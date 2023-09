Oslo-veteraner gjør comeback: – Lover å ikke holde på i 20 år til

Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland og eks-ordfører Fabian Stang er begge tilbake i politikken. Det sørget 8.000 Oslo-velgere for da de krysset dem opp fra sisteplass.

– Det er kanskje et klapp på skulderen til de som har gjort noe «all right» tidligere. Vi får ta det som en honnør.

Det sier Fabian Stang (68) til TV 2 etter at det ble klart at han nok en gang blir å finne i Oslos bystyre.

For Oslo-velgerne vil ha mer av ham og Arbeiderpartiets Gro Harlem Brundtland (84). De politiske nestorene fikk begge så mange personstemmer at de rykket opp fra siste- til 11. plass på partienes lister. Stang kan smykke seg 5.056 med personstemmer og 117 såkalte «slengere».

Men comebacket har en utløpsdato, det garanterer Stang for allerede i dag.

– Hvis jeg skulle følge Brundtlands eksempel, så kunne jeg vært med i tjue år til. Det skal jeg ikke gjøre. Det lover jeg, sier Stang og gjør en ytterligere presisering:

– Det er mitt valgløfte at jeg ikke skal holde på til jeg blir 84 år.

«Swingte» seg tilbake

Også tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland (84) viste seg å være populær blant Oslos velgere.

Hun sto i utgangspunktet nederst på Arbeiderpartiets liste og lå derfor ikke an til å bli valgt inn. Men Oslos velgere ville det annerledes.

Med 2.855 personstemmer og 368 slengere rykket hun rett opp fra 65. plass til 11. plass, og valgseieren ble et faktum.

– Ja, slik kan det gå! Da stiller jeg opp for Oslo Arbeiderparti, sier Brundtland til TV 2 via hennes presserådgiver, Jon Mørland.

DANSEFOT: Gro Harlem Brundtland «swinger» seg inn i Oslo-politikken. Kort tid før valget besøkte hun Oppsal Treffsenter for å vise frem det hun mener er god eldreomsorg. Foto: Fride Sørensen / TV 2

«Landsmoderen» Brundtland ledet tre ulike Arbeiderparti-regjeringer mellom 1980 og 1996.

Hun var den første kvinnelige lederen av Arbeiderpartiet og er kjent for å ha utnevnt «verdens første kvinneregjering» i 1986.

STATSMINISTER: Gro Harlem Brundtland ble Norges første kvinnelige statsminister i 1981. Her er hun i London i 1987 før et TV-intervju på BBC. Foto: Henrik Laurvik

Lenket seg fast

Fabian Stang var Høyres ordfører i Oslo fra 2007 til 2015 og statssekretær for daværende innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) fra 2016 til 2018.

Men han har ikke akkurat vært usynlig i politikken siden den gang.

Stang har særlig markert seg i spørsmål om samferdsel i hovedstaden. Blant annet lenket han seg fast i protest mot en sykkelvei som skulle bygges på Frogner, i april 2021.

ENGASJERT: Våren 2021 lenket Fabian Stang seg til gjerde i protest mot utbygging av sykkelfelt på Frogner. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

I sommer gjorde han seg igjen aktuell, da han kalte Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Rina Mariann Hansen, en «vegglus». Dette fordi han mente Ap-politikeren mobbet Høyres ordførerkandidat, Anne Lindboe.

Med den nyvunne tilliten vil Stang gjøre Oslo til «en entusiastisk by hvor vi er glad i hverandre».

– Jeg har jo vært med på dette for at vi skal vinne valget. Det har vært mitt hovedanliggende. Jeg har ikke hatt store ambisjoner på egne vegne, men når jeg først får den tilliten skal jeg prøve å bidra som best jeg kan, sier Stang.

Fabian «stang inn»

Fabian Stang blir faktisk også å finne i Bergens bystyre. Eller Fabian Emil Stang for å være presis. Det ble nemlig stang inn også for Stangs sønn på 40 år – han kom på siste plass på Høyres liste i Bergen.

– Jeg tror det blir lettere å konstituere bystyret i Oslo enn i Bergen. Han har både min stemme og sympati, sier Fabian Stang senior.