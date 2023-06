Oslo-rektor langet ut mot elever på vitnemålsutdeling: – Vi bor i Norge

I en video, som har spredd seg på sosiale medier, ser man en vitnemålsutdeling for tiende klasse ved en osloskole.

I videoen ser man en ung gutt som tar imot et vitnemål fra en kvinnelig rektor. Da gutten tar imot vitnemålet, nekter han å ta den kvinnelige rektoren i hånden.

Den kvinnelige rektoren prøver deretter å gripe tak i eleven, men han trekker seg unna.

Det får rektoren til å reagere.

– Folkens! Vi bor i Norge. Vi kan ikke ha det sånn, roper rektoren ut til resten av salen, og får støtte fra en annen kollega på scenen.

Det var Nettavisen som omtalte saken først.



– Dere skal jobbe med norske kvinner, ellers lykkes dere ikke i Norge.

Videoen har spredd seg

TV 2 har verifisert videoen og kjenner til identiteten til de involverte og hvilken skole det er snakk om. Av hensyn til elevene ved skolen har TV 2 valgt å anonymisere skolen.

Torsdag ettermiddag har videoen over 400.000 visninger på sosiale medier.

Reaksjonene er store.

«Overgrep av rektor mot elev», skriver en.

«Hun har jo et poeng», skriver en annen, og viser støtte til rektoren.

TV 2 har vært i kontakt med den rektoren, som ikke ønsker å kommentere saken.

Sendt beklagelse

Rektoren har i ettertid av hendelsen sendt ut en e-post til foresatte ved osloskolen for å beklage situasjonen. TV 2 har fått tilgang til den aktuelle e-posten.

I e-posten skriver rektor at situasjonen ble ubehagelig for alle.

«Noen elever ønsket ikke å ta meg i hånden, og det ble ropt «haram». Jeg har fått mange tilbakemeldinger fra dere etter torsdag og noen reaksjoner på min håndtering av situasjonen som oppsto. Det forstår jeg. Den var for sterk og konfronterende», skriver hun.

Rektoren skriver videre at et redigert klipp har spredd seg på sosiale medier.

«Vi ønsker at vitnemålsutdelingen skal være en hyggelig avslutning på ti års skolegang, og er lei for at hendelsen og min reaksjon preget avslutningen for årets kull».



I e-posten understreker rektor at den aktuelle hendelsen har blitt tatt opp med ansatte ved skolen – og at skolen skal ta det med seg i det videre arbeidet med elevene på skolen.

– Vi er i dialog

Grunnskoledirektør Wenche Natasja Savalov i Utdanningsetaten skriver i en SMS til TV 2 at de er klar over hendelsen ved osloskolen.

– Vi er i dialog med rektor om hendelsen. Rektor har selv beklaget hendelsen til foresatte, og vi stiller oss bak det, sier Savalov.



Videre skriver grunnskoledirektøren at osloskolen skal være et trygt sted for alle.

– Vi er opptatt av å fremme holdninger som sikrer at alle blir behandlet likeverdige, og ingen blir utsatt for trakassering. Det gjelder både for elever og ansatte.