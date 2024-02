Oslo hardt ut: – Lemper kostnadene over på oss

FÅR KOSTNADENE: Kommunesektoren mener kostnadene for flyktningkrisen nå lempes over på dem. Foto: Aage Aune / TV 2

Norges største kommune går hardt ut mot regjeringens forslag til innstramminger for ukrainske flyktninger.

– Jeg synes det er paradoksalt at regjeringen begrunner dette med at det er stort press på tjenestetilbudet i kommunene, og samtidig fjerner ordninger slik at kostnadene lempes over på oss i kommunene, sier byråd for sosiale tjenester og ansvarlig for flyktninger i Oslo, Julianne Ferskaug (V).

Oslo-byråden har ved flere anledninger gitt beskjed til regjeringen om hva de trenger for å bosette og integrere de mange tusen flyktningene fra Ukraina, men opplever å ikke bli lyttet til.

– Vi frykter at det i ytterste konsekvens vil gå utover støtten til Ukraina. Det er veldig bekymringsverdig i den perioden vi er i nå, fortsetter Ferskaug.

KRITISK: Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester. Julianne Ferskaug (V). Foto: Terje Pedersen / NTB

Vil kutte i ytelser

Det var mandag forrige uke at regjeringen presenterte ytterligere tiltak med mål om å redusere tilstrømmingen av flyktninger til Norge, sammenliknet med våre naboland.

Dette vil regjeringen gjøre: Ukrainere vil ikke lenger få økonomisk støtte dersom de velger å bo privat i stedet for i asylmottak.

Staten vil ikke lenger dekke kostnader for kjæledyr for nyankomne i asylmottak. I praksis vil det ikke være anledning til å bo i asylmottak med kjæledyr for nyankomne.

Vil innføre et krav om fem års botid for å ha rett til gratis tannhelsetjenester for de mellom 19-24 år som er i Norge med midlertidig kollektiv beskyttelse.

Vil innføre et botidskrav på 12 måneder for rett til engangsstønad. Engangsstønaden er i dag på 92.648 kroner til personer uten opptjent rett til foreldrepenger.

Det innføres krav om lengre botid i Norge for å motta grunn- og hjelpestønad. I dag er det ingen botidskrav for disse ytelsene.

Det kuttes i introduksjonsstønaden for ektefeller og samboere uten barn med totalt omlag 6000 kroner i måneden. Endringene knyttet til botid, tannhelse og introduksjonsstønad skal på høring. I tillegg skal regjeringen få flere i arbeid raskere, med disse grepene: Minstekravet til arbeidsrettede elementer konkretiseres og skjerpes fra den fjerde måneden i programmet. I snitt skal minst 15 timer i uken brukes på aktiviteter som er arbeidsrettet.

Minstekravet kan oppfylles ved praksis på en arbeidsplass, arbeid på deltid, korte yrkes- eller bransjekurs, arbeidsmarkedstiltak i regi av Nav eller andre lignende tiltak.

Det åpnes også for at kommunen kan avslå krav om program fra personer som har jobb eller tilbud om jobb. Dette kommer i tillegg til tiltakene regjeringen presenterte tidligere i vinter: Det er strammet inn på anledningen til å reise frem og tilbake mellom Ukraina og Norge.

Det tilbys ikke lenger innkvartering eller transport til ukrainere som reiser til andre steder enn Nasjonalt ankomstsenter i Råde kommune.

Forslag om å kutte ordningen med etterbetaling av barnetrygd er på høring med høringsfrist 6. februar.

Det informeres aktivt om at det er krav om botid i Norge for å få tilgang til en rekke ytelser gjennom folketrygden.

– Det er grunn til å tro at en del velger Norge fordi nivået på ytelser og tjenester er høyere her enn i andre nordiske land. Derfor mener regjeringen at vi bør stramme inn for å få et tjeneste- og ytelsesnivå nærmere nivåene i nabolandene, sa arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna da regjeringen presenterte tiltakene.

Regjeringen vil blant annet innføre at krav om at flyktningene må ha bodd i Norge over en periode, før de kan få en rekke stønader.

Dette mener de at vil gjøre Norge mindre attraktivt sammenliknet med andre land, og dermed fjerne noe av det presset kommunene har meldt om.

KS: – Vil øke presset

Kommunesektoren frykter imidlertid det motsatte.

– Vi synes det er uheldig at flere av tiltakene åpenbart vil øke presset på kommunesektoren, gjennom økte sosialhjelpsutgifter og mer press på NAV-kontorene, sier styreleder i Kommunesektorens organisasjon (KS), Gunn Marit Helgesen.

Hun viser til at det høye prisnivået på alt fra bolig til mat, gjør at veldig mange flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet, er avhengig av supplerende sosialhjelp. Det er det kommunene som må betale for.

– Særlig kutt i introduksjonsstønaden vil føre til at flere blir avhengig av slik hjelp, fortsatt Helgesen.

UHELDIG: Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, synes innstrammingene er uheldige. Foto: Aage Aune / TV 2

Oslo kommune har så langt bosatt flere tusen ukrainere. Oslo-byråden påpeker at nettopp hovedstaden i utgangspunktet er en veldig dyr by å bo i.

