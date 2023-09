Oslo Venstre har hatt MDG på hjemmebesøk

FLØRT: Venstres Hallstein Bjercke (t.h.) håper å få med seg MDG i et Oslo-byråd med Høyre. I dag hadde han MDGs Sirin Stav (t.v.) på kaffebesøk hjemme hos seg selv. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2 og Petter Sørum -Johansen / TV 2

Venstre forsøker å overbevise MDG om å bytte side i Oslo. I dag møttes de to Oslo-toppene til samtaler.

Førstekandidat for Oslo Venstre, Hallstein Bjercke, har i dag hatt MDGs førstekandidat Sirin Stav på besøk.

– Vi møttes til en kaffe hjemme på kjøkkenet mitt i formiddag, skriver Bjercke i en SMS til TV 2.

Venstre håper å overbevise Miljøpartiet De Grønne (MDG) om å bli med i et byråd sammen med Venstre og Høyre i Oslo. Sammen har de tre partiene flertall i bystyret.

– Jeg hadde en god prat med Sirin hvor jeg sa at vi ønsker dem med i et blågrønt styringsalternativ i Oslo. Kan ikke si så mye mer enn det, fortsetter han.

MDG frir tilbake

Ifølge sentrale kilder i Oslo MDG skal Sirin Stav ha kommet med et motforslag til Venstre under dagens kaffebesøk.

Partiet ønsker å få Venstre over på rødgrønn side. Et slikt samarbeid ville i så fall bestått av Ap, SV, MDG og Venstre, med mulig støtte fra enten KrF eller Partiet Sentrum.

RØDGRØNT...BLÅTT? MDGs Sirin Stav skal ha forsøkt å få Venstre over på rødgrønn side da hun i dag besøkte Venstres Hallstein Bjercke for samtaler. Foto: Hanna Johre

Hvis det forblir uaktuelt for Høyre å samarbeide med MDG, kan dette være den eneste måten Venstre kan holde både Frp og Rødt unna makten på.

Det var NRK som omtalte MDGs motforslag først.

I forkant av valget var Venstre tydelige på at de ville flytte politikken nærmere det liberale sentrum – og blokkere fløypartienes innflytelse.

– Kan MDG klare å lokke dere over til rødgrønt samarbeid?

– MDG må respektere at det rødgrønne flertallet er borte, slår Bjercke fast.

UKLART: Det er ennå uklart om Hallstein Bjerckes (V) drømmebyråd med Høyre og MDG kan bli realitet eller om det vil forbli en drøm. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Han mener alle partiene nå må gjøre sitt beste for å finne den beste løsningen for Oslo.

– Et bredt blågrønt flertall vil være det beste for byen, og MDG kan være med på å gjøre grønnfargen i samarbeidet sterkere, fortsetter Bjercke.

TV 2 har ennå ikke lyktes med å få en kommentar fra MDGs Sirin Stav.

Høyre vil ha rent borgerlig byråd

Byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg (H) har på sin side vært klar på at han ikke ønsker å samarbeide med MDG.

Han vil ha et rent borgerlig byråd bestående av Høyre, Venstre, Frp og KrF.

Lae Solberg vil ikke kommentere dagens kaffebesøk mellom Venstre og MDG når TV 2 spør han.

SAMTALER: Byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg (H) fører så langt kun samtaler med Venstre, KrF og FrP. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Høyre vil føre samtaler med Venstre, KrF og Frp, svarer han kort.

– Kan gi Oslo et grønt sjokk

TV 2s kommentator Aslak Matre Eriksrud er ikke overrasket over at Venstre og MDG nå snakker sammen.

– Siden de rødgrønne nå har mistet flertallet i Oslo, er det helt naturlig at MDG ser på muligheten for å få innflytelse med andre partier. De kan danne flertall med Høyre og Venstre, sier han.

Eriksrud tror MDGs velgere vil ha en viss forståelse for at MDG eventuelt henviser Frp til tribuneplass i Oslo bystyre de neste fire årene, og går inn i et byrådssamarbeid med Høyre og Venstre.

SJOKK: TV 2s kommentator, Aslak Matre Eriksrud, tror flørtingen mellom Venstre og MDG kan gi Oslo et grønt sjokk. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Jeg tror det fort blir Høyre, i større grad enn MDG, som eventuelt vil ha størst vegring for å gå inn i en slik allianse, tror Eriksrud.

Han minner om bildet av Fabian Stang (H) som lenket seg fast for å hindre fjerning av parkeringsplasser på Frogner i Oslo.

– Når alt dette er sagt, så vil nok MDGs Oslo-topp Sirin Stav først og fremst forsøke å lokke Venstres Hallstein Bjercke over til sin side i politikken.

Men det er neppe et realistisk utfall, ifølge Eriksrud.

– Uansett utfall; hvis flørtingen mellom Venstre og MDG bærer frukter, kan det gi Oslo et grønt sjokk.