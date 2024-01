Oslo Lufthavn åpnet etter snøkaos

FORSINKELSER: Mange fly er kraftig forsinket etter at snøen gjorde det vanskelig for flyene å ha god nok sikt. Foto: Elias Engevik / TV 2

Snøkaoset har slått ut både kollektivtrafikken flere steder og Oslo Lufthavn.



Det stengte Oslo Lufthavn i flere timer, men 15.30 er flyplassen åpen igjen.

Det får TV 2 opplyst fra Avinor.

– Nå vurderer driften at det er gode nok forhold her på Oslo lufthavn til at vi kan åpne og gjenoppta trafikken igjen, men det er sånn at vi må ta trafikken sakte opp, så det starter med ganske lav kapasitet, sier Stine Ramstad Westby, lufthavnsdirektør i Avinor til TV 2.

Det vil likevel bli forsinker utover kvelden.

– Passasjerer må vente at det blir en del forsinkelser utover kvelden. Vi har vært stengt i noen timer igjen. De må lytte til flyselskapene sine, for nå er det de som holder i kommunikasjonen med dem og vet når flyene vil gå.



Under ti fly i timen

Det vil være lav kapasitet på flyplassen med under ti fly i timen.

– Og så tar vi dette sakte oppover i minuttene og timene som går. Dette gjør vi for at det skal være trygt for passasjerene.

Flyplassen var i første omgang stengt frem til klokken 14.30. Etter en ny vurdering melder Avinor at trafikken stenges frem til 15.30.



Vinden og det tette snøværet gjorde at bakkelysene ikke var godt nok synlige. Selv om flyplassen er åpen igjen, er været fortsatt krevende.

DÅRLIG SIKT: Både begrenset sikt, og mye snø har gjort at Oslo Lufthavn er stengt, onsdag formiddag. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Det er fortsatt vanskelig vær her på Oslo lufthavn. Vi holder et nøye blikk på været og vurderer situasjonen time for time, sier Westby.

– Det er mange som venter her nå. Jeg håper selvfølgelig at de nå får glade beskjed fra flyselskapene sine.

At flyplassen stenger skjer svært sjelden, opplyser Avinor.

– Nå er det kombinasjonen av snø og sterk vind som gjør det vanskelig for bakkemannskapene å holde taksebanene åpne, sier Westby.

Avinor ber samtidig reisende om å forholde seg til informasjon fra flyselskapet.

En opptelling TV 2 gjorde tidligere viste at 19 fly som skulle ta av fra Gardermoen var forsinket og 13 fly var innstilte.

Ifølge Avinor er det 45.000 passasjerer som skal fly fra Oslo Lufthavn onsdag.

TV 2s reporter på Gardermoen, Fredrik Fjellvang, sier det er mye færre folk på Gardermoen enn det pleier.

– De som er her har satt seg ned på restauranter og kafeer for å vente. Det er kaos på Gardermoen.

SNØFAST: Reisende på Oslo Lufthavn venter på ny informasjon. Foto: Elias Engevik / TV 2

Også flyplassen Værnes i Trondheim blir påvirket av flystansen på Gardermoen. Det melder Adressa.

– Når det blir stans på en så stor og viktig flyplass, vil det også påvirke Værnes. Jeg klarer ikke å si nå hvor mange avganger og ankomster som blir påvirket, men vi regner med at det blir forsinkelser, sier Morten Ulsnes, operativ sjef flyside ved Trondheim lufthavn Værnes, klokken 13.15.



SNØKAOS: Det er dårlig vær og snøkaos flere steder i Norge onsdag. Foto: Frode Sunde/ TV 2

Flykaos flere steder

Kulde og is preger også onsdagen til folk i både Danmark, Sverige, Tyskland og Storbritannia. I Tyskland er alle flyginger ved flyplassen i Frankfurt innstilt.



På grunn av det pågående underkjølte regnet, er det ikke mulig å få avist flyene tilstrekkelig, sier en talsperson for Frankfurt-flyplassens operatør Fraport onsdag.

Alle flygingene ved flyplassen, som er Europas sjette største, er innstilt fra og med lunsjtider.

På Langvetter flyplass i Göteborg kjørte et fly seg fast i snøen onsdag morgen, melder Aftonbladet.

– Det er et KLM-fly som kom ut av kurs og ble sittende fast i snøen. Det skjedde før takeoff, forteller Hans-Jörgen Ostler, pressetalsperson i politiet, til TT.

Det var 124 passasjerer om bord i flyet, som skulle til Amsterdam, og de ble busset tilbake til terminalen i påvente av et nytt fly.