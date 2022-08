Oslo Pride setter opp regnbuetog

Den store prideparaden i Oslo ble avlyst etter skytingen som drepte to personer natt til 25. juni.

Nå varsler Oslo Pride en gladnyhet.

Lørdag 10. september vil det gå et regnbuetog gjennom Oslos gater som ender opp i en solidaritetsmarkering på Kontraskjæret, skriver Oslo Pride i et innlegg på Facebook fredag morgen.

– Vi inviterer alle som ønsker å vise at kjærligheten vinner – at mangfoldet er en rikdom, sier ny leder i Oslo Pride Dan Bjørke.

INVITASJON: Lederen i Oslo Pride, Dan Bjørke, oppfordrer alle til å ta med seg et flagg og møte opp i markeringen. Foto: Rohan Fernando / Oslo Pride

Arrangørene er tydelig på at dette regnbuetoget ikke er en erstatning for den avlyste paraden, men omtaler det som et folketog for alle som ønsker å delta.

– Det var mange som hadde gledet seg til å gå i paraden for å feire kjærligheten og mangfoldet vi skal ha i samfunnet, og derfor trist og vondt ikke å få denne muligheten. En parade er viktig, ikke bare for de som går i den, men også fordi den signaliserer at du kan være slik du selv er og elske den du selv ønsker å elske, sier Bjørke i en pressemelding.