– Det er veldig dyrt å bo i Oslo, og introduksjonsstønaden flyktningene får strekker ikke alltid til for å dekke utgiftene. Hvis flyktningene fremover får kutt i flere støtteordninger, er vi redd for at kommunens utgifter til økonomisk sosialhjelp øker enda mer, sier Ferskaug.

Mangler boliger

Av utfordringene kommunene har pekt på under flyktningkrisen, skiller mangel på egnede boliger seg klart ut. Det er også situasjonen i Norges største by.

Derfor har Oslo, i likhet med andre kommuner, vært tydeligere på at de ønsker at regjeringen skal videreføre tilskuddsordningen for utleiebolig. Denne har gitt kommunene midler til å framskaffe ny boligmasse.

Nå er denne ordningen erstattet med lån.

– Jeg er opptatt av at norske kommuner skal være rustet til å ta imot flyktningene på en god måte. Da må vi ha handlingsrommet til å gjøre dette, sier Venstre-byråden.

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) svarte nylig om det manglende tilskuddet til utleieboliger i Stortinget.

– Regjeringen følger boligsituasjonen i kommunene nøye og gjør en kontinuerlig vurdering av hva slags tiltak som trengs, og dette inkluderer tilskuddet til utleieboliger. Eventuelle endringer vil komme i den ordinære budsjettprosessen, sa statsråden.

BOLIGMANGEL: Boligmarkedet i Oslo er hardt presset, og boligmangel er den største utfordringen for kommunen når det kommer til å bosette flyktninger. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Dobbel straff

Oslo etterlyser også en endring i bostøtten.

Det er i dag et midlertidig unntak i plan- og bygningsloven som gjør man kan sette opp boliger på kommunal grunn som ikke er regulert til boligformål.

Dette for å kunne imøtegå etterspørselen, uten å måtte vente på lange, byråkratiske prosesser.

Det er derimot ikke gjort endringer i bostøtteregelverket. Dermed får ikke flyktninger som bor her bostøtte. Altså henger ikke regelverkene sammen.

Kombinasjonen av dette, og at utleietilskuddet fjernes, uroer byråden.

– Det blir en slags dobbel straff, sier Ferskaug.



Oslo-byrådens ønsker: · Reintrodusere tilskuddet for utleieboliger. · Åpne for at boliger som settes opp i tråd med unntaksbestemmelsene i plan- og bygningsloven også blir omfattet av tilskuddet. · Tilpasse regelverket for bostøtte slik at de som bor i boliger som ikke er boligregulert, men satt opp i tråd med det midlertidige regelverket, kan få statlig bostøtte. · Mer støtte til kommunenes arbeid med bosetting og integrering. · Kompensere kommunene for økte sosialhjelpsutgifter som følge av statlige endringer i regelverket.

Frykter for integreringen



I motsetning til flere kommuner, har Oslo bestemt seg for at de ønsker å bosette det antallet de er bedt om i 2024.

– IMDI har bedt oss om å bosette 1650. Det har vi takket ja til. Det mener jeg er vårt ansvar.

Samtidig frykter hun at kuttene vil gjøre det vanskeligere å få til en langsiktig integrering av flyktningene.

– Det er ingen synlig ende på denne krigen. Basert på tidligere massefluktsituasjoner, som fra Bosnia og Kosovo, vet vi at en stor andel ble værende igjen i Norge. Da er det kjempeviktig at vi gjøre et godt integreringsarbeid fra begynnelsen av.

Regjeringen: – Vil gi mindre press

Regjeringen ønsker fortsatt å stille opp for Ukraina, men gjentar at de ønsker å sørge for at antallet som kommer hit må være bærekraftig og håndterbart over tid. Der er bakgrunnen for innstrammingene, sier statssekretær Kjetil Vevle (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet:

– Det gjør vi nettopp basert på tilbakemeldinger fra mange kommuner, som opplever mangel på boliger og press på velferdstjenester. Lavere ankomster vil også gi mindre press i kommunene.

Han viser til at det aller viktigste kommunene kan gjøre fremover er å bidra til at flere flyktninger kommer ut i jobb. Dette vil igjen føre til mindre belastning for kommunen.



Regjeringen har derfor nylig gjort endringer i introduksjonsprogrammet. Endringer KS uttalte seg kritiske om i høringsrunden.

– Kommunene får dekket utgiftene sine

Når det gjelder kuttet i introduksjonsstønaden, svarer Vevle:

– Kuttet i introduksjonsstønaden vi foreslå gjelder par uten barn. Vi ser at denne gruppen relativt sett kommer bedre ut enn enslige og par med barn, ved at de får utbetalt to stønader per måned og kan derfor dele utgiftene til husholdning, bolig og strøm.

Statssekretæren viser også til at kommunene mottar integreringstilskudd i fem år ved bosetting av flyktninger for å finansiere utgiftene til introduksjonsprogram, introduksjonsstønad og utgifter til sosialhjelp.

– De siste tallene vi har, viser at kommunene i stor grad får dekket utgiftene sine, sier han, og viser til tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) fra september i fjor.