvinnen.

Først torsdag ettermiddag fikk Norsk Tipping kontakt med den heldige vinneren.

– Vi la oss tidlig onsdag kveld, siden vi skulle på biltur dagen etter. Med telefonen på lydløs fikk jeg derfor ikke med meg at dere ringte, sier kvinnen til Norsk Tipping.

Fikk tak i kvinnen neste dag

Da hun midt på natten våknet av seg selv, tok hun en titt på mobiltelefonen. Da fikk hun vite at det var ringt flere ganger fra et velkjent telefonnummer.

– Jeg har lagret nummeret deres på telefonen, under Navnet "Norsk Tipping" med en del party-emojis bak, sier hun til Norsk Tipping.

Deretter gikk hun inn på appen til Norsk Tipping, og oppdaget den store millionnyheten.

Det ble ikke mye søvn for den ferske lottomillionæren natt til torsdag.

– Nei, faktisk ikke ett sekund. Klokka sju sto jeg opp, og gjorde meg klar til bilturen jeg og samboeren skulle på, sier hun spilleselskapet.

– Jeg sa at jeg hadde vunnet en liten premie på Vikinglotto. Jeg ville ikke si hvor mye det var snakk om, siden vi skulle ut og kjøre i flere timer. Samboeren lurte på om det var såpass at vi kunne betale ned litt på billånet. Da svarte jeg at «det er det nok». Da ble det god stemning, sier Oslo-kvinnen til Norsk Tipping.

HYGGELIG PRAT: Her formidler Ingrid Roterud Mathisen i Norsk Tipping den hyggelige nyheten til Vikinglotto-storvinneren. Foto: Ola Thorset / Norsk Tipping

Leverte minutter før fristen

Ifølge Norsk Tipping hadde Oslokvinnen en fast femukerskupong gående på Vikinglotto. Men onsdag kveld ble det imidlertid en liten endring.

– Jeg følte for å levere en egen kupong på ettermiddagen, og som sagt så gjort.

Spillet ble levert i Norsk Tippings app seks minutter før spillefristen kl. 18.00 onsdag.

– Det er helt utrolig, sier hun.

Da spillselskapet ringte henne ved 10-tiden torsdag formiddag, svarte hun heller ikke på telefonen. Hun sier at hun var ute og kjørte.

Da de tok en pause fra bilkjøringen ved 14-tiden, fikk hun tid til å svare telefonen mange nordmenn drømmer om. Telefonen var satt på høyttaler, og det ble god stemning i bilen.

Skal bruke pengene på noe de har drømt om lenge

Samboeren visste ikke om den store summen.

– Nei, nei, nei, nei, nei! Går det an? Det er jo en helt utrolig sum. Den er nesten vanskelig å forholde seg til. Helt sykt, kommenterer samboeren.

Selv om kvinnen vant 82,8 millioner kroner, ble det en rolig feiring for samboerparet.

– Her blir det knekkebrød, brunost og pulverkaffe, svarer vinneren med latter i stemmen, skriver Norsk Tipping.

Samboerparet skal bruke pengene på reise.

– Vi har planlagt en helt spesiell tur ganske lenge. Nå kommer vi til å gjennomføre den. Det blir utrolig fint. Så blir det nok til at noe går til nedbetaling av gjeld og til hus.