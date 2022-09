Oslo Høyres medlemmer vil ha tilbake Fabian Stang

Den nest mest populære kandidaten i den såkalte prøvenominasjonen var nemlig Fabian Stang, som satt som ordfører i Oslo 2007-2015, skriver Aftenposten.

Nominasjonskomiteen har innstilt på Lae Solberg som byrådslederkandidat og Anne Lindboe som ordførerkandidat. Lindboe måtte imidlertid se seg slått av Stang blant medlemmene. Lista er kun veiledende for nominasjonskomiteen.

Stang selv sier til Avisa Oslo at han ikke har noen planer om å utfordre verken Solberg eller Lindboe. Tvert imot sier han at han kunne tenke seg å stå på sisteplass på lista.

– Nei, på ingen måte. Men det er klart at når man først er med på sånne meningsmålinger og lignende, er det hyggelig å ikke være helt glemt. Jeg ser på dette som et uttrykk for takk for fin innsats tidligere, sier den tidligere Oslo-ordføreren.