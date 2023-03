Oslofjorden sliter: – Tilstanden er kritisk

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) hadde med seg to statsråder da han tirsdag morgen kom til Bryn gård i Bærum.

Både miljøministeren og landbruksministeren var med i delegasjonen.

Nå skal nemlig bøndene kompenseres for å bidra til mindre avrenning av miljøgifter ut i elva og videre ut i Oslofjorden.

Kritisk for fjorden

Det behøves. Og det haster.

– Oslofjorden sliter. Miljøet i fjorden tåler ikke det høye presset fra to millioner mennesker rundt Oslofjorden. Tilstanden er kritisk, nå haster det med å få gjort noe, sier Støre til TV 2.

– Derfor er det bra at jordbruksnæringen og myndighetene sammen kommer fram til tiltak som kan begrense avrenningen fra landbruket. Dette vil, sammen med midler over jordbruksavtalen, være gode tiltak for å bedre forholdene i Oslofjorden, sier han.

KAFFE OG KAKER. Delegasjonen fra regjeringen fikk servert kaffe og hjemmebakst på Bryn gård i Bærum. Foto: Aage Aune / TV 2

Planen er at bonden skal holde jorda på jordet – og unngå at den renner ut i elva.

– Dette er mulig å få til. Jeg er optimistisk. Jeg tror at dette vil ha god effekt, sier Støre til TV 2.

Gjennom jordbruksforhandlingene har det blitt avsatt 200 millioner kroner for å kompensere bøndene for tiltak som skal forhindre at særlig nitrogen havner i Oslofjorden.

Merkbar effekt

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) forteller at søknadene fra bøndene rundt fjorden nå kommer inn.

– Det er svært positivt at bønder langs Oslofjorden på denne måten tar sin del av ansvaret for å bedre vannkvaliteten i Oslofjorden. Jeg er trygg på at dette arbeidet vil fortsette og at effekten blir merkbar, sier Borch.

MINISTER: Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) sier at bøndene engasjerer seg. Foto: Erik Edland / TV 2

Også miljøminister Espen Barth Eide (Ap) forteller at det haster med å komme i gang med dette arbeidet.

– Oslofjorden risikerer å dø. Livet kan forsvinne på grunn av nitrogen fra landbruket, så dette haster, sier Eide.

Han innrømmer at de ikke har full kontroll på effekten av disse tiltakene.

– Vi vet ikke den nøyaktige effekten. Kloakk og avrenning er hovedkildene til forurensingen av fjorden. Vi vil følge med på det som skjer framover, og vi regner med betydelige forbedringer av dette, sier han.

Enkle tiltak

Det er relativt enkle tiltak som skal til for å stoppe avrenningen.



Det ene er rett og slett å droppe pløying av åkeren om høsten. Derfor er det innført krav om at 60 prosent av jordbruksarealet i Oslo og Akershus ikke kan pløyes om høsten og slik unngå at de blir liggende åpne gjennom vinteren.



Da forhindrer man betydelig avrenning av næringsstoffer til bekker og elver som føres ut i Oslofjorden. I tillegg kan man plante og beholde kantsoner med vegetasjon mellom jorder og vassdrag. Også dette bidrar til å hindre avrenning.

VIL BIDRA. Bonde Olaf Røkholt vil droppe høst-pløying for å forsøke å redusere avrenning av miljøgifter. Foto: Aage Aune / TV 2

Bonde Olaf Røkholt sier at de er med på planene, selv om mindre pløying og såing av gress kan føre til lavere inntekter. Økonomisk kompensasjon vil bidra til at flere vil bidra.

– Ja, disse tilskuddene gjør det jo lettere å droppe høst-pløyinga. Vi kan la åker'n ligge. Men fordelen med dette vil avhenge av hva slags gård du har og vil variere. Her hos oss er det absolutt spillerom for å bidra til mindre avrenning, sier Røkholt til TV 2.

Støtte av sønnen

Han regner med at de kommer til å søke om støtte til dette, selv om det kan redusere avlingene.

– Vi vil søke om støtte. Selv om dette kan forsinke oss til våren igjen, sier Røkholt.

DELER ANSVARET. Erik Friis Røkholt er sønnen på gården og deler på jobben med sin far. Foto: Aage Aune / TV 2

Han får støtte av sønnen. De driver gården sammen og har både sauer og hester i tillegg til gress og kornproduksjon på 1700 dekar, mesteparten på leid jord.

– Vi kommer til å holde igjen til høsten, selv om det kan være mer gunstig å pløye, sier Erik Friis Røkholt, som viser til at det ofte er mer regn om høsten og derfor større sjanser for at mer av jorda renner bort. Derfor kan det være fordelaktig for miljøet å la plogen stå om høsten